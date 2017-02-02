«Нинішня мета ворога — не лише частково захопити нашу територію, а й посіяти відчай та паніку серед українців. Наше з вами завдання — вистояти і дати змогу Україні реалізувати свій потенціал», — такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відкрив учора чергове засідання уряду. Найбільше часу його учасники приділили стану справ в Авдіївці. Там Прем’єр перебував днем раніше. З його ініціативи в місті проводили засідання оперативного штабу з урегулювання надзвичайних ситуацій (тепер члени штабу збираються щодві години в Авдїївці та Києві). На його переконання, припиненню обстрілів сприятиме тиск світового співтовариства на Росію. Енергопостачання, водопостачання та теплопостачання міста можна буде технічно відновити тільки в тиші. Опісля того як урядовці вшанували хвилиною мовчання військовослужбовців, загиблих в Авдіївці, Володимир Гройсман поставив вимогу соціальним службам якісно виконувати його доручення — відвідати незахищені родини в місті та забезпечити їхні першочергові потреби.

Передовсім ідеться про гаряче харчування.

Оскільки у вівторок зачинилися всі авдіївські школи, глава уряду доручив відновити роботу бодай однієї з них у денний час. Цим питанням опікується відділ освіти районної військово-цивільної адміністрації. Нині в місті 1,5 тисячі дітей шкільного віку та майже 300 — дошкільного. Для останніх діятиме спеціальний табір.

Ремонтники у стані бойової готовності

Попри те що жителі міста можуть зіткнутися з обстрілами будь-якої миті, Володимир Гройсман вважає ситуацію контрольованою: «Місто забезпечене всім необхідним, на мінімальному рівні підтримують усі системи життєдіяльності, опрацьовано всі сценарії щодо ситуації в місті, а всі служби готові до будь-якого розвитку подій». На засіданні стало зрозумілим, що в середу ДСНС отримала дозвіл на обстеження та розмінування території ліній електропередач в Авдіївці для проведення аварійно-відновлювальних робіт та відновлення енергопостачання.

А віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що у 153 багатоповерхових будинках Авдіївки температура тримається на рівні 12—15 градусів. До будинків забезпечено подачу питної води. До Авдіївки додатково забезпечено підвезення бутильованої води з Дніпропетровської області. Енергопостачання не було. Найгостріша ситуація в авдіївській промзоні. «Аварійно-ремонтні й рятувальні бригади перебувають у стані бойової готовності, щоб оперативно вирушити на місця для відновлення енергопостачання. Також у повній готовності саперні бригади. За три дні було випущено велику кількість снарядів, з яких майже 30% не розірвалися. Саперні бригади мають їх розмінувати», — наголосив Геннадій Зубко.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін розповів, що для недопущення переохолодження і надання допомоги населенню функціонує пункт життєзабезпечення, до якого звернулася вже понад тисяча осіб. За потреби таких пунктів буде більше. Окрім цього, в місті розгорнуто 7 мобільних пунктів обігріву підрозділами ДСНС, 3 стаціонарні та один від благодійної організації. Будинок для людей похилого віку та лікарні забезпечено автономними засобами електроживлення і функціонують у штатному режимі. Водопостачання здійснюють згідно з графіком двічі на добу. У місті організовано підвезення питної й технічної води для населення. Залучено 6 спеціальних автомобілів (2 цистерни від ДСНС та 4 від комунальних служб). Для забезпечення технічною водою залучено 4 автоцистерни. Загалом до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 260 осіб та 60 одиниць техніки.

Після цього Володимир Гройсман резюмував, що Авдіївку буде повністю відновлено після того, як проросійські бойовики припинять вогонь.

Уряд захистить електронне декларування

Наступне доручення Володимира Гройсмана стосувалося сфери електронного декларування. Міністр юстиції Павло Петренко, голова Держспецзв’язку Леонід Євдоченко і керівник Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко повинні швидко проаналізувати стан справ. У цьому розрізі Прем’єр наголосив: «Уряд не дозволить завалити систему електронного декларування. Процес введення декларацій був надзвичайно складним, тому що технічно НАЗК належно не підготувалося для повного впровадження цієї системи. До 1 квітня мільйони службовців та інших категорій подаватимуть декларації. За два місяці можна зробити все, щоб і система якісно працювала, і технічні можливості були достатні». До речі, на технічну модернізацію НАЗК уряд передбачив у 2017 році 65 мільйонів гривень.

У ході цього засідання урядовці продовжили перехідний період запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби до 1 квітня 2017 року; підтримали пропозицію Мінфіну про додаткову капіталізацію Ощадбанку та Укрексімбанку на 3,5 мільярда і 3 мільярди гривень відповідно. Крім цього, схвалено проект закону щодо формування спеціального фонду бюджету за рахунок концесійних і орендних платежів для здійснення заходів щодо закриття вугледобувних підприємств; проект закону «Про забезпечення державного контролю під час надання соціальної підтримки».

Героям Майдану підвищать виплати

Після того як КМУ вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія», було підвищено розмір одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам Революції гідності.

Герої, які у 2016 році отримували 137 тисяч гривень, у 2017-му матимуть 320 тисяч. Ті, хто зазнав тяжких тілесних ушкоджень, — 160 тисяч гривень порівняно з торішніми 69 тисячами. Ті, хто мають ушкодження середньої тяжкості, — 80 тисяч порівняно з 35 тисячами гривень. Особи, які зазнали легких тілесних ушкоджень, замість 14 тисяч гривень матимуть 48 тисяч.