Недарма вступне слово перед початком засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, завдання якого сприяти максимальній комунікації й консолідації центру з областями, Президент Володимир Зеленський почав із доброї новини. Він повідомив, що Україна почала відновлювати свій науково-дослідницький флот.

«Науковці нашої антарктичної станції «Академік Вернадський» вперше за 30 років отримають криголам, який придбала держава. Україна входить до престижних світових клубів космічних та антарктичних держав, і нині повертається у Світовий океан. Це надає Україні великі можливості для вивчення океанічних ресурсів та участі на рівних у глобальних проєктах.

Світовий океан — простір, де найбільше наукових відкриттів у XXI столітті, і щоб мати гідне місце в цьому просторі, наша країна має будувати свої судна. Тому чекаю від уряду відповідної повноцінної, масштабної програми на перспективу 5—10 років. Ми повинні мати 36 наукових суден, із них 12 океанських, льодового класу. Саме таким був науковий флот України в 1991 році», — зауважив глава держави на конгресі в Одесі, закликавши керівництво областей долучитися до розроблення програми, особливо ті, які мають суднобудівельні традиції, відповідні кадри, заклади освіти й виробничі потужності.

Про вакцинацію та кисень у лікарнях

Перейшовши до надактуальних питань сьогодення, Президент окреслив такі: боротьба з коронавірусом; початок і проходження опалювального сезону.

Володимир Зеленський наголосив, що подолати нову хвилю COVID-19 можна лише вакцинацією та посиленням її темпів. Він зазначив: «Україна, як і весь світ, переживає чергову хвилю коронавірусу штаму «Дельта» та появи нових штамів, спостерігаються нові антирекорди з кількості хворих і померлих. Щодня ми втрачаємо українців. На останньому засіданні Ради національної безпеки і оборони було поставлено завдання збільшувати темпи вакцинації до 300 тисяч щеплених за добу. Місцева влада має засинати і прокидатися з цією темою, щоб активізувати вакцинацію».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який через відеозв’язок підключився до засідання конгресу, оскільки перебував з робочою поїздкою на Волині, заявив, що уряд спільно з головами облдержадміністрацій та громад працює над виконанням доручення РНБО.

«У нас пікові тижні, коли, на жаль, йдемо на антирекорди щодо кількості нових хворих на COVID-19, кількості госпіталізацій. На цьому тижні досягнуто рекордів з максимальної вакцинації людей — понад 292 тисячі осіб щодня. Це не межа. З головами громад, ОДА працюємо над тим, як мотивувати людей, стимулювати вакцинацію, залучивши всі можливі механізми і методи, які нині є в розпорядженні держави й громад. Вдячний людям, які проявляють свідомість і щеплюються», — зауважив Денис Шмигаль.

Він розповів, що цього тижня в межах робочих поїздок до областей урядова делегація інспектує місцеві пункти й центри вакцинації, в деякі заїжджає раптово, щоб оцінити ситуацію.

«Люди стоять у чергах певний час. Тому дуже важливо, щоб було укладено декларації із сімейними лікарями, це пришвидшує черги», — зазначив Прем’єр.

Він звернув увагу й на дуже важливе питання постачання кисню в лікарні: «Нині медична система працює на межі можливостей. Постачання кисню йде з коліс. Але кисню вистачає. Кисневі станції генерують кисень на місцях у лікарнях. Там, де є потреба підвозити, — працює логістика. Міністерство охорони здоров’я дуже чітко дотримується цієї логістики. Так буде й надалі. Тому абсолютно твердо можемо говорити про забезпечення лікарень киснем».

Важливі домовленості

У областях урядова делегація перевіряє ситуацію з підготовкою до опалювального сезону. «Можна говорити про стовідсоткову готовність регіонів до опалювального сезону. Маємо понад 18,5 мільярда кубометрів газу в українських газосховищах. Цього абсолютно достатньо для спокійного проходження опалювального сезону», — наголосив Прем’єр.

Він нагадав, що, згідно з підписаним між урядом, НАК «Нафтогаз України» і міськими головами Меморандумом про взаєморозуміння з урегулювання проблемних питань у галузі постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022, тарифи не підвищуватимуть. Ціну на газ для населення стабілізовано — 7,96 гривні за кубометр від НАК «Нафтогаз України» і менш ніж 8 гривень від інших газопостачальних організацій.

Таку саму ціну НАК зафіксовано на два місяці для тих громадян, які опинилися без постачальника газу. Для них ціна 7,96 гривні за кубометр буде чинною з 1 жовтня до 31 листопада цього року. Тому таким споживачам слід прискоритися з укладанням угод із постачальниками.

До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням, іншим об’єктам соціальної інфраструктури.

«Уряд дотримається всіх згідно з меморандумом домовленостей», — запевнив Денис Шмигаль міських голів і голів громад. За його словами, нині якнайкращий час замислитися про енергоефективність, енергозбереження. Адже це ті шляхи, які допоможуть зменшити втрати тепла в мережах і будівлях, спокійніше проходити наступні опалювальні сезони.

«Наприклад, на Волині понад 50% котелень бюджетних установ уже працюють на альтернативному паливі — пелети, вугілля. З наступного року буде чинною велика державна програма енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків, що сприятиме економії ресурсу. До півтора мільярда доларів на рік можемо заощаджувати лише завдяки заходам енергоефективності й енергозбереження для комунальної галузі», — уточнив Прем’єр. І резюмував: постійна комунікація між центральною та місцевою владами дає змогу зробити набагато більше для розвитку й трансформації регіонів країни задля підвищення комфорту і безпеки людей.