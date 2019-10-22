Кабінет Міністрів затвердив Державну програму розвитку українських Карпат на 2020—2022 роки. Документ спрямовано на поліпшення соціального та економічного розвитку регіону, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій, і він містить широке коло питань: побудову доріг, створення робочих місць, розвиток туризму, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Він зазначив, що ця програма рамкова. Вона потребує глибиннішого й змістовнішого наповнення, що й відбуватиметься найближчим часом.
Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям і громадянам, старшим за 60 років. Зокрема, відтепер батьки-вихователі з ДБСТ зможуть отримати субсидію і на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не спричинить втрати цієї виплати тощо. Змінено порядок координації роботи центральних органів державної влади й уряду. Так, за словами Прем’єра, діяльність Державної служби з питань праці координуватимуть через міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Державної служби статистики — через Міністра Кабінету Міністрів.
Урядовці погодили об’єднання регіональних відділень Фонду державного майна, щоб оптимізувати структуру, скоротити витрати на утримання регіональних відділень фонду й водночас підвищити ефективність приватизації через поліпшення координації відділень, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Прем’єр-міністр повідомив про ухвалення деяких кадрових рішень. Зокрема, виконувачем обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції призначено Наталію Новак, яку очільник уряду представив особисто.
Вона зазначила, що своїм першочерговим і найголовнішим завданням бачить якнайшвидший перезапуск роботи агенції й висловила сподівання, що нові кадри працюватимуть набагато ефективніше, ніж це відбувалося за попереднього складу агенції.
За її словами, найближчим часом розпочнеться моніторинг декларацій, насамперед тих осіб, стосовно кого є великі ризики й підозри щодо корупції. Планують провести і якісне очищення влади (прокуратури, судів, МВС тощо) від усіх нечистих на руку.
Буде перевірено й політичні партії щодо корупції політичної. Нині цю перевірку вже завершують. За її підсумками ухвалять рішення, можливо, й карального характеру, і виключно в межах закону. А від замовної перевірки декларацій нова очільниця НАЗК планує категорично відмовитися.
«Наші інспектори отримали доступ до реєстрів і, впевнена, що нині робота піде якісніше й швидше. Але досі робимо багато роботи вручну, доводиться працювати з паперовими носіями. Працюємо над технічним удосконаленням процесу та переходом на електронні носії. Сподіваюся, це відбудеться вже за два-три місяці», — сказала вона.
Відповідно до Закону «Про викривачів корупції», фахівці її відомства очікують допомоги від свідомих громадян через надання відповідної інформації про корупціонерів. Вона висловила сподівання, що інформація ця буде достовірною, а не стане інструментом для українців для зведення рахунків між собою.
Олексій Гончарук зауважив, що очікує, що конкурс на зайняття посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції буде оголошено у найкоротший термін, можливо, вже цього тижня.
Серед інших кадрових змін, за словами Прем’єра, — призначення першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту, заступника голови Фонду державного майна та тимчасового виконувача обов’язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів, а також виконувача обов’язків директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак».
Уряд погодив призначення кандидатур на посади керівників та їхніх заступників в обласні державні адміністрації Київської, Кіровоградської, Луганської, Харківської та Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей.
Олексій Гончарук повідомив про оголошення конкурсу на зайняття посади голови Морської адміністрації та внесення змін до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»