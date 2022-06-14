Покрокова інструкція від Мінреінтеграції, яка збереже час в отриманні важливої послуги

Наявність смартфона й доступу до інтернету істотно полегшать життя співгромадянам, які через війну вимушені переїхати в межах країни. У застосунку «Дія» внутрішньо переміщені особи можуть скористатися корисними електронними послугами, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У підготовці та реалізації деяких проєктів застосунку «Дія» разом з фахівцями Мінцифри брав участь директорат цифровізації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зокрема, спеціалісти опрацювали зміни до нормативно-правових актів, розробляли й погоджували технічні завдання тощо.

До вашої уваги поради щодо проходження авторизації в «Дії». Розповімо і про порядок одержання та користування довідкою ВПО.

Нагадаємо, цей документ дає змогу отримувати передбачені державою соціальні виплати. Спочатку необхідно встановити застосунок «Дія» на смартфон та пройти авторизацію. Через банк-ID Дія автоматично відобразяться всі дані про особу та документи, які є в доступі.

У «Дії» довідка ВПО відображається, як і будь-який інший документ, — паспорт, водійські права тощо — в електронному вигляді.

Як додати довідку ВПО у застосунок «Дія»?

Після авторизації в застосунку довідка переселенця підтягується в «Дію» за наявності всіх відомостей у відповідних реєстрах. Якщо довідка не відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання.

Як одержати довідку ВПО через «Дію»: інструкція

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з територій громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, облозі.

Щоб одержати довідку ВПО в «Дії», потрібно перейти в розділ «Послуги» — «Отримати статус ВПО» і подати заявку.

Далі вказати такі дані:

• поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації);

• дані дітей, що перебувають з вами;

• дані картки «єПідтримки»;

• потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).

Протягом кількох днів довідка ВПО має з’явитися в «Дії», а після опрацювання інформації на картку «єПідтримки» перерахують кошти.

Чому іноді під час оформлення статусу ВПО через «Дію» програма видає помилку?

Це може бути пов’язано з перевантаженням системи, коли велика кількість користувачів намагаються зайти водночас. У такому разі повторіть спробу через деякий час.

Також зареєструватися як ВПО можна в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.

Де ще можна одержати довідку ВПО?

• У виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

• у центрах надання адміністративних послуг;

• у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Як замовити послугу?

Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника.

Послугу надають безоплатно.

Навіщо потрібна довідка ВПО?

• Відкриття рахунків у банках;

• відновлення або вклеювання фотокартки в паспорт громадянина України;

• отримання соціальних виплат і компенсацій;

• сплати податків за місцем проживання;

• у сервісних центрах МВС;

• під час зарахування до школи або дитсадка.

Юридична сила довідки ВПО в «Дії» визначена постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509.