Перебуваючи з робочою поїздкою на Рівненщині, Президент Володимир Зеленський під час наради щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу повідомив, що РНБО має ухвалити рішення про екологічну безпеку країни, передбачивши забезпечення громадян питною водою в необхідних обсягах.

«Питання збереження й відновлення раціонального використання водних ресурсів потребує розгляду на високому рівні. Очікуємо від РНБО рішення щодо екологічної безпеки України, одне з питань якої — посилення гарантованого Конституцією права громадян на достатній життєвий рівень і екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах», — зауважив Президент.

Глава держави зазначив, що проблеми водних екосистем характерні для всієї України, і для Рівненщини зокрема. І актуальність цього питання посилюється в умовах глобальних природно-кліматичних змін, які вже відбуваються та значною мірою впливають на людське життя і на світову економіку.

«У попередні роки питанню збереження та розвитку водних ресурсів переважно не приділяли уваги. Водночас водні ресурси — це одне з природних багатств України і найголовніший світовий дефіцит. Необхідно підтримувати сталий гідробаланс, що має безпосередній вплив на ведення сільського та рибного господарства в Україні, технологічні процеси в промисловості та якість питного водопостачання для населення», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський нагадав, що цього року в багатьох областях України була посуха: на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині, особливо в бессарабському напрямку. За його словами, напрацьовується допомога фермерам, постраждалим від посухи, за різними напрямами: кредитні програми, страхування врожаїв тощо. У проєкті держбюджету на наступний рік передбачено фінансування для впровадження системи страхування та розширення програм зрошення в Україні, насамперед на півдні. Частково це можливо зробити за рахунок державних гарантій.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль поінформував, що в регіоні існують проблеми, пов’язані з порушенням екосистеми. Це і зникнення води у колодязях в окремих районах області, і перевищення у 25 разів норми шкідливих речовин у річці Усті в межах Рівного. За його словами, у цих проблематичних зонах є причиново-наслідковий зв’язок. Це порушення сталих і правильно побудованих меліоративних систем, і ставлення до екосистеми.

А голова Державного агентства водних ресурсів Валентин Шліхта акцентував на питані власності водогосподарських об’єктів меліоративних систем. «Вирішити його має розроблений законопроєкт про організації водокористувачів. Міністр екології ставить завдання ухвалити його на поточній сесії Верховної Ради й запустити в дію до наступного зрошувального сезону. Депутати вже знають про це. Якість підготовки законопроєкту висока», — заявив Валентин Шліхта.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»