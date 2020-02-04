Вироблення способів розв’язання цих проблем житлового будівництва, забезпечення дієвого механізму завершення будівництва тих житлових об’єктів, у які люди вклали кошти і які не було прийнято в експлуатацію у визначений строк, взяло на себе Міністерство розвитку громад та територій України.

За словами очільниці міністерства, офіційні дані облдержадміністрацій та Київської міської державної адміністрації свідчать, що на 1 жовтня 2019 року в Україні вважали проблемними 150 об’єктів житлового будівництва. Найбільше їх — у Києві (51), Київській (23) та Одеській (14) областях.

Виникнення довгобудів спричинили фінансові проблеми замовників, судові спори, майнові питання, кримінальні справи, банкрутство, неналежне оформлення дозвільних документів, брак дозвільних документів і проєктно-кошторисної документації тощо.

Універсальний алгоритм виходу зі стану довгобуду визначити важко, подекуди державні структури — самі інвестори проблемної забудови. Риторичне запитання: хто відповідає за розв’язання цієї проблеми — держава чи громадяни-інвестори? Більшість об’єктів забудовники залишають без консервації. Як наслідок, відбувається незворотне руйнування будинків, що зменшує шанси на подальше відновлення будівництва і рівень зацікавленості потенційних інвесторів.

Саме тому Міністерство розвитку громад та територій оголосило початок діалогу з громадськістю про напрацювання нового законопроєкту, що дав би змогу врегулювати питання добудови об’єктів, які не введено в експлуатацію.

Справа «Еліта-центру» й досі актуальна

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2019-го та початку 2020 року на урядову «гарячу лінію» надійшло пів тисячі звернень із питань інвестиційно-будівельної діяльності. Більшість стосувалася проблем незавершеного будівництва. Громадяни скаржилися на затримку здачі об’єктів в експлуатацію, нерозпочате будівництво. Переважно зверталися заявники з м. Києва, Львівської та Київської областей.

На урядову «гарячу лінію» звернулася киянка й повідомила, що 16 років тому її діти уклали договір з інвестиційно-будівельною компанією «Еліта-центр» про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку на вул. Отто Шмідта у м. Києві. Усього було збудовано кілька поверхів, невдовзі розбіглося керівництво разом із грошима. Щодо вирішення цього питання впродовж 15 років вона зверталася до Національної поліції України, Київської міської державної адміністрації та інших органів виконавчої влади, проте безрезультатно. Заявниця просила роз’яснити, до якого органу виконавчої влади їй необхідно звернутися і які документи подати для отримання житла.

У департаменті будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомили про таке. Рішенням Київської міської ради від 16.10.2008 р. №498/498 «Про розв’язання проблем потерпілих громадян від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр» (зі змінами) затверджено Порядок відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній «Еліта-центр» (далі порядок), і попередній договір про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр» на отримання житла.

Відповідно до пункту 4.3 розділу 4 порядку, збори потерпілих щодо кожної земельної ділянки формують і встановлюють чергу укладення попередніх договорів з потерпілими від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр». Згідно зі ст. 22 Закону України «Про громадські об’єднання», втручання державних органів та службових осіб у рішення загальних зборів об’єднань громадян не допускається. Тому Київська міська державна адміністрація у формування черговості укладення попередніх договорів з потерпілими щодо ділянок забудови не втручається і не затверджує її. З огляду на це питання укладення з дітьми заявниці попередніх договорів про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого на отримання житла Київська міська державна адміністрація розглядатиме після подання їхніх кандидатур зборами потерпілих щодо ділянки інвестування будівництва житла групою будівельних компаній «Еліта-центр» відповідно до встановленої на об’єкті черговості.

Готовність можна відстежити на сайті

Жителька м. Теплодар Одеської області зателефонувала від імені чоловіка, який неодноразово звертався до Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області з приводу введення будинку, розташованого в житловому комплексі «Вишневий сад», в експлуатацію. Проте отримав відмову, мотивовану тим, що зазначене найменування об’єкта не узгоджується із вказаним у дозвільному документі. Заявниця зауважила, що всі дані заповнював чоловік у консультаційному відділі ДАБІ в Одеській області.

У зв’язку з цим заявниця просила сприяти у вжитті відповідних заходів щодо введення будинку в експлуатацію або надати їй кваліфіковану консультацію для заповнення необхідних документів.

За підсумками розгляду звернення стосовно реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкта Державна архітектурно-будівельна інспекція України повідомила, що відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, веде єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт тощо. Згідно з даними реєстру, ведення якого розпочато з 20.05.2011 року, наявна інформація щодо реєстрації декларації про готовність зазначеного об’єкта до експлуатації: від 26.09.2019 р.

Додатково поінформували, що замовник має змогу самостійно ознайомитися з даними реєстру на офіційному вебсайті Держархбудінспекції.

Зі схожою ситуацією на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька м. Южне Одеської області. Вона інвестувала кошти у будівництво триповерхового будинку, якого станом на 11.10.2019 р. не добудовано. За умовами договору термін здачі будинку в експлуатацію — липень-серпень 2019 року. Заявниця просила допомогти вжити заходів для вирішення питання.

У відповіді управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради повідомлено, що, за інформацією забудовника, кошти заявниці повернуто згідно з договором.

За період з 23 по 29 січня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 30 114 звернень, з них телефоном — 26 354 , через інтернет — 3760.

ДОВІДКОВО:

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».