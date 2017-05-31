Робоча поїздка Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана в західні області охопила три ділянки доріг: Н-17 Львів — Радехів — Луцьк біля с. Терешківці на Волині; Н-02 Львів — Тернопіль біля с. Якторів Золочівського району на Львівщині; М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече на Тернопіллі. У глави уряду була одна мета: оглянути стан виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування.
На Львівщині Прем’єр перебував найдовше. Він анонсував проведення в першій половині червня чергової хвилі аудиту дорожнього господарства й стану дорожнього покриття у всій країні. Для цього слід провести нараду з членами уряду, керівництвом Укравтодору й представниками п’яти регіонів. Виконання планів у Луганській, Запорізькій, Миколаївській областях, а ще в Києві та на Закарпатті викликають у Володимира Гройсмана найбільше занепокоєння.
У цьому контексті йшлося про пріоритетність для уряду питань реконструкції та будівництва автомобільних доріг. «Ми розпочали роботи вчасно, і на кінець травня вже є об’єкти, здані в експлуатацію. Дороги де-факто у незадовільному стані, але з такими темпами, які ми взяли, за п’ять років наведемо лад. Ми вже два роки поспіль доводимо, що навести лад на українських дорогах можливо. Кошти навчились акумулювати. Тепер важливо контролювати якість. І нова служба якості в Укравтодорі — це новий підхід. Усе, зроблене торік, піддається аудиту», — розширив думку Прем’єр.
Фірми, які неякісно виконували роботи, зобов’язані ліквідувати недоліки. У першій половині червня анонсовано черговий аудит якості доріг. Тоді будуть висновки, тоді за умови завдання збитків державі уряд вимагатиме порушити відповідні кримінальні провадження.
За підрахунками Прем’єра, цьогорічний бюджет (ідеться про всі джерела надходжень) на виконання дорожніх робіт утричі вищий за торішній. Уряд уже висунув пропозицію поповнити кошик цих витрат коштами, які надійшли від спецконфіскації цінностей та активів оточення екс-президента Януковича. У цьому розрізі слова Прем’єра звучали так: «Цього року плануємо близько 30 мільярдів гривень з усіх джерел — це втричі більше, ніж торік за фактом виконання. Головне завдання — нормальна якість, правильні технології й контроль. Пропонуватиму близько п’яти мільярдів від спецконфіскації спрямувати на фінансування доріг».
Не менш важливе цьогорічне завдання уряду — зробити максимально якісно дороги Львів — Тернопіль — Вінниця — Умань — Одеса. Ця ділянка з’єднує західний кордон України з портами і слугує міжнародною трасою, якою йдуть товарні потоки.
Окрім цього, глава уряду пообіцяв оголосити тендер на виконання робіт з облаштування кордону з Республікою Польща. Цю програму оцінюють у 2 мільярди гривень. У 2017-му планують розробити документацію, у 2018-му розпочати реалізацію проекту.
А львівську владу Володимир Гройсман запевнив, що уряд її підтримує в питанні утилізації твердих побутових відходів. Щоправда, будівництво сміттєпереробного заводу покладено виключно на плечі Львівщини. «Сміттєпереробний завод має побудувати Львівська міська рада. У неї для цього є гроші (близько 2 мільярдів гривень), повна підтримка уряду, вже навіть є дозволи, експертизи, щоб на грибовицькому сміттєзвалищі навести лад. Вас ніщо не стримує», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Він нагадав, що 21 квітня цього року Львівська облдержадміністрація, обласна й міська ради, органи місцевого самоврядування за посередництва уряду підписали спеціальний дворічний меморандум про поводження з твердими побутовими відходами. Документ покликаний розв’язати багатомісячну проблему накопичення й вивезення побутового сміття зі Львова, забезпечити гарантії захоронення відходів на полігонах і звалищах у Львівській області й гарантії фінансової підтримки підприємств і міст, які забезпечать приймання відходів та облаштування полігонів. Тут слід вести діалог із громадами населених пунктів, на території яких розташовано чи невдовзі облаштовуватимуть полігони для львівського сміття.
Прем’єр не оминув увагою тему реформування вугільної галузі, зокрема питання нарощування прибутковості шахт. «Минулого тижня ми затвердили Концепцію реформування й розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, яка дасть змогу вивести шахти на якісний рівень. Маємо інвестувати у прибутковість шахт. Трагедія на шахті «Степова» дала сигнал усім керівникам шахт, шахтових об’єктів, що економити на безпеці шахтарів неприпустимо», — резюмував Володимир Гройсман.