Ось уже 81-й рік виходить у світ газета «Волинь-нова»! Що й казати, дата славна! А народилося це видання 1939-го. У різні роки його редакторами були такі знані в газетному світі постаті, як Юхим Лазебник, Яків Чернявський, Іван Сподаренко, Полікарп Шафета, Степан Сачук…

Нині газету очолює енергійний, творчо обдарований журналіст Олександр Згоранець. Попри молодий вік, він уміло скеровує колектив на те, аби їхнє дітище відстоювало на своїх шпальтах сувору правду життя, день у день стояло в обороні нашої незалежності й суверенітету, вірно служило інтересам читачів. Газета й справді невіддільна від життя краян і відтворює його широкопланово, дохідливо, цікаво. Читачі мають змогу постійно знайомитися з різними думками волинян щодо тих або тих подій сьогодення, зі справдешніми, не перекрученими сторінками нашої драматичної історії, особливо діяльності ОУН-УПА, зі славними іменами борців за свободу та незалежність української держави, з культурними та духовними традиціями, якими так багата волинська земля.

Немає номера, в якому не висвітлювалися б найсвіжіші події, пов’язані з російсько-українською війною. Тема героїки, народного подвижництва вражає трепетним показом. Нерідко редакція організовує творчі поїздки своїх працівників у зону бойових дій. Їхніми зусиллями створено фільм про героїзм захисників Вітчизни «Я вірю, що закінчиться війна!», випущено спеціальний номер «Читанки для фронтовиків» тощо. Важко перерахувати всю тематичну палітру газети. Достеменно одне — вона стала для читачів, різних за віком, своєю, рідною…

Попри зашморг, в якому нині опинилися наші друковані видання, трудовий колектив «Волині-нової» не дає їй упасти з сідла, більш того, газета ще й обзаводиться острівцями. Радує читачів захопливими публікаціями щотижневий додаток «Цікава газета на вихідні», географія матеріалів якої сягає всіх куточків України. Кожен з номерів, а їх вийшло вже понад 130, вражає цікавим тематичним розмаїттям. Про це свідчать заголовки публікацій, як-от: «Найкращий конспіратор ОУН живим не здався», «Митрополит Епіфаній особисто завантажував фури на фронт», «На війні вцілів, удома вбила медицина», «Українка народила дев’ятнадцяту дитину», «Живу за себе і за того хлопця, чиє серце б’ється в моїх грудях», «Герой з однією ногою і однією рукою здаватися не збирається», «Сумчанин винайшов посуд, який можна їсти», «Робила дихальні вправи й подолала коронавірус», «Якби знав, що стану Папою, я краще вчився б у школі»… Правда ж, інтригуюче?

Окрім «Цікавої газети на вихідні», яка твердо стала на ноги, головна газета Волині має ще два додатки-острівці — «Так ніхто не кохав» і «Читанка для всіх». Назва першої промовляє сама за себе. Вона — про високі людські почуття. Це засвідчив уже перший номер, який відкрила хвилююча оповідь «Освідчуючись, мій Микола кров’ю написав: «Люблю», я теж проколола палець і вивела: «Вірю». Розповідається в ньому про заслужену журналістку України Катерину Зубчук, автора численних публікацій з волинської сільської глибинки.

А «Читанка для всіх» радує неймовірними історіями з життя видатних людей, іншими вартісними публікаціями, порадами, підготовленими на прохання читачів.

Творять ці видання самобутні журналісти Василь Уліцький, Тамара Трофимчук, Галина Світліковська, Людмила Власюк, Лариса Занюк, Мирослава Козюпа, Сергій Наумук та інші.

Нових вам творчих пошуків і знахідок, друзі! Зі святом вас!