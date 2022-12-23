У День енергетика Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в межах робочої поїздки відвідав три об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та Київській області

Минуть роки, і про сьогодення та історію боротьби України за свободу буде написана не одна книжка. Й там обов’язково буде глава, яка назавжди закарбує подвиг українських енергетиків, які вчора своє професійне свято зустрічали на власній передовій. На кількох важливих об’єктах побував з робочою поїздкою Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду ознайомився зокрема з перебігом відновлення об’єктів ПрАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго», ДП НАЕК «Енергоатом» та нагородив енергетиків почесними грамотами Кабінету Міністрів України.

Боротьба за частинку звичного життя

«Для мене велика честь вітати вас із професійним святом енергетика. Сьогодні ви справді воїни світла, а світло — це надія. І щоразу, коли десь у квартирі знову загоряється лампочка, то з’являється надія і радість. Ви повертаєте частинку звичного життя в оселі українців. Ми всі вам вдячні за це», — цитує Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр-міністр зауважив, що воєнний час не дозволяє озвучувати всі деталі неймовірної роботи, яку виконують енергетики, але всі знають, що на їхніх плечах тримається енергосистема України.

«Пам’ятаємо, що ніч найтемніша перед світанком. Ми вистоїмо. Завдяки вашій роботі. Завдяки вашому професіоналізму. Завдяки вашому героїзму. Ми здолаємо нашого ворога. Україна переможе та розквітне. Дякую кожному з вас за вашу роботу і внесок в цю перемогу», — наголосив очільник уряду.

Під час візиту на об’єкт «Укргідроенерго» Прем’єр-міністр відзначив роль гідроенергетики в забезпеченні стабільності енергосистеми, і що уряд робить усе можливе, щоб забезпечити необхідне обладнання для відновлення.

На об’єкті «Укренерго» Денис Шмигаль оглянув руйнування внаслідок російських обстрілів та процес відновлення, а також обговорив із працівниками захист енергосистеми.

У ході візиту на об’єкт «Енергоатому» глава уряду заслухав інформацію від працівників однієї з атомних електростанцій, які під час онлайн-включення доповіли про стан справ в атомній енергетиці.

Прем’єр-міністр разом із присутніми також хвилиною мовчання вшанував пам’ять енергетиків, які загинули, виконуючи професійні обов’язки.

Основа будь-якої держави

Міністр енергетики України Герман Галущенко також привітав працівників галузі із професійним святом під час селекторної наради з усіма компаніями енергосектору та в ході урочистих заходів на одній з українських ТЕЦ, повідомляє пресслужба відомства.

«Через варварські російські атаки на енергосистему відбувається переосмислення енергетики як галузі. Люди розуміють, чому ціллю для російських обстрілів стали саме енергетичні об’єкти. Адже енергетика — це основа будь-якої держави, будь-якої економіки, від енергетики залежить усе», — зазначив міністр енергетики. Він наголосив, що нинішні випробування лише додають стійкості та впевненості в перемозі.

«Працю енергетиків не завжди можна побачити, але від неї залежить дуже багато. Тільки люди з великим відчуттям відповідальності та професійності можуть робити те, що сьогодні роблять енергетики. Наша енергетична система витримує ці жорстокі російські атаки тільки завдяки надлюдським зусиллям енергетиків. Безперечно, технології мають значення, але вони нічого не варті без людей», — наголосив міністр.

Укренерго: працюють усі види генерації

«Це день всіх, хто нині під дощем та вітром відновлює пошкоджене обстрілами обладнання, хто до болю в очах вдивляється в графіки споживання та виробництва електроенергії, тримаючи баланс в енергосистемі, хто захищає її цифровий периметр від невидимих зовні атак, тих, хто і в спеку, і в мороз, під звуки вибухів та міношукачів саперів прокладає шлях світлу.

Ми робимо все можливе, щоб щоразу після атак світло поверталось в домівки українців якнайшвидше», — наголосили в НЕК «Укренерго».

Отже, за інформацією Укренерго, оприлюдненою на сторінці компанії у фейсбуці, на ранок 22 грудня у вітчизняній енергосистемі зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації. До мережі було підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

А доки «Укренерго», генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для поліпшення ситуації з електропостачанням в країні, маємо нагоду подякувати їм за професіоналізм.