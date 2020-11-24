Президент і Прем’єр пишаються українцями за патріотизм, мужність і самовідданість у захисті держави та її європейського вибору

«Фраза «Від мене нічого не залежить» — це на сьогодні міф. Зрозуміло, що разом ми можемо все. А кожен наступний правитель знатиме, що воля народу вирішальна, її неможливо зламати, проти неї неможливо й не потрібно йти», — так у День Гідності та Свободи Президент Володимир Зеленський за допомогою відеозв’язку звернувся до учасників зустрічі, серед яких були учасники революцій 1991, 2004, 2013 — 2014 років, захисники держави та представники інтелектуальної еліти. Це перше таке спілкування керівництва країни.

Президент наголосив, що здобутком трьох революцій стала нова свідомість громадян і влади. Кожен громадянин нашої держави знає: зміни справді можливі. Володимир Зеленський переконаний, що нам як суспільству потрібно з холодною головою відповісти на питання: які уроки маємо винести з трьох революцій та як не повторювати помилок?

«На мою думку, ми досить легко та згуртовано об’єднуємося проти. Проти несправедливості, неправди, проти конкретного правителя, одне слово, проти чогось або проти когось. І коли це зникає, підсвідомо настає розслабленість. Ми забуваємо, що це тільки проміжна перемога, яка ще не означає настання змін», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави вважає, що цим здебільшого користуються політики. І це призводить до нових революцій. «Якби більшу частину з того, що декларували у 2004 році, було виконано, не сталось би революції у 2013 році. Зрозуміло також, що у 2019 році наше суспільство ще раз підкреслило, що воно дуже не задоволене якістю тодішньої держави, і тому зробило свій вибір усупереч надіям старих еліт. Я вважаю, що то була деякою мірою електоральна революція», — підкреслив він.

Чинна влада сьогодні прагне та обов’язково запровадить інструмент народовладдя. Це один зі шляхів, коли воля народу отримуватиме форму реальних легітимних рішень. Коли громадянин матиме змогу бути почутим, не ризикуючи життям на барикадах. Водночас існує низка завдань, які належить вирішити. Ідеться зокрема про таке: як згуртувати суспільство не «проти», а «за»; чи здатні ми прийняти думку більшості, якщо вона суперечить власним поглядам; де грань між свободою та анархією; як захистити громадян від пропаганди, не порушуючи свободи слова; як забезпечити верховенство права, коли для частини суспільства вину або невинуватість людини визначає не суд, а соціальні мережі.

Україна не зверне з обраного шляху

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи на зустрічі з учасниками революцій, захисниками держави, констатував, що революційні події змінили багатьох людей, отже, змінили Україну. Він наголосив, що країна ніколи не зверне з європейського шляху, адже це ключовий пункт нового суспільного договору між українцями та державою.

«Не сумніваюся, що Україна стане членом Європейського Союзу. Але не менш важливо, як ми — держава і суспільство — проходитимемо цей шлях, рухатимемося до європейських стандартів. Це щоденні зміни, щоденна робота, яка змінює наше життя. Ми відмовляємося від радянських рудиментів у свідомості, в економіці, стаємо відвертішими й толерантнішими. Вчимося піклуватися й підтримувати одне одного. Змінюються наша політична культура й суспільство. Цього б не сталося без доленосних подій 1991, 2004 та 2013 — 2014 років. І саме тому ми назавжди у боргу перед тими, хто поклав своє життя заради кращого майбутнього України», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.

«Ми не просто продемонстрували, що прагнемо жити за європейськими стандартами. Ми стали відкритішими для світу, а світ став відкритішим до України. Щодня наші міжнародні партнери демонструють це. Ми довели всім, що український народ — невід’ємна частина європейської родини, яка своєю історією, культурою та своєю мовою створює власне майбутнє», — підкреслив Денис Шмигаль.

Відкладена війна за незалежність

Присутні відзначили унікальний формат зустрічі між учасниками трьох революцій та бойових дій на сході України, а також вшанували пам’ять всіх, хто загинув за Україну.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович зауважив, що без осмислення революції ускладнюється еволюційність, а спільне міркування — це запорука спільної дії.

«Значно складніше працювати з живою історією, але ми маємо щастя жити й осмислювати історію зараз. Наші майбутні покоління будуть значно щасливішими від тієї роботи, яку ми зробимо зараз», — слушно зазначив він.

Політик і колишній народний депутат Володимир Філенко висловив упевненість, що у 1991 році війну за незалежну Україну було лише відкладено.

«Я мав щастя бути серед тих, хто проголосив незалежну Українську державу. І ми раділи, що обійшлися тоді без кровопролиття. З’ясувалося, що я і багато інших помилялися: війну за незалежну Україну просто відклали. І сьогодні ми свідки продовження війни за незалежну демократичну країну», — зауважив він. І, акцентувавши на тому, що на зустріч запрошено учасників усіх трьох революцій, додав: «Хочу сказати, що це три етапи однієї революції. Пропоную вживати визначення: три етапи однієї великої складної роботи над створенням незалежної демократичної країни».

Український літературознавець Микола Жулинський наголосив на консолідаційній ролі культури й необхідності проведення системної гуманітарної політики. Письменник і громадський діяч Ігор Козловський акцентував на загрозах «рускава міра» для розвитку української державності, а український вчений-філософ Євген Бистрицький — на важливості конструктивної взаємодії влади й громадянського суспільства.

Учасники зустрічі обговорили загрози, що постали перед Українською державою, і як досягнути внутрішньої консолідації суспільства. Більшість присутніх відзначили важливість подальшого зміцнення обороноздатності Української держави.

На завершення зустрічі Президент звично запевнив, що нинішня влада неодмінно побудує меморіальний комплекс, присвячений Революції гідності, й акцентував на необхідності подальшого діалогу влади та громадськості.

Того самого дня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні.

«Жити гідно та обирати своє майбутнє — невід’ємне право кожного з нас. Я впевнений, що ця єдність завжди буде одним із ключових рушіїв розвитку Української держави. Схиляю голову в пам’ять про героїв», — зазначив Прем’єр. Він подякував усім українцям за патріотизм, мужність і самовідданість у захисті нашої держави та її європейського вектора розвитку.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»