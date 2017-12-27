Щороку в Україні виникає більше сотні надзвичайних ситуацій природного походження, які завдають людям багато клопоту та лиха. Щойно настала справжня зима, як відразу ж почалися проблеми: машини, які потрапили до полону снігових заметів, дорожньо-транспортні пригоди, що сталися через ожеледицю, лавини в горах.
Державну політику у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру надає Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Працівники Служби допомагають громадянам, які потрапили в біду. 21 грудня, наприклад, більш як добу підрозділи ДСНС спільно з Національною поліцією, військовими та працівниками Держагентства автомобільних доріг (Укравтодор) вели бій із наслідками негоди на межі Черкаської та Київської областей. Там у сніжному полоні застрягло близько сотні вантажівок. Силами ДСНС, Укравтодору, Нацполіції та Збройних сил України було вжито всі можливі заходи щодо ліквідації заторів загальною довжиною 18,5 км, які утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна. Завдяки зусиллям зазначених відомств проблему було усунуто.
Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2017 року з питань надзвичайних ситуацій на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 3,5 тисячі звернень. Заявники загалом зверталися щодо надзвичайних ситуацій техногенного, соціально-політичного та природного характеру.
Так, наприклад, жителька смт Базалія Хмельницької області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» із проханням про допомогу. Річ у тому, що на момент звернення вона була пасажиркою автобуса, який застряг у сніговому заметі. За словами жінки, в автобусі перебувало понад 50 людей, серед них багато дітей. Автобус стояв у полі понад годину. Громадянка не додзвонилася до ДСНС. Вона попросила сприяння у відповідних органів. Звернення було негайно передане до Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після зворотного зв’язку із заявницею фахівцями урядової «гарячої лінії» було встановлено, що відразу ж після звернення на місце пригоди прибули рятувальники, які розчистили дорогу від снігу та відновили рух автобуса.
Громадянка із Кривого Рогу поскаржилася працівникам «гарячої лінії» на триденну відсутність електропостачання в будинках на одній із вулиць міста через те, що містом пройшов смерч, який повалив електроопори та порвав електропроводи. Заявниця була обурена тим, що вже неодноразово зверталася на «гарячу лінію» міськвиконкому Кривого Рогу, але марно. Водночас невідомі особи здійснювали крадіжку обірваного електропроводу. Жінка просила сприяння у якнайскорішому відновленні послуги електропостачання в будинках. Після розгляду звернення Дніпропетровською облдержадміністрацією персоналом Центрального району Криворізьких електричних мереж було проведено ремонтно-відновлювальні роботи та послугу електропостачання на вказаній вулиці відновлено в день звернення.
За період з 19 по 25 грудня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 77 754 дзвінки, а також 708 звернень зареєстровано через інтернет.
Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна», «Лайфселл».
Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.
Для громадян України, які перебувають за кордоном,номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.
Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.