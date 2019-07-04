У проєкт Держбюджету-2020 потрібно закласти фінансування дорожніх робіт на рівні щонайменше 75 мільярдів гривень, що дасть змогу збільшувати обсяг будівництва якісних доріг. На цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив під час ознайомлення з реконструкцією ділянки траси М-06 Київ — Чоп. Ця ділянка — північний об’їзд Житомира завдовжки 22,3 кілометра. Вона входить до міжнародного транспортного коридору, але тривалий час мала так звану другу категорію — лише дві смуги й необхідність постійного ямкового ремонту.
План реконструкції дороги затвердили рік тому, нагадали в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Фінансування забезпечили міжнародні партнери — Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції і розвитку. За планом, у червні 2020 року тут має бути фактично нова дорога — чотири смуги, стільки само й дворівневих розв’язок, три залізничні переходи. Покриття — цементобетон, який виготовляють в Україні. Після здачі ділянки в експлуатацію тут ще два роки ретельно перевірятимуть стан полотна.
«Те, що ми цю ділянку, північний об’їзд, розширюємо до чотирьох смуг, створить відповідний рівень безпеки та пропускної здатності, розвантажить безпосередньо Житомир, з’єднає міжнародні коридори за допомогою виконання таких інфраструктурних проєктів», — завважив Прем’єр. Коментуючи хід реконструкції, глава уряду нагадав, що за два роки в Україні відремонтовано й побудовано майже сім тисяч кілометрів доріг. Обсяг фінансування робіт збільшувався рік у рік. Цьогоріч він становить 56 мільярдів гривень.
За словами Володимира Гройсмана, уряд найближчим часом планує представити стратегію оновлення доріг місцевого значення з використанням нової технології бетонного покриття «Т-бетон», сировину для якого виготовляють у нашій країні. «З 2018 року в Україні реалізують стратегію об’єднання обласних центрів якісними дорогами. Але є дороги між районними центрами. Вони в жахливому стані. Нова програма — стратегія будівництва доріг між районними центрами — буде п’ятирічною, вже є технологічне рішення. Ми розпочали будувати дороги і робитимемо це в подальшому. Йдемо за планом, але треба посилювати відповідну роботу, аби працювати з випередженням графіків», — наголосив Прем’єр.
Спілкуючись з лідерами об’єднаних громад Житомирської області, Володимир Гройсман зауважив, що Кабінет Міністрів пропонує надати районним центрам статус об’єднаних громад задля забезпечення додаткових стимулів розвитку цих міст.
«Якщо надати статус ОТГ районним центрам, вони стануть більш мотивованими для того, щоб об’єднатися. Мета реформи децентралізації — об’єднати всю Україну сильними та спроможними громадами, керівництво яких, по-перше, буде підзвітне жителям краю, а по-друге, — здатне виконувати ті завдання, які ставлять і вимагають люди. Йдеться про повноваження й фінансові ресурси. Нині вони є там, де громади провели вибори й живуть за новими стандартами управління. Наразі завдання — закріпити ці можливості в Конституції якомога швидше. А також надати нові можливості територіям, які ще не мають доступу до нової якості життя», — зазначив Прем’єр, звернувши увагу присутніх на рішення уряду перерозподілити кошти Державного фонду регіонального розвитку на користь проєктів розвитку малих міст.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»