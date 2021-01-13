Соціально відповідальна компанія «Контінентал Фармерз Груп» плідно співпрацює з медичними закладами п’ятьох областей і долучилася до ремонту дитячого відділення лікарні у Шумську на Тернопіллі

Лікарня у місті Шумськ — лікувально-профілактичний заклад вторинного рівня. Три роки тому з бюджетного вона стала комунальним некомерційним підприємством. За цей час тут уперше провели лапароскопічну холецистектомію, лапароскопічну гінекологічну операцію, діагностичну гістероскопію, провели відеоендоскопічні обстеження. Упроваджуючи нові медичні послуги, прагнуть оновити матеріально-технічну базу, приміщення закладу й відповідно облаштувати їх.

З турботою про пайовиків

Дитяче відділення повного ремонту не знало вже три десятиріччя. Протягом цього часу вдавалося робити тут косметичні ремонти. Узятися за його оновлення в лікарні бажали і мріяли роками, але фінансова неспроможність не давала змоги здійснити задумане. Аж доки менеджменту закладу не вдалося налагодити тісну співпрацю із соціально відповідальним бізнесом — компанією «Контінентал Фармерз Груп».

Цей агрохолдинг активно відгукується на різні потреби своїх пайовиків і місцевих громад, на території яких обробляє землю.

2020 року соціальні інвестиції «Контіненталу» становили майже 30 мільйонів гривень, зокрема на запити медицини компанія витратила понад 9 мільйонів 623 тисячі гривень. Загалом холдинг про виконані податкові та соціальні зобов’язання завжди звітує вчасно й детально. Адже вважає фундаментальним для себе принципом бути відкритим у відносинах з пайовиками та громадами. На власному офіційному сайті «Контінентал» створив мапу соціальної відповідальності, де кожен охочий може ознайомитися з підсумками такої доброї діяльності.

У Шумському районі, за словами заступника керівника кластеру «Полісся» зі зв’язків з громадськістю Миколи Вальчука, компанія «Контінентал Фармерз Груп» працює десять років та обробляє тут 8,5 тисячі гектарів землі. Має понад 6 тисяч пайовиків. Чимало з них, звісно, лікуються у Шумській міській лікарні. У компанії це добре усвідомлюють, тож завжди підтримують лікувально-профілактичний заклад у втіленні його проєктів.

За останні чотири роки агрохолдинг надав допомогу лікарні на майже пів мільйона гривень. Спочатку перейнявся придбанням автомобіля швидкої медичної допомоги, що був украй потрібен лікарні, потім ремонтом ліфта.

Як каже головний лікар Андрій Бобровський, часто бувало, що медикам доводилося брати пацієнта, який не міг пересуватися, на стілець чи крісло й нести сходами на другий або третій поверх. Тепер завдяки полагодженому ліфту хворий і на візочку, і на милицях може сам добратися на горішні поверхи.

Важливо для лікарні було відремонтувати клініко-діагностичну лабораторію. Адже 20 років її не оновлювали. Відремонтувати за всіма теперішніми стандартами цей підрозділ у лікарні змогли власним коштом, а ось на облаштування кількох лабораторних кабінетів новими меблями грошей не було. Відгукнувся «Контінентал». 120 тисяч гривень надав на закупівлю сучасних меблів. Щойно торік у березні у країні розпочався жорсткий карантин через спалах коронавірусної хвороби, з агрокомпанії надійшло повідомлення, що готові закупити для медзакладів району засоби індивідуального захисту. І закупили. Як розповідає Микола Вальчук, така допомога на майже 90 тисяч гривень від агрохолдингу надійшла для Шумського центру первинної медико-санітарної допомоги.

«Контінентал» подбав про придбання масок, респіраторів, рукавичок, інших засобів індивідуального захисту, дезінфекторів для кожного села, де живуть його пайовики. Сумарно така протиковідна підтримка в Шумському районі обійшлася агрокомпанії в 300 тисяч гривень.

Зрештою, у лікарні коштів завжди не вистачає, а це означає, що починати нову справу нелегко. Тож агрокомпанія на початку кожного року планує певний розмір фінансової допомоги для закладу.

Оскільки міська лікарня в Шумську багатопрофільна, то її менеджмент спільно з холдингом «Контінентал» визначаються з певним напрямом допомоги. Буде так і в січні, цього року, як було торік. Саме тоді звернули увагу на поточний ремонт дитячого відділення. До лікарняних коштів на оновлення цього медичного підрозділу ще майже 100 тисяч гривень доклав «Контінентал». На вимогу часу потурбувався й про придбання кисневого концентратора, отже додатково надав 38,4 тисячі гривень.

Дітям — найкраще

До ремонту дитячого відділення долучилися двоє шумчан. Вони самі виявили це бажання. Доброчинці Вік­тор Пивовар і ще одна пані, яка виховує трійко діток, але не захотіла називати власне прізвище, найняли бригади, які відремонтували дві палати, щоправда, будівельні матеріали надала лікарня.

Андрій Бобровський зазначив, що ремонтувати дитяче відділення вирішили у два етапи. Першу чергу відкрили напередодні нового року. Із цієї нагоди «Контінентал» потурбувався навіть про новорічно-різдвяні солодкі подарунки для хворих дітей. Недужим хлопчикам і дівчаткам можна вже пройтися оновленим затишним коридором відділення. Але як запевняє Андрій Євгенійович, діти, яких доправляють до лікарні, чи не передусім біжать в ігрову кімнату, забуваючи там на якийсь час про хворобу й біль. Навіть коли поліпшується загальний стан після проведення операції, хлопчики чи дівчатка хочуть відвідати ігрову кімнату. Тепер її не просто довели до ладу. У цієї кімнати закупили нові іграшки, різний інвентар. Художники добре попрацювали над оформленням улюбленого приміщення дітвори.

У щойно відремонтованих палатах хворі дітки теж мають розраду. Не лише обладнали палати новими санвузлами, провели з огляду на нинішню ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби киснепровід, а й придбали телевізор, завдяки якому хлопчики та дівчатка можуть переглядати мультфільми рідною мовою. Медики стверджують, що анімаційні фільми також допомагають дітям зняти на певний час больові відчуття, недужі добре витримують чи не бояться різних медичних призначень, бо їхня увага зосереджена на мультиплікаційних персонажах.

Людмила Окренець уже 16 років завідує дитячим відділенням. Каже, що торік тут лікувалися 600 хлопчиків і дівчаток. Загалом цей медпідрозділ розраховано на 15 ліжок, діти можуть перебувати з мамами. Нині може функціонувати на повну потужність. Другий етап капітального ремонту відділення розпочнуть у лютому.

«Контінентал», звичайно, допомагатиме Шумській міській лікарні втілювати нові проєкти й цього року. А задумів, ініціатив у головного лікаря багато.

«І важливо, що крок за кроком він їх утілює», — підкреслює голова Шумської об’єднаної територіальної громади Вадим Боярський. Він із приємністю зазначає, що в лікарні лікуються не лише пацієнти з місцевої ОТГ, а й сусідніх, навіть із Хмельницької та Рівненської областей.