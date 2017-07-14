Під час робочої поїздки до Сумської області Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому відкритті Центру надання соціальних, медичних і психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам АТО та членам їхніх родин.
Близько 300 тисяч українців уже взяли участь у бойових діях і боролися за визволення кожного клаптика української землі, наголосив Президент. І зусиллями військових, волонтерів, українського народу, українських партнерів було створено нове українське військо — військо, яке є одним з найефективніших у Європі, яке змогло зупинити найсильнішу армію на континенті. Бо саме на забезпечення своєї армади Росія викидала десятки мільярдів доларів щороку, користуючись злочинною бездіяльністю тих, хто знищив українське військо у попередні роки.
«І за нечувано кроткий термін ми наше військо відродили», — підкреслив Президент, вказавши, що під час всіх його закордонних візитів міжнародні партнери позитивно оцінюють створення нової української армії. А під час візиту до Сполучених Штатів Америки заокеанські партнери висловлювали слова високої подяки й шани українським воїнам за те, що вони зробили неймовірне за такий короткий період.
«Наголошую — немає сьогодні важливішого завдання української влади, немає почеснішого доручення української громади і українського народу, ніж надати шану й повагу учасникам АТО. Саме тому за моїм дорученням створюють реабілітаційні центри для учасників бойових дій по всій державі», — підкреслив Петро Порошенко, додавши тезу про доручення проаналізувати питання щодо необхідності створення Міністерства у справах ветеранів, оскільки це питання має бути частиною державної політики.
«Для роботи реабілітаційних центрів ми вивчили найкращий світовий досвід, щоб зробити все можливе, аби українські герої повернулись до нормального життя», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
Саме заради поліпшення роботи з ветеранами він і призначив Уповноваженого з питань реабілітації поранених учасників АТО, яким став колишній санітарний інструктор медичної роти 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади ОК «Захід» Сухопутних військ ЗСУ Вадим Свириденко.
Президент подякував «Спілці ветеранів АТО Сумщини» за єдність і наголосив, що «інструментами гібридної війни брудній російській пропаганді не вдалося і не вдасться розколоти ані український народ, ані українське бойове братерство».
Глава держави вручив також сертифікат на медичне обладнання Центру надання медичних і психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам АТО та членам їхніх родин.
Директор цього закладу Геннадій Лісовенко ознайомив Петра Порошенка з роботою медичного закладу. Президент оглянув приміщення для реабілітації воїнів, зокрема спортивну залу й приміщення для гри в теніс, занять боксом, масажний кабінет і кабінет для бальнеологічних процедур.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»