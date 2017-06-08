У День журналіста Президент Петро Порошенко зустрівся з представниками ЗМІ і привітав їх із професійним святом. Він вважає, що журналістика в Україні стала четвертою владою, а найбільшою заслугою називає ініціативу з повернення української мови у вітчизняний медіа-простір.

Петро Порошенко повідомив, що підписав закон щодо частки державної мови у засобах масової інформації. Журналістам він дякував за пропозиції, які стосуються запровадження квот і повернення української мови в наші медіа. «Тут пальму першості готовий віддати вам. Це ваша ініціатива і ваші пропозиції. Народні депутати блискуче спрацювали, і я мав велике задоволення та високу честь підписати цей закон, — наголосив він, додавши, що цим рішенням українська мова з-поміж інших стала захищеною в нашій державі. — Ніхто не проти, щоб з екранів лунали інші мови, але неприпустимо, щоб частка вітчизняної на будь-якому українському каналі становила 15, 20, 25%».

Він констатував, що журналістика в Україні насправді вийшла на рівень цивілізованих країн. На думку глави держави, ігнорувати журналістів неможливо й навіть небезпечно. Чому? Не відповів. «Дуже хотілося б, щоб наша журналістика була об’єктивною, щоб дотримувалися стандартів журналістики. Переконаний, що у вас це виходить, і вірю, що так буде й надалі», — продовжив тему Петро Порошенко.

Окремо він подякував вітчизняним журналістам, які пліч-о-пліч з українськими воїнами ефективно ведуть війну із захисту українського інформаційного суверенітету, «територіальної цілісності й правди та української незалежності». Особливу подяку спрямовано військовим журналістам і фронтовим кореспондентам, які перебувають на передовій і, ризикуючи власним життям, роблять чесні та об’єктивні репортажі про ситуацію на фронті. «Правда із фронту цінується найбільше, тому визначаючи державні нагороди, ми вирішили передовсім надати перевагу тим, хто бере участь не в інформаційній війні, а тим, хто понюхав пороху на лінії зіткнення, у фронтових окопах шукає правду й ризикує життям», — резюмував глава держави.

Як повідомляє департамент прес-служби АП, Президент вручив нагороди журналістам за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність і з нагоди Дня журналіста. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримала Наталія Нагорна. Вона зазначила, що за її нагородою стоїть значна робота всієї редакції, а ще більше — велика кількість загиблих людей і сльози їхніх близьких. «Хочу вам побажати стати Президентом незалежної України, який закінчить війну. Моя мрія — зняти сюжет про перемогу найближчим часом», — додала журналістка.

Опісля Петро Порошенко закликав правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Він погодився, що нині робота журналістів не захищена. «Мені так само болить, як і більшості з вас. Так само, як і ви, вимагаю публічного звіту правоохоронних органів про розслідування вбивства Павла, — сказав він, додавши, що вже проведено зустріч із представниками ЗМІ та керівництвом слідства. — Була дуже важлива інформація, яку поки що не можна поширювати. Але я переконаний, що більше людей має знати подробиці за винятком питань, які є таємницею слідства. Наголошую: маємо все зробити для того, щоб у цій справі, як і в інших, утисків журналістів, нападів і вбивств обов’язково виконавці й замовники понесли сувору відповідальність».

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»