Втрата роботи – це неприємність, яка може спіткати кожного. Пошук нового місця працевлаштування може зайняти чимало часу, а гроші потрібні негайно. Тож для забезпечення тимчасово безробітних громадян створено центри зайнятості, після реєстрації в яких виплачується фінансова допомога по безробіттю. Це питання врегульовано Законом України «Про зайнятість населення», постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» (зі змінами) та іншими нормативно-правовими актами.

У 2017-му році в Україні було збільшено розмір грошової допомоги по безробіттю, що було затверджено постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.11.2016 року № 122 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю». Так, наразі при наявності трудового стажу більше шести місяців безробітні отримують 1160 гривень. Якщо стаж роботи не досягає шести місяців, розмір допомоги становить 544 гривні. Таку ж суму отримують громадяни незалежно від стажу при втраті роботи внаслідок порушення трудової дисципліни, появи на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння, здійснення прогулу або вчинення розкрадання.

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру (Центр) з початку 2016 року й на сьогодні на урядову «гарячу лінію» надійшло близько 4 500 звернень щодо зайнятості населення. Цим питанням турбувались, переважно, жителі Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Запорізької областей.

Кількість звернень даної тематики за минулий рік підвищилась на 68,6 % у порівнянні з 2015 роком за рахунок збільшення числа скарг щодо невиплати допомоги по безробіттю. Значна кількість звернень, що надходять на урядову «гарячу лінію», стосуються реєстрації та перереєстрації у службі зайнятості. Крім того, у зв’язку з нестабільною роботою Єдиної інформаційно-аналітичної системи мали місце проблеми у здійсненні операцій з надання та поновлення статусу, призначення допомоги по безробіттю. Щодо скарг стосовно якості послуг працівників служби зайнятості, у кінці минулого року їх кількість значно зменшилася, що свідчить про поліпшення роботи з громадянами.

Так, батько чотирьох дітей з Благовіщенського району Кіровоградської області зателефонував на урядову «гарячу лінію» стосовно реєстрації його як безробітного в Благовіщенському районному центрі зайнятості. Заявникові було відмовлено, оскільки він не приніс довідку про попереднє офіційне працевлаштування. Проте чоловік не в змозі принести цей документ, оскільки після закінчення школи не був офіційно працевлаштований. Це звернення було надіслано фахівцями Центру для розгляду Кіровоградському обласному центру зайнятості, після чого питання заявника було вирішено, що було підтверджено зворотним зв’язком.

Заявник із Херсонщини, який раніше був судимий, поскаржився на урядову «гарячу лінію», що йому було відмовлено у реєстрації у районному центрі зайнятості Херсонської області. Звернення було розглянуто Нововоронцовською районною державною адміністрацією Херсонської області, після чого заявникові було повідомлено, що окрім стандартних документів, особам, які звільнилися після відбуття покарання, за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі зайнятості необхідно надати відповідну довідку установи. Також чоловікові необхідно було подати трудову книжку, або при її втраті дублікат, довідку з архівної установи чи документ, що підтверджує період зайнятості. При наявності всіх необхідних документів, заявникові буде надано статус безробітного.

Мешканка м. Славути Хмельницької області просила надати роз’яснення, чи має вона право стати на облік у центрі зайнятості, якщо вона здійснює догляд за сестрою, яка є інвалідом ІІ групи психічного захворювання та отримує у зв’язку з цим допомогу по догляду в розмірі 1400 грн. В результаті розгляду звернення Хмельницьким обласним центром зайнятості жінці було надано роз’яснення, що вона має право реєструватися в центрі зайнятості як зайнята особа, здійснювати пошук роботи за сприяння служби зайнятості та отримувати інформаційно-консультаційні послуги, спрямовані на допомогу у пошуку роботи, без надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю.

За період з 13 лютого 2017 року по 19 лютого 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 51 472 дзвінка, а також 763 звернення зареєстровано через Інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua