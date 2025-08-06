Ініціатори заходу — Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за підтримки Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO).

В Українсько-Японському форумі взяли участь представники урядів, провідних профільних організацій та бізнесів обох країн. Головні акценти заходу — зміцнення зв’язків між Україною та Японією насамперед за напрямами енергетики та інфраструктури, розвитку виробничих і промислових парків, агропереробки, покращення умов для бізнесу в умовах війни.

Зі вступною промовою виступила перша леді України Олена Зеленська. У виступі дружина Президента наголосила, що в повоєнній відбудові держави потрібно обов’язково враховувати людський вимір.

«Відновити будинки й підприємства необхідно, але недостатньо. Бо вони не потрібні, якщо в них не живуть, на них не працюють люди. У нас кажуть: «Відновимо людину — людина відновить усе». Тому один із найважливіших вимірів відбудови — відновлення людського капіталу», — наголосила перша леді.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка та міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час відкриття заходу подякували уряду Японії за послідовну підтримку та внесок у зміцнення економічної стійкості України.

«Інвестувати в Україну сьогодні — означає інвестувати в майбутнє держави-члена ЄС. І саме така передова країна, як Японія, є надійним партнером у відбудові України та проведенні необхідних трансформацій. Разом ми створюємо нову модель глобальної співпраці — довгострокове економічне партнерство, що ґрунтується на взаємній вигоді та довірі», — зазначив Тарас Качка.

«Японія — один з наших найважливіших міжнародних партнерів. Торік ми підписали в Токіо понад 50 угод про співпрацю. Цього року — важливу домовленість з ЮНІДО на URC-2025 в Римі. У Києві запрацював офіс JETRO, а партнерство між Мінекономіки та агенцією Keidanren відкрило японським компаніям прямий канал зв’язку з нашим урядом. На форумі ми мали багато зустрічей з японським бізнесом. Компанії зацікавлені інвестувати в різні проєкти в Україні на сотні мільйонів доларів. І це означає, що ми робимо дуже практичну роботу для відновлення», — розповів Олексій Соболев.

Голова правління та генеральний директор JETRO Норіхіко Ішіґуро підкреслив готовність японського бізнесу розвивати партнерство з Україною в галузях критичної інфраструктури, енергетики та технологій.

«Підтримка економічного відновлення України від японського бізнесу неухильно зростає — і в масштабах, і в якості. Відчутно посилюється й залучення державного сектору. Щиро сподіваюся, що цей форум стане каталізатором нових бізнес-ініціатив між компаніями наших країн», — зазначив Норіхіко Ішіґуро.

На полях форуму Україна та Японія підписали 29 важливих домовленостей. Це угоди з реалізації спільних проєктів у галузях сільського господарства й харчової промисловості, інфраструктури і будівництва, технологій та інновацій. Серед них:

тристороння декларація між ЮНІДО, Міністерством економіки, торгівлі та промисловості Японії та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України із започаткування діалогу з питань промислової політики, націлена на поглиблення співпраці та забезпечення ефективної реалізації проєкту із зеленого промислового відновлення, що фінансує уряд Японії; головна мета проєкту — передача технологій та створення нових підприємств спільно із приватним сектором Японії; в межах декларації сторони домовилися обмінюватися досвідом та знаннями з питань промислової політики, усіляко сприяти створенню нових бізнесів у межах проєкту та розвивати нові можливості для галузей промисловості, використовуючи потенціал та переваги України;

Меморандум про порозуміння та співпрацю, підписаний між держкомпанією «Укрфінжитло» та Державною експортно-кредитною агенцією Японії (NEXI), що передбачає можливість співпраці з NEXI та міжнародними банками (зокрема, Citibank і BNP Paribas) для залучення ліквідності за ставками нижчими за ринкові з метою фінансування доступної іпотеки «єОселя»; це дасть змогу розширити програму із забезпечення українців доступним житлом;

японська Fujita Corporation за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України спільно реалізовуватиме проєкт зі зміцнення ланцюга постачання охолоджених та заморожених продуктів — заплановано побудувати відповідну інфраструктуру та канали розповсюдження товару.

У межах форуму українська сторона провела зустрічі з керівниками таких японських галузевих організацій: Японська федерація бізнесу «Кейданрен», державна ЕКА Японії (NEXI) та Японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO). А також із представниками великих японських бізнесів. Усі вони вивчають можливості для розширення підтримки України, тож обговорили різні інструменти та програми для співпраці.

У тематичних панелях економічного форуму також взяли участь представники українських компаній, які підтримали проведення Національного дня України на EXPO-2025: «Метінвест», «Епіцентр», Укргідроенерго, Нафтогаз, ДТЕК, Ощадбанк, Укрнафта, Київська школа економіки та «Біосфера».

Довідково

Українсько-Японський форум сприяння економічній відбудові було проведено вперше, але він є логічним продовженням активізації економічного діалогу між Україною та Японією у 2024—2025 роках. Мета форуму — поглибити ділові відносини між компаніями обох країн та обговорити можливості співпраці між державними і приватними секторами задля стійкої економічної відбудови України.

Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства