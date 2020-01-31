У Тернополі організували курси з ґаджетознавства для людей поважного віку і втілюють чимало інших проєктів для дорослих і дітей

Понад 150 років тому було створено Товариство «Просвіта», аби нести науку, культуру, знання у широкий український простір. Цьому основному призначенню тернопільські просвітяни залишаються вірні й нині.

Світ рухається невпинно вперед і вимагає найрізноманітніших знань. Люди поважного віку мають чи не найбільше бажання навчитися користуватися комп’ютером, не лише простими мобільними телефонами, а й смартфонами, планшетами, іншими пристроями. Вони прагнуть активно контактувати з дітьми, внуками, які в багатьох з них працюють чи живуть за кордоном. На це передусім зважили в міському об’єднанні ВУТ «Просвіта» й організували безплатні курси з ґаджетознавства.

Як розповідає Наталія Турчин, голова правління Тернопільського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, один курс з ґаджетознавства розраховано на десять занять. Уже випустили три групи. Кількість охочих навчатися тут щоразу збільшується. Серед аргументів — діти подарували чи віддали свій смартфон з уже завантаженими відповідними програмами, якими треба навчитися користуватися. Старші ж люди бояться щось не так натиснути, дехто навіть не вміє ввімкнути мобільний телефон або не знає багатьох його можливостей.

На курси приходять здебільшого представники поважного покоління, хоч же відгукуються й такі, яким понад 50. Проєкт для людей золотого віку тернопільські просвітяни втілюють спільно зі студентами Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Юнаки й дівчата охоче після занять у навчальному закладі діляться на курсах зі старшими знаннями й навичками.

Починають заняття для слухачів курсів традиційно: пояснюють, що таке Wi-Fi, як під’єднатися до мережі. Освоюють електронну пошту, соціальні мережі, а також WhatsApp, Viber, Telegram, Messenger, відео­хостинг YouTube. Навчають, як розмістити світлини, надіслати відео- чи аудіозапис, як доєднатися до груп або видалитися з небажаних спільнот, відмовитися від реклами, інше. Пояснюють, що таке медіаграмотність. Кожен слухач, звісно, має власний телефон, тож бажає, щоб його навчили ефективно ним користуватися.

Після закінчення курсу слухачі складають невеликий іспит, щоб зрозуміти, чого навчилися, а чого не опанували. Адже матимуть ще кілька занять, де студенти індивідуально працюватимуть з ними й пояснюватимуть незасвоєний матеріал.

Щойно просвітяни закінчили один курс із ґаджетознавства, одразу ж починають наступний. Заняття тривають майже дві години. Про цей проєкт майбутні слухачі дізнаються через міський територіальний центр соціального обслуговування населення, соціальну ініціативу «Єднання поколінь», оголошення, а також з інформації самих його учасників.

«Надходять багато позитивних відгуків про організацію таких курсів, — розповідає Наталія Турчин. — Адже батьки можуть спілкуватися з дітьми, онуками, хоч би де вони перебували. Створюють групи за зацікавленнями, поринають в інформаційне розмаїття інтернету тощо».

Але не тільки ґаджетознавством переймаються тернопільські просвітяни. У цьому руслі активно впроваджують й інші освітні ініціативи. Є намір відкрити курси з української мови. Разом з факультетом іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка започатковують для людей поважного віку курс англійської мови. Вестиме його викладачка цього вишу просвітянка Наталія Гоца-Васірук разом зі студентами.

Працюватиме «Творча майстерня» під керівництвом просвітянки письменниці Ірини Мацко. Хочуть подбати й про журналістську школу, де б юні вчилися писати замітки про те, що їх схвилювало, що відбувається в їхньому навчальному закладі, місті, країні.

«Хочеться, щоб діти ставали свідомими споживачами інформації, могли самі проаналізувати події, доносити до читачів газет і сайтів живе правдиве слово», — зазначає Наталія Турчин.

А ось літературні надії зможуть згуртуватися навколо часопису «Просвіт», який також планують видавати під егідою міського об’єднання. Поки що розробили власний вебсайт.

Для молодшого і середнього поколінь діє просвітницький «Кіноклуб», де діти мають змогу подивитися стрічки, яких не побачити в кінотеатрі, але про них багато говорять. Є фільми, створенні у співпраці з Тернопільською кінокомісією, яку заснував та очолює просвітянин Леонід Бицюра. Після перегляду картин хлопці й дівчата їх активно обговорюють. Часто на таких переглядах присутні й дорослі.

Тернопільське міське об’єднання «Просвіти» енергію спрямовує на організацію розмаїтих тренінгів і майстер-класів, співпрацю з громадськими організаціями. Зокрема тісні контакти в нього з «Карітасом». Воно бере участь у різних доброчинних акціях, проєктах. У задумах — втілити ще чимало ініціатив з популяризації українських народних традицій, літературної діяльності наших письменників.

Одне слово, «Просвіта» в Тернополі твердо стала саме на просвітницький шлях.