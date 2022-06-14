Наявність смартфона й доступу до інтернету істотно полегшать життя співгромадянам, які через війну вимушені переїхати в межах країни. У застосунку «Дія» внутрішньо переміщені особи можуть скористатися корисними електронними послугами, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У підготовці та реалізації деяких проєктів застосунку «Дія» разом з фахівцями Мінцифри брав участь директорат цифровізації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зокрема, спеціалісти опрацювали зміни до нормативно-правових актів, розробляли й погоджували технічні завдання тощо.
До вашої уваги поради щодо проходження авторизації в «Дії». Розповімо і про порядок одержання та користування довідкою ВПО.
Нагадаємо, цей документ дає змогу отримувати передбачені державою соціальні виплати. Спочатку необхідно встановити застосунок «Дія» на смартфон та пройти авторизацію. Через банк-ID Дія автоматично відобразяться всі дані про особу та документи, які є в доступі.
У «Дії» довідка ВПО відображається, як і будь-який інший документ, — паспорт, водійські права тощо — в електронному вигляді.
Як додати довідку ВПО у застосунок «Дія»?
Після авторизації в застосунку довідка переселенця підтягується в «Дію» за наявності всіх відомостей у відповідних реєстрах. Якщо довідка не відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання.
Як одержати довідку ВПО через «Дію»: інструкція
Послуга доступна для громадян, які перемістилися з територій громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, облозі.
Щоб одержати довідку ВПО в «Дії», потрібно перейти в розділ «Послуги» — «Отримати статус ВПО» і подати заявку.
Далі вказати такі дані:
• поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації);
• дані дітей, що перебувають з вами;
• дані картки «єПідтримки»;
• потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).
Протягом кількох днів довідка ВПО має з’явитися в «Дії», а після опрацювання інформації на картку «єПідтримки» перерахують кошти.
Чому іноді під час оформлення статусу ВПО через «Дію» програма видає помилку?
Це може бути пов’язано з перевантаженням системи, коли велика кількість користувачів намагаються зайти водночас. У такому разі повторіть спробу через деякий час.
Також зареєструватися як ВПО можна в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.
Де ще можна одержати довідку ВПО?
• У виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;
• у центрах надання адміністративних послуг;
• у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.
Як замовити послугу?
Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника.
Послугу надають безоплатно.
Навіщо потрібна довідка ВПО?
• Відкриття рахунків у банках;
• відновлення або вклеювання фотокартки в паспорт громадянина України;
• отримання соціальних виплат і компенсацій;
• сплати податків за місцем проживання;
• у сервісних центрах МВС;
• під час зарахування до школи або дитсадка.
Юридична сила довідки ВПО в «Дії» визначена постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509.