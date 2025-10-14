«Ми захищаємося від росії насамперед завдяки таким героям, які тут, або тим, які в пам’яті нашій. Наші воїни тримають позиції на фронті, ми проводимо наші активні контрнаступальні дії, які завдають окупанту значних втрат», — зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував українським воїнам і їхнім родинам, закликав не забувати полеглих захисників і передав рідним полеглих воїнів ордени «Золота Зірка». Звання Герой України посмертно удостоєні:

КапітанАнтон Атаманюк. Брав участь в АТО з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення як командир групи спеціального призначення утримував позиції на Луганщині. На прикордонні на Чернігівщині разом з іншим військовим потрапив у ворожу засідку. Попри поранення відтягнув пораненого побратима, відвернув увагу ворога і врятував життя обом. Загинув 15 жовтня 2023 року, коли просувався до позицій ворога на Запоріжжі.

Командир групи Центру СБУ майорМикола Городніченко. У лютому й березні 2022-го брав участь у визволенні Тростянця. Робив піші вилазки в сіру зону. У липні 2022-го брав участь в обороні Бахмута. У січні 2024-го керував діями снайперської групи, яка переправилася на острів у Херсонській області та знищувала окупантів. Під його керівництвом група знищила 60 окупантів, але потрапила під ворожий обстріл.

Молодший сержантВалерій Деменев, захищав Сіверськодонецьк, Лисичанськ і Білогорівку. В одному з боїв визначив і надав точні координати, що сприяло знищенню російської БМП і понад 30 окупантів. Брав участь у контрнаступальній операції поблизу Ізюма й Балаклії. Під його командуванням було знищено більш ніж 50 росіян, три вогневі точки та захоплено склад з боєприпасами. Загинув на бойовій позиції 24 червня 2023 року.

Молодший сержантАндрій Дубницький. Командир кулеметного відділення. З березня 2022-го по лютий 2024 року у складі 110 окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка воював на авдіївському напрямку. Особисто ліквідував майже 35 окупантів. Знищив чотири ворожі танки та п’ять БМП пострілом із ПТРК «Джавелін». 15 лютого 2024 року загинув у бою.

ПідполковникМикола Дупешко. Торік 24 жовтня очолював резервну групу для оборони позицій на Донеччині. Протягом доби група під його керівництвом відбила шість ворожих штурмів. Воїни вразили БМП, знищили дев’ятьох і поранили десятьох російських штурмовиків, що дало змогу закріпитися на позиціях. Загинув торік 12 грудня поблизу Покровська.

Командир бригади «Лють» полковник поліціїМаксим Казбан. З вересня 2024 року бригада під його командуванням спільно із суміжними підрозділами Сил оборони ліквідувала понад 700 окупантів, більш ніж 1640 поранила та 19 взяла в полон, уразила вісім артилерійських систем, знищила майже 20 броньованих машин, збила понад 30 БпЛА, подавила за допомогою засобів РЕБ більш ніж 1200 FPV-дронів. Загинув 22 липня цього року на Донеччині.

ЛейтенантКостянтин Михальчук. У 2014—2021 роках виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. Затим захищав Київщину, у травні 2023 року утримував українські позиції в Бахмуті, де особисто знищив шість «вагнерівців», обороняв Авдіївку. Торік 27 травня у складі групи розвідував слабкі місця в обороні ворога на Харківщині. Примусив шістьох окупантів здатися в полон, але під час обшуку українські воїни виявили БпЛА, від вибуху якого Костянтин Михальчук загинув.

СержантВладислав Мушастий. Узяв на себе командування, коли разом з побратимами потрапив в оточення, чотири доби вони вели оборону. Під вогнем артилерії, танків і бойових машин евакуював поранених і підвозив боєприпаси. Торік 22 липня, потрапивши під прицільний мінометний обстріл під час доставки боєприпасів, довіз вантаж до позиції, прийняв командування й разом із двома воїнами відбив кілька штурмів. Не залишив позицію, що дало змогу втримати оборону. Зазнав не сумісних із життям поранень.

СолдатІлля Остапенко. Виконував бойові завдання в Бахмутському районі та на Авдіївському коксохімі. За весь час група під його командуванням ліквідувала щонайменше 80 окупантів. Урятував майже 40 воїнів під час евакуації поранених. 28 квітня 2024 року під час рейду й закріплення на ворожих позиціях загинув унаслідок удару ворожого дрона.

Молодший сержантВіктор Стельмах. Один із засновників підрозділу «Шершні Довбуша». 2023 року брав участь у контрнаступі на Донеччині та виконував бойові завдання на Харківщині. Його підрозділ знищив майже 700 окупантів і 900 поранив, спалив вісім бронемашин. Торік у вересні на покровському напрямку сформував новий екіпаж пілотів БпЛА. Загинув 18 жовтня.

Бойовий медик молодший сержантПетро Степаненко. Під час виходу на позиції поблизу села Кліщіївка врятував життя побратима, який зазнав поранення. 8 липня 2023 року його підрозділ потрапив під масований артилерійський та мінометний вогонь. Як бойовий медик стабілізував стан поранених і виносив їх у безпечну зону. Загинув, закривши собою побратима під ворожим вогнем.

СолдатОлександр Степанищев. Під час масованого обстрілу витягнув з-під щільного вогню п’ятьох побратимів і організував транспортування ще чотирьох важкопоранених воїнів. Двічі був поранений, але продовжував командувати позицією. Торік 5 травня ворог вів безперервний обстріл позицій батальйону. Олександр особисто знищив п’ятьох окупантів і брав участь в евакуації поранених, але внаслідок одного з обстрілів загинув.

Молодший сержантКирило Ульман. У липні 2022-го підрозділ під його керівництвом чотири доби стримував ворожі атаки в Бахмуті. Він гранатами знищив усю ворожу групу, що проникла в окопи. У вересні в стрілецькому бою ліквідував вісім «вагнерівців». У 2023—2024 роках поблизу Кліщіївки, Андріївки, Хромового, Богданівки, Ласточкиного підрозділ бійця ліквідував щонайменше 125 російських окупантів. 15 лютого 2024 року загинув у ближньому бою з ворогом.

ЛейтенантРоман Шаповал. Поблизу Новолуганського знищив два російські кулеметні розрахунки та десять окупантів. Уночі виявив ворожу групу, знищив п’ятьох загарбників, а решту змусив відступити. Брав участь у наступі, під час якого вдалося знищити танк, БМП та 27 окупантів, а також взяти в полон дев’ятьох. Із квітня 2024-го виконував бойові завдання на Харківщині, де підрозділ під його командуванням блокував ворога, відновив втрачені позиції, а також відбивав штурми. Загинув торік 27 серпня.

СержантОлександр Шаргородський. Із січня 2023 року воював на бахмутському напрямку в складі 3 ОШБр. Керував особовим складом у боях поблизу Кліщіївки, Іванівського, Ступочків, Предтечиного. Займав й утримував важливі позиції. У зіткненнях з ворогом, зокрема з ПВК «Вагнер», його відділення знищило щонайменше 37 окупантів. 17 травня 2023 року встиг відштовхнути побратима від розтяжки, яку помітив, але сам загинув.

Молодший сержантВіталій Шевченко. 24 лютого 2022 року добровільно вступив до тероборони ЗСУ. На початку 2023-го виконував бойові завдання на Донеччині. Після поранення командира взводу був старшим на позиції й утримував її протягом двох діб з мінімальними силами. Керував відбиттям численних атак ворога, врятував побратимів з-під завалів бліндажа після обстрілу. Загинув 12 квітня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу.

Старший лейтенантВолодимир Яворський. 2023 року обороняв Бахмут, зокрема врятував із транспортного засобу, що його вразив FPV-дрон, двох побратимів. Виявляв ДРГ на Харківщині, брав участь у підготовці та виконанні спецоперації в акваторії Чорного моря. Протягом двох діб його група відбила шість ворожих штурмів у Часовому Яру, знищивши понад 50 піхотинців і п’ять одиниць техніки. Під час евакуації захисники потрапили під артобстріл, він загинув, прикриваючи собою побратима.

Також Президент вручив ордени «Золота Зірка» п’ятьом воїнам особисто. Це старші солдати Михайло Корсун,Віктор Ладига та Денис Лисенко, солдат Віталій Лісневський, сержант Павло Романюк.

Джерело:

Офіс Президента