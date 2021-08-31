Маємо бути вдячні полеглим воїнам не лише у День пам’яті захисників

Уже сім років українські воїни стійко захищають незалежність Батьківщини, проявляють надзвичайний героїзм. На жаль, війна, яку на українській території підступно розв’язала Росія разом зі своїми маріонетковими бойовиками, й далі забирає життя наших відважних захисників. Маємо завжди пам’ятати і бути вдячними тим героям, хто заплатив найвищу ціну в боротьбі з агресором і окупантом.

У День пам’яті захисників України Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих за нашу державу. Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

День пам’яті захисників започатковано 2019 року указом Президента Володимира Зеленського задля гідного вшанування пам’яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Визнання подвигу

До Дня пам’яті Президент вручив державні нагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Як повідомляє Офіс Президента, званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно відзначено бійця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Святослава Горбенка. Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони донецького аеропорту. Під час порятунку травмованого побратима його було смертельно поранено осколком танкового снаряда. Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович і Лариса Вікторівна.

Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» теж посмертно присвоєно солдатові Віктору Гурняку. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених біля 32-го блокпоста поблизу селища Сміле Луганської області. Нагороду отримали його батьки Петро Степанович і Марія Мирославівна.

У Меморіальному комплексі Міністерства оборони відбулася церемонія вшанування пам’яті захисників. До заходів долучилися рідні полеглих воїнів, представники Збройних сил, ветерани АТО/ООС, урядовці, керівництво Верховної Ради та Офісу Президента.

Під удари у дзвін та холості постріли салютної групи Почесної варти було виголошено імена 228 захисників України, які загинули 29 серпня у 2014—2020 роках, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Саме 29 серпня 2014 року почався вихід українських військ з Іловайська через так званий зелений коридор, який нібито надали військові Росії. Але російська сторона не дотрималася домовленостей і розпочала масований обстріл колон наших військ і техніки. Внаслідок цього у серпні 2014 року Україна втратила понад 300 воїнів, ще майже стільки потрапили в полон, понад 400 зазнали поранення. Та навіть у меншості й без підкріплення наші захисники довели, що здатні зірвати плани ворога й зупинити його просування на рідній землі. І нині українські воїни героїчно захищають Батьківщину.

Підтримка родин військових

Того самого дня Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрілися із членами родин полеглих військових.

Глава держави висловив велику повагу та подяку рідним і близьким тих, хто віддав життя за Україну, наголосивши на надзвичайно великому внеску полеглих воїнів у збереження незалежності держави.

«Щоб діти та онуки, наступні покоління святкували незалежність і незламність України, великі люди віддали життя за це», — підкреслив він.

Президент зауважив, що такі зустрічі необхідно проводити щороку, аби розуміти, які проблеми є в родин загиблих захисників і як держава має їх розв’язати.

Під час зустрічі обговорювали соціальне, пенсійне й медичне забезпечення сімей військових. Володимир Зеленський наголосив, що завдання на 2021—2022 роки — повністю вирішити питання черги на отримання житла для родин загиблих учасників бойових дій на сході України та ветеранів.

Учасники зустрічі обговорили питання законодавчого закріплення статусу захисників України. Ішлося про напрацювання законопроєкту, який на законодавчому рівні забезпечить порядок і механізм реалізації соціальних пільг і гарантій від держави родинам загиблих захисників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що необхідно визнати статус захисника й членів сімей загиблих і паралельно спільно з місцевою владою розпочати роботу щодо того, якими соцпакетами наповнити цей статус.

Питання соцзабезпечення захисників буде на порядку денному засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави, яке відбудеться у вересні й на яке запросять членів родин українських героїв, щоб вони особисто поспілкувалися із представниками місцевої влади.

Голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України Альона Вербицька переконана, що регіональні консультаційні центри з питань забезпечення прав і свобод захисників при місцевих адміністраціях — той механізм, який може забезпечити реалізацію місцевих соцпакетів і контролювати якість надання послуг нашим захисникам, родинам загиблих, їхнім дітям.

Голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин повідомив, що при всіх облдержадміністраціях створено консультативні ради із захисту прав ветеранів. Вони плідно працюють і розглядають усі питання.

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«Урядового кур’єра»