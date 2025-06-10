Відтепер ще більше людей можуть одержати фахову психологічну та соціальну підтримку, знайти нову опору та відновити внутрішню стійкість. Центри життєстійкості працюють у всій Україні. Це безпечні простори, де кожен — незалежно від віку, статусу чи життєвих обставин — може звернутися по допомогу. Тут працюють кваліфіковані психологи, соціальні працівники, проводять групові заняття та консультації для сімей із дітьми. Усі послуги безплатні та конфіденційні.

Фото з сайту espreso.tv«У великому місті завжди більше руху, більше людей і більше мовчазного болю. Київ прихистив тисячі родин, які залишили домівки, рятуючись від війни. Але прихисток — це лише перший крок. Далі починається життя в новому просторі, з новими тривогами і з розірваними зв’язками. Центри життєстійкості створено, щоб допомогти людям не лише впоратися з викликами, а й віднайти себе в новій реальності. Тут не замінюють втрачене, але допомагають знайти нову опору. Людина отримує змогу бути почутою, відчути, що її досвід важливий, що вона частина громади, яка здатна підтримати. Коли я впевнено почуваюся у своїй громаді, то впевнено почуваюся у своїй країні. І саме із цього починається відновлення. Я вдячна всім партнерам, зокрема Міжнародному благодійному фонду «Українська фундація громадського здоров’я», за системну, комплексну і наполегливу роботу. Завдяки цьому підходу у столиці відкрито одразу два центри життєстійкості — в Солом’янському і Дарницькому районах. Це не просто розширення мережі. Це внесок у стійкість міста, відновлення людей і зміцнення нашого спільного майбутнього», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Центр у Солом’янському районі створив Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» спільно із Солом’янською райдержадміністрацією на миконання пілотного проєкту з формування життєстійкості Міністерства соціальної політики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

«Відкриття центру життєстійкості в Солом’янському районі — важливий крок у напрямі посилення соціальної підтримки мешканців. Розуміємо, наскільки нині людям потрібен доступ до фахової допомоги. Центр працює для всіх, хто звернеться, — незалежно від статусу, місця реєстрації чи обставин», — наголосивголова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мовенко.

У червні також відкрився центр життєстійкості для релокованої Кремінської громади Луганщини на базі центру ментального здоров’я в Дарницькому районі.

«Для нашої команди відкриття центрів життєстійкості в Києві — це продовження багаторічної системної роботи, яку ми ведемо в різних регіонах України, підтримуючи жінок, дітей, сім’ї у кризі. Життєстійкість — це не про силу. Це про здатність зберегти людяність у найтемніші моменти, вміти звернутися по допомогу, відновитися після втрат і знову відчути, що ти не сам. І саме для цього ми створили цей простір — безпечний, безбар’єрний, наповнений увагою. Стійкість громади не вимірюється тільки кількістю послуг чи наявністю будівель. Вона народжується там, де люди об’єднуються, щоб підтримати одне одного. Саме тому такі простори мають з’являтися всюди, де є біль, але має народитися сила», — наголосила виконавча директорка МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» Галина Скіпальська.

Мережа центрів життєстійкості зростає разом із запитом людей на підтримку. 228 відкритих центрів у різних регіонах України стали місцем, де українці отримують не лише психологічну та соціальну допомогу, а й можливість знову будувати своє життя поруч зі спільнотою, яка підтримує. Щодня до роботи залучено понад 1500 фахівців, які допомагають людям долати виклики, шукати сили та не залишатися наодинці з проблемами.

Джерело: Міністерство соціальної політики