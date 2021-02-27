Якщо любитимемо Україну так, як її любила Леся, будемо вільною державою

Цьогорічні заходи з нагоди 150-річчя з дня народження видатної української письменниці та громадської діячки вразили різноманітністю й масштабністю. У п’яти залах на трьох поверхах Українського дому в центрі Києва розмістили виставку «Леся Українка: 150 імен», яка діятиме до 8 березня. Вона про людей, які відіграли помітну роль у житті письменниці. Зала «Лінія життя» демонструє основні дати життєвого і творчого шляху Лесі Українки, вписані в культурний і політичний контекст кінця ХІХ — початку ХХ століття. У залі «Особисте» представлено особисті речі й матеріали, присвячені її подорожам. Виставкова частина зали «Акценти» порушує проблемні питання творчості письменниці, серед яких «Леся Українка та радянська пропаганда», «Історія хвороби», «Середовище», «Як святкували 100-річчя Лесі Українки», «Леся і театр» тощо. Зала «Образ» розкриває її постать через галерею портретів і скульптурні твори.

У межах виставки вперше представлено повне зібрання творів Лесі Українки в 14 томах, до якого увійшли листи, невидані рукописи, чернетки.

«Леся Українка — тут жива, непересічна особистість зі світоглядом, який був прогресивним для її покоління й залишається актуальним у наші часи. Хто відвідає цю виставку, отримає шанс поглянути на геніальну Лесю, яку знають ще зі школи, з нової, незвичної точки зору і більше зацікавиться її творчістю. Леся Українка і сьогодні надихає багатьох авторів на нові творчі проєкти», — зазначив Президент Володимир Зеленський, оглянувши виставку.

Відвідав захід і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що сила й незламність духу Лесі Українки захоплюють.

До ювілею Держкіно розмістило онлайн фільм Віктора Івченка «Лісова пісня», Укрпошта випустила ексклюзивний конверт і власну марку із зображенням Лесі Українки, рідкісні документи про життя родини Лесі показали у Вінниці, в Чернігові відкрили виставку графічних ілюстрацій до творів письменниці. Студенти Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну створили колекцію одягу «Жити хочу».

Ювілей відзначили й у селі Колодяжне на Волині, де Леся провела дитячі та юнацькі роки. Учасники всеукраїнської науково-практичної конференції наголошували: «Якщо любитимемо Україну так, як її любила Леся, будемо вільною державою».

У світі до ювілею приурочили освітній культурологічно-мистецький захід «Леся Українка: розширення горизонтів», який об’єднав українців із п’яти континентів і 28 країн. Молодь діаспори продекламувала вірші поетеси в межах поетичних флешмобів у всьому світі. А в Угорщині видали українськомовну збірку поезій Лесі Українки шрифтом Брайля.

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«Урядового кур’єра»