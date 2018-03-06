Подібне вже було. Щоправда, не в такому масштабі. У 2016 році спритники купували по одній-дві квартири в новобудовах, швиденько створювали в цих будинках ОСББ і починали обслуговувати їх за захмарними тарифами. Був випадок, коли з мешканців за право вступу до такого ОСББ вимагали… по сто тисяч гривень. Тоді цю «лавочку» вдалося закрити. Однак шахраї від ОСББ знаходять інші схеми. Тепер якісь фірми в Ірпені, хоча за фактичними адресами місцезнаходження — приватне житло, там же, в Ірпені, реєструють ОСББ, створене… у київських багатоповерхівках, причому без згоди і відома мешканців. У реєстраційних документах правильно вказують лише адресу будинку. А все інше — «від стелі»: загальна площа будинку, кількість квартир, підписи мешканців… Начальник управління розвитку ЖКГ департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра РАДЧЕНКО розповіла «Урядовому кур’єру», чому це стало можливо і що з цим робити.

— Віро Михайлівно, як вдалося виявити таку, без перебільшення, зухвалу схему?

— Тиждень тому до нас звернулася голова ЖБК «Арсеналець-12», яке розташоване по вулиці Академіка Курчатова, 21 у Деснянському районі. Сталося ось що. У рейтинговій оцінці районів є й такий пункт, як створення ОСББ. Держреєстратори періодично повідомлять управлінням ЖКГ районів про кількість створених об’єднань за поточний період. Ті ж, у свою чергу, інформують про це наш департамент.

Сталося ось що. У рейтинговій оцінці районів є й такий пункт, як створення ОСББ. Держреєстратори періодично повідомлять управлінням ЖКГ районів про кількість створених об’єднань за поточний період. Ті ж, у свою чергу, інформують про це наш департамент.

Так ось, коли начальнику управління ЖКГ Деснянського району надали цю інформацію, вона дуже здивувалась, бо всі чотири новостворені ОСББ чомусь були зареєстровані… в Ірпені. До того ж, в одному з будинків уже давно діє ЖБК. Адже в районі працюють з усіма головами ОСББ і ЖБК знають їх. Передзвонивши голові ЖБК, керівник управління запитала, чому, мовляв, ви мені не повідомили, що зареєстрували ОСББ. Та бідна жінка мало не втратила свідомість, бо ж про це нічого не знала. Голова ЖБК має право взяти витяг із реєстру, і коли це зробила, з подивом побачила: в протоколі зборів «ОСББ» зазначено, що загальна площа квартир та нежитлових приміщень — 1347 квадратних метрів, коли насправді там більш як 5 тисяч. А ще там понад 100 квартир, хоча за протоколом — 45. Та й немає в будинку таких мешканців, чиї підписи стоять у протоколі. Найбільше люди переймались, щоб у них не вивели кошти з розрахункового рахунку, аби не взяли кредит під будинок. Ми порадили керівництву ЖБК звернутися до правоохоронців, до РДА тощо.

— Але чи можна ОСББ, розташоване в одному населеному пункті, реєструвати в іншому?

— За законом про ОСББ об’єднання створюється власниками квартир. Правління, голова ОСББ і ревізійна комісія вибирається з числа мешканців-співвласників. А за цими «протоколами» керівні органи ОСББ — в Ірпені. Раніше діяла урядова постанова №1521, яка регламентувала, що ОСББ реєструється в РДА за місцем знаходження об’єкта. Зараз ця норма не діє. ОСББ реєструються, як звичайні юридичні особи, і це, на жаль, призводить до таких ситуацій. Для реєстрації ОСББ достатньо заповнити реєстраційну картку, надати нотаріально завірений протокол і два примірники статуту. Реєстратору заборонено запитувати додаткові документи. Тож можна зареєструвати київське ОСББ і в Ірпені.

— Без перевірки справжності документів?

— На жаль. Але не треба бути судовим експертом, щоб, звіривши прізвища і підписи, побачити: реальні власники квартир — не ті, що зазначені у фейкових протоколах! Поки що я отримала лише два таких офіційних. Так ось, у протоколах від різних житлових будинків, які містяться у різних районах, ми помітили, що під різними прізвищами «власників» квартир стоять однакові підписи. Ось подивіться — тут Собко, тут Русанов, а підписи однакові.

Бачите, для створення справжнього ОСББ за законом треба пройти складну процедуру, знайти всіх власників, завчасно їх повідомити, провести збори, опитування тощо. А оскільки реєстратор не зобов’язаний перевіряти документи, то, виявляється, можна зареєструвати й так...

— Напевне, такі реєстрації легко скасувати, а далі хай працюють поліція й прокуратура…

— У тім-то й річ, що складно! Адже довести це мають правоохоронні органи. Наш департамент зараз готує пакет документів у поліцію і прокуратуру. Та насамперед люди самі мають звернутися до суду і скасувати реєстрацію цього об’єднання. Для цього треба сплатити судовий збір — 1600 гривень. ЖБК простіше, бо в них є свій рахунок, з якого вони можуть платити. А як бути там, де немає ЖБК та люди не зорганізувались в ОСББ, як, наприклад, у Дарницькому районі? Чи самоорганізуються люди для цього, або комусь доведеться платити такі значні кошти самостійно, та й ще й винаймати адвоката?

— Чим це загрожує будинку?

— Можна тільки припускати. Наприклад, якби це не набуло такого резонансу, то ЖЕК, імовірно, одержав би листа, де зазначається, що в цьому будинку створене ОСББ, яке хоче взяти на себе управління будинком. Потім наймається інша обслуговуюча компанія, яка починає обслуговувати будинок за встановленими нею самостійно тарифами, а сплачені гроші забиратиме. Ще одна небезпека — під виглядом ремонту шахраї можуть захопити спільне майно співвласників — горища й підвали. Але я не хотіла б розгорнуто відповідати на це запитання, аби випадково щось не підказати шахраям.

— А що може зробити ваш департамент?

— На жаль, ми тут безсилі! Нова редакція Закону «Про житлово-комунальні послуги» прибрала повноваження органів місцевого самоврядування у сфері послуг управління. Ми не повинні впливати чи контролювати — все віддано на відкуп самих мешканцв. Але як це зробити у будинку, де сусіди неініціативні та навіть не знають один одного! На те й розраховано, що люди цим не займатимуться.

— Тобто вони практично беззахисні?

— Нині вся надія тільки на правоохоронців. Однак коли ми як орган місцевого самоврядування дізналися про це підступне шахрайство, то, звичайно, почали робити певні кроки для зміни ситуації. Ще на часі — звернення до Верховної Ради, аби депутати вивчили це питання у законодавчій площині. Необхідні зміни до закону, якими має бути повернуто попередні норми щодо реєстрації ОСББ, аби убезпечити людей..

До речі, коли я розповіла про цю ситуацію на одному з телеканалів, у Фейсбуку багато хто мене запитував — навіщо ви винесли цю проблему на всю Україну? Ті, хто працює у своїх об’єднаннях сумлінно, бояться, що це кине тінь на ОСББ і люди остерігатимуться їх створювати.

— А може, навпаки — підштовхне людей до створення ОСББ, щоб не стати жертвою подібної ситуації?

— Я сказала те саме. По-перше, люди, об’єднанні бідою, швидше об’єднаються і створять ОСББ. По-друге, ті, хто дізнається, що в таку халепу може потрапити і їхній будинок, можливо, теж організуються.

І мовчати про це не можна, аби шахраї зрозуміли, що це їм з рук не зійде. Для нас головне зараз — зупинити процес.

Ми направляємо рекомендації на райони, що робити. Насамперед, люди повинні почати діяти. Тут алгоритм такий. Район обов’язково повідомляє мешканців будинку, що у них таке сталось. Далі хтось ініціативний із них має з паспортом і сумою відповідного збору — близько 120 гривень — звернутися до реєстратора, вони зазвичай працюють у ЦНАПах, і взяти витяг із реєстраційної справи. А ще бажано зібрати підписи сусідів, щоб порівняти підписи в протоколі фейкового ОСББ з підписами справжніх мешканців будинку. З пакетом документів потрібно звернутися до поліції, до прокуратури, до міського голови, депутата Київради та загалом треба стукати, як кажуть, у всі двері. Ми також готуємо пакет документів від себе як органу місцевого самоврядування, щоб зробити звернення в поліцію і прокуратуру. Депутати Київради, на чиїх округах це все відбувається, від себе теж скерують депутатські звернення. Також комісія Київради планує на найближчому засіданні розглянути це питання і підготувати відповідне звернення. Зробимо все, щоб довести справу до кінця.

ДОСЬЄ «УК»

Віра РАДЧЕНКО. Закінчила у 1995 році сантехнічний факультет Київського інженерно-будівельного інституту. Держслужбовець з 2006 року. Працювала в Міністерстві ЖКГ України, АМКУ. З 2014 року очолює управління розвитку ЖКГ департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

Інна КОСЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»