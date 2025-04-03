У Києві під час конференції «Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу» відбувся офіційний запуск Програми Європейського Союзу та держав-членів щодо підтримки євроінтеграції України — Ukraine2EU. Її розраховано на три роки та спрямовано на допомогу Україні в підготовці до членства в ЄС шляхом надання стратегічної та експертної підтримки українським органам влади, що відповідають за впровадження необхідних реформ.

На заході оголосили, що Швеція долучається до ініціативи ЄС, Данії та Литви, збільшивши загальний внесок Європи в цей проєкт до €16,7 млн. Реалізацією програми займається Центральне агентство з управління проєктами Литви (CPVA).

Участь у конференції з нагоди започаткування програми взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, міністр у європейських справах Данії Марі Б’єрре, спеціальний уповноважений Швеції з питань відбудови, бізнесу та розвитку України Ульрік Тідестрьом, генеральний директор директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства (ENEST) Герт Ян Купман та інші.

Уряд працює над відкриттям усіх кластерів

2025 року Україна має намір відкрити всі шість кластерів у переговорах про вступ до ЄС на паралельній основі, і робота над досягненням цієї мети триває. Це зазначив під час конференції «Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу» Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми готові працювати інтенсивно. Україна вже продемонструвала, що може рухатися надзвичайно швидко й досягати результатів за місяці замість років. І я впевнений, що Україна стане членом Європейського Союзу одразу після закінчення повномасштабної війни», — наголосив глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, програма підтримки європейської інтеграції України сприятиме швидшому проходженню євроінтеграційного шляху, а також відкриває для нашої держави нові можливості. Прем’єр наголосив, що за три роки Україна пройшла шлях від подання заявки на членство в Євросоюзі до відкриття передвступних переговорів, нині це пріоритет для уряду.

«Поглиблюємо нашу секторальну інтеграцію. Для України це питання виживання та відновлення. Для ЄС це посилення спроможностей єдиного ринку в умовах геополітичної конкуренції», — зазначив він. Глава уряду додав, що торговельний безвіз, коли більшість українських товарів потрапляють до Європи без мит, тарифів і квот, робить економіки України та Євросоюзу стійкішими, транспортний безвіз, завдяки якому українським перевізникам не потрібні окремі дозволи, активізує взаємну торгівлю.

«Це надзвичайно дієві заходи підтримки української економіки в умовах російської агресії, і ми розраховуємо, що їх буде продовжено та закріплено на постійній основі», — наголосив Денис Шмигаль.

Він нагадав: Україна прагне отримати так званий роумінговий безвіз, що посилить зв’язок українців, які тимчасово живуть у країнах ЄС, із батьківщиною, а також промисловий безвіз, приєднання до угоди АСАА, що сприятиме розвитку української промисловості.

«Розраховуємо також долучитися до угоди SEPA — єдиного платіжного стандарту. Український бізнес зможе вести розрахунки з Європою так само зручно, як це відбувається всередині ЄС, — зазначив Прем’єр і наголосив: — Вона демонструє, що Європейський Союз завжди поряд з Україною на її шляху до спільного майбутнього».

Бути частиною великої родини Бути частиною великої родини

«Бути частиною великої європейської родини — це не просто стратегічна ціль. Це наша світоглядна позиція, це відданість спільним цінностям та принципам, це наш єдиний безальтернативний історичний шлях. Україна та Європа завжди були разом. І сьогодні наше завдання — підтвердити це, пройти треком інтеграції максимально швидко та успішно. Інструмент Ukraine2EU дає нам в цьому нові можливості», — зазначив очільник уряду.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, виступаючи на панельній дискусії, підкреслила налаштованість України на результат у процесі євроінтеграції та впровадження реформ: «Україна поставила перед собою амбітну мету — стати членом Європейського Союзу. Це завдання потребує глибоких трансформацій, єдності та стратегічного підходу до узгодження законодавства зі стандартами ЄС. Ми перша країна-кандидат, яка динамічно рухається до членства, незважаючи на повномасштабну війну. Саме тому стала підтримка наших партнерів надзвичайно важлива. Упевнена, що запуск цієї програми дасть змогу досягти ключової стратегічної мети і стати повноправним членом європейської родини в найкоротші терміни».

Підготовка до вступу в ЄС передбачає впровадження комплексних реформ та гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС. Водночас перед Україною стоять нагальні виклики: посилення стійкості в умовах війни, післявоєнне відновлення та модернізація країни. Програма надає стратегічну підтримку ключовим українським органам влади, зокрема офісу віцепрем’єр-міністра, урядовому офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Верховній Раді України, а також українським громадським організаціям, що сприяють цим зусиллям.

«Попри жорстоку агресію росії Україна впроваджує сміливі реформи та впевнено рухається до членства в ЄС. Європа повністю підтримує цей рішучий і трансформаційний шлях. Програма Ukraine2EU допоможе залучити найкращу експертизу держав-членів ЄС, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку на шляху до європейського майбутнього», — прокоментувала започаткування програми єврокомісар з питань розширення Марта Коc.

Програма Ukraine2EU — ключовий механізм підтримки української влади у складному процесі вступу до ЄС та реалізації необхідних реформ. Використовуючи досвід країн-членів ЄС, вона допомагатиме Україні пройти всі необхідні етапи на шляху до членства.

Катаріна Матернова, Посол ЄС в Україні, наголосила на важливості цієї підтримки: «ЄС твердо стоїть поряд з Україною на її шляху до членства. Цей процес амбітний і трансформаційний водночас, тож потребує стратегічної координації. Завдяки програмі Ukraine2EU ми зміцнюємо інституційну спроможність України та забезпечуємо стабільний прогрес у напрямі європейської інтеграції».

Програма Ukraine2EU сприятиме ефективному обміну досвідом, посиленню інституційної спроможності державних органів влади та допоможе забезпечити сталий прогрес на шляху до членства України в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс: «Литва завжди підтримувала європейську інтеграцію України. І ми й надалі підтримуватимемо Україну на її шляху до ЄС, сприяючи побудові сильної та стійкої країни. Членство України в ЄС має вирішальне значення для безпеки та стабільності Європи. Наша мета — Україна в ЄС до 2030 року».

Міністр у європейських справах Данії Марі Б’єрре наголосила: «Майбутнє України — в Європейському Союзі. Що швидше Україна стане членом ЄС, то сильнішим і стабільнішим буде весь європейський континент. Просування європейським шляхом ще потребує значних зусиль від України, однак вона вже пройшла довгий шлях у надзвичайних умовах. Український народ може розраховувати на підтримку своїх європейських друзів у процесі набуття членства в ЄС».

Литва та Данія стали першими країнами-членами ЄС, що підтримали ініціативу Ukraine2EU. Проте програма залишається відкритою до співпраці з іншими країнами-членами ЄС та донорськими організаціями, які прагнуть підтримати Україну на шляху до членства в ЄС. Швеція офіційно оголосила про свій внесок у програму.

«Швеція пишається тим, що знову об’єднує зусилля з Литвою та Данією у нашій непохитній підтримці вступу України в ЄС. Підтримка українського народу — це інвестиція у наше спільне майбутнє, свободу та стабільність. Швеція — друг України на її шляху до членства в Євросоюзі, і програма Ukraine2EU допоможе подолати цей шлях», — заявив Ульрік Тідестрьом, спеціальний уповноважений Швеції з питань відбудови, бізнесу та розвитку України.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Служба віцепрем’єр-міністра