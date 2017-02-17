Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди відзначення 28-ї річниці виведення радянських військ із Республіки Афганістан. Про це повідомляє департамент прес-служби АПУ.

А та війна була чужою…

Глава держави констатував, що майже десять років українські військові були змушені брати участь у чужій війні, «де й натяку не було на наш український інтерес». За його словами, серед воїнів, які пройшли вогняне горнило Афганістану, понад 160 тисяч наших земляків. «Хочу наголосити, що майже кожен четвертий серед загиблих — українець, і це понад 3300 осіб, а близько восьми тисяч наших з вами співвітчизників повернулися додому з важкими пораненнями або каліцтвами», — сумно констатував Президент.

Відвага воїнів-афганців стала взірцем для сучасних захисників територіальної цілісності й незалежності України, переконаний Петро Порошенко: «Ваша мужність, сміливість, вірність присязі досі служать прикладом для нинішніх поколінь захисників Вітчизни».

Президент нагадав, що громадський рух афганців не залишився осторонь важливих для держави подій — він тісно пов’язаний з тим, що відбулося три роки тому на Майдані Незалежності. «Організованість і рішучість ветеранів-афганців відіграли далеко не останню роль у Революції гідності і в тому, що Майдан вистояв», — переконаний Президент.

Згодом ветерани Афганістану стали на боротьбу з агресором, що також допомогло вистояти українському війську. «Тут присутні ті, хто не за наказом, а за покликом серця виступив на захист суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України, коли на нашу землю прийшли російські загарбники. Це ваш бойовий досвід став надзвичайно цінним для перших кроків оновлених Збройних сил України — в перші найтяжчі місяці цієї війни. Велика подяка й висока шана кожному з вас за це», — зазначив Петро Порошенко.

Ветеранська сотня з Майдану

За його словами, Афганістан став черговим і одним з багатьох випадків застосування агресивною Москвою грубої сили проти сусідніх народів. «1939-го була Фінляндія, країни Балтії — в 1940 році, Угорщина — у 1956-му, Чехословаччина — у 1968-му, Афганістан — у 1979-му, Грузія — у 2008-му. Тепер — Україна», — підрахував Петро Порошенко. Він зазначив, що трагічними наслідками російської агресії проти України так само, як було колись в Афганістані, є тисячі загиблих, поранених і скалічених доль.

На сьогодні через випробовування війною за незалежність сучасної України пройшли сотні ветеранів-афганців, а 129 і нині служать у складі Збройних сил, 180 — виконують бойові завдання у складі Державної прикордонної служби, 13 передають бойовий досвід у складі Національної гвардії. Серед героїв — ветеранів, які віддали життя, захищаючи Батьківщину, Петро Порошенко згадав легендарного командира «афганської» сотні Самооборони Майдану старшого сержанта Олега Міхнюка, якому посмертно було присвоєно високе звання Героя України.

Глава держави висловив щиру подяку героям та їхнім родинам від усього українського народу за подвиг і самопожертву. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

«Україна пишається своїми воїнами-афганцями, побратимами, які пройшли через інші воєнні конфлікти, пишається вашою самопожертвою і самопожертвою всіх, хто добровільно і без жодних вагань став до зброї, щоб захистити державу, приєднався до загальнонаціонального волонтерського руху, який важливий нині і ще важливішим був у перші місяці війни», — сказав він. Петро Порошенко побажав ветеранам та їхнім родинам здоров’я, щастя, добра й любові, здійснення всіх задумів і нових досягнень, а Україні та всьому українському народові — миру на благодатній українській землі.

З нагоди відзначення 28-ї річниці виведення військ з Афганістану та за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов’язку, патріотичне виховання молоді та активну громадську діяльність Президент вручив воїнам-афганцям високі державні нагороди.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»