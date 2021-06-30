Про що варто знати тим, хто хоче вчитися на бюджеті та контракті

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що основна сесія цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання пройшла без зривів і порушень та з дотриманням карантинних вимог. За його словами, 528 учасників ЗНО досягли результату в 200 балів (торік таких було 447). При цьому 500 учасників отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 — з двох, один учасник — з трьох.

Щодо вступу-2021, то міністр розповів, що розширено перелік вступників, які можуть подавати заяви в електронній формі. Залишилася можливість надсилання сканованих копій документів з електронним цифровим підписом вступника.

Сергій Шкарлет деталізував, щоб вступити на спеціальності — стоматологія, медицина, педіатрія потрібно набрати щонайменше 150 балів з другого та третього конкурсного предмета. Обов’язкові предмети ЗНО для вступу на ці спеціальності — українська мова та математика, а третій вступники могли обирати між біологією, хімією, фізикою. Також для більшості спеціальностей значно розширено перелік предметів ЗНО, які можуть використовувати як третій конкурсний предмет.

«Вступники зможуть подати максимум п’ять заяв на бюджет, як і торік, а вступників на контракт очікує новація щодо обмеження кількості поданих заяв для вступу — до 30 заяв включно. Ще одна новація цьогорічної вступної кампанії — вступники, які претендуватимуть на бюджетні місця, захочуть, щоб їхні заяви брали участь у конкурсі на контракт, мають обов’язково повідомити про це приймальну комісію під час виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів). Для цього необхідно написати відповідну заяву. В іншому випадку ці заяви автоматично будуть вилучені з конкурсу на контракт», — звернув увагу міністр.

Ще одна новація — 15 червня набули чинності зміни до умов прийому на навчання та здобуття вищої освіти, відповідно до яких заклади приватної форми власності можуть отримати державне замовлення на підготовку фахівців, якщо вступники їх оберуть.

Очільник МОН уточнив, в які терміни відбуватиметься цьогорічна вступна кампанія.

Вступ до закладів фахової передвищої освіти

Для вступників після 9 класу за денною формою здобуття освіти прийом заяв та документів здійснюватиметься з 29 червня по 13 липня. Додатковий прийом документів заклад визначає своїми правилами прийому (умова до додаткового зарахування — не пізніше 31 серпня). Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди — 14—24 липня, оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 12.00 27 липня, подання оригіналів документів — до 12.00 29 липня, зарахування за держзамовленням — не пізніше 18.00 31 липня. Зарахування на контракт — не пізніше 3 серпня, додаткове зарахування — не пізніше 31 серпня. Переведення на вакантні місця держзамовлення — не пізніше 9 серпня.

Вступ на основі 11 класу за денною формою здобуття освіти

Реєстрація в електронному кабінеті з 1 липня, прийом заяв та документів з 14 липня. Проведення вступних іспитів і творчих конкурсів — 1—13 липня на бюджет та контракт, з 14 липня по 2 серпня — виключно на контракт. Співбесіди — 24—29 липня, оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 12.00 5 серпня, подання оригіналів документів — до 12.00 9 серпня, зарахування за держзамовленням — не пізніше 12.00 14 серпня. Зарахування на контракт — не пізніше 12.00 20 серпня. Додаткове зарахування — не пізніше 30 вересня. Переведення на вакантні місця держзамовлення — не пізніше 20 серпня.

Вища освіта. Вступ на бакалавра чи наскрізного магістра

Реєстрація — з 24 червня, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня. Складання вступних іспитів та творчих конкурсів 1—13 липня (бюджет і контракт), 14—23 липня (контракт), прийом заяв та документів — 14—16 липня (для тих хто вступає за співбесідою, вступними іспитами та творчими конкурсами), і 16—23 липня (за результатами ЗНО). Усі співбесіди проводяться 17—19 липня, оприлюднення рейтингових списків не пізніше 28 липня, подання оригіналів документів — до 18.00 2 серпня, зарахування за держзамовленням — до 9 серпня. Переведення на вакантні місця держзамовлення — не пізніше 19 серпня.

Вступ осіб з тимчасово окупованих територій

Освітні центри «Донбас Україна» та «Крим—Україна» розпочали роботу 7 червня, працюватимуть до 24 вересня. Організовано 214 таких центрів у закладах освіти. Вступ на бюджет — до 20 липня, на контракт — до 20 вересня.

До слова, на сайті МОН є розділ «Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків». Там уся інформація про основні етапи цьогорічної вступної кампанії, подання заяв через електронну систему, прохідні бали для вступу, коригувальні коефіцієнти, черговість розгляду поданих особою заяв на вступ, вступ для осіб з тимчасово окупованих територій тощо.