Учора, 30 січня, стартувала всеукраїнська програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Це означає, що в усіх обласних центрах, крім тимчасово окупованих, а також у містах Краматорськ, Кривий Ріг та Покровськ у відділення Укрпошти можна принести п’ять старих ламп розжарювання, які працюють, та отримати натомість стільки само енергоощадних LED-ламп. Обмін має відбуватися у два способи: через попереднє замовлення (через «Дію») і без нього.

«У відділеннях Укрпошти уже є 6,6 мільйона LED-ламп для обміну. Лише до кінця лютого в межах програми безкоштовного обміну в Україну надійде 20 мільйонів енергоощадних ламп», — повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Незабаром до програми зможуть долучитися жителі районних центрів, а до кінця лютого енергоощадні лампи мають надійти і до найменших сіл.

Програму підтримує Європейський Союз. Раніше повідомляли, що Єврокомісія закупить для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, Франція додасть ще 5 мільйонів. Програму впроваджують як інструмент підтримки енергетичної системи України, що допоможе їй вистояти в період енергетичної кризи та забезпечити баланс споживання електроенергії в пікові години.

Через обстріли та пошкодження російськими терористами українських енергооб’єктів українці вже раціональніше ставляться до використання електроенергії. А заміна старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи — ще один внесок кожного в енергетичну стійкість країни.

За інформацією Національної енергетичної компанії «Укренерго», до 40% електроенергії українці використовують у власних будинках. За даними Міністерства енергетики, вдома громадяни використовують значну кількість ламп розжарювання, які в середньому споживають майже увосьмеро більше електроенергії, ніж сучасні світлодіодні.

Перехід на енергоощадні лампи дасть змогу споживати на 7—10% менше електроенергії в моменти пікового навантаження. Це дасть змогу значно скоротити дефіцит електроенергії в системі. Ефект від заміни старих ламп, якими ще користуються чимало українців, на енергоощадні — економія приблизно гігавата електроенергії.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков каже, що нині країна за підтримки партнерів працює над відновленням енергетичної інфраструктури, і кожен українець може долучатися до цієї роботи. Програму обміну ламп він вважає одним з істотних кроків на шляху до створення енергетично незалежної держави.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський акцентує, що Укрпошта має найширшу мережу відділень у країні, що й дасть змогу кожному українцеві долучитися до програми обміну ламп. А зменшення дефіциту електроенергії називає ще одним важливим фронтом, успіхи на якому також ведуть до перемоги країни.