Днями на Закарпатті відбувся українсько-словацький енергетичний форум «Інтеграція українських та європейських енергетичних ринків». Учасники заходу на базі курорту «Воєводино» в Ужгородському районі аналізували стан і перспективи входження об’єднаних енергетичних систем України в загальноєвропейську енергосистему ENTSO-E, а газотранспортної системи — в європейську мережу операторів газотранспортних систем ENTSOG. Обговорювали й умови для економічного зростання західного регіону України, можливі на ринку електроенергії та природного газу.

Знижувати тарифи, позбуватися дотаційності

Окреслюючи стратегію та формати співпраці із сусідніми державами на енергетичному ринку, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко у вітальному слові зазначив: «Наша мета — це зниження тарифів і те, що незалежна українська енергетика повинна бути. Є стратегія і є можливості зробити нашу державу енергетично незалежною».

Керівник депутатської групи з міжпарламентських зав’язків зі Словацькою Республікою Анатолій Костюх наголосив, що форум — «одна з частинок дорожньої карти, узгодженої із Словаччиною. У нас спільні енергетичні, газова системи, і ми працюватимемо. З якихось причин ми не розвивалися, але відновимо співпрацю».

Голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков наголосив на проблемі енергодефіцитності Закарпаття. Зокрема, електроенергії в регіоні генерують лише чверть потреби, власний видобуток природного газу дорівнює 1,5% обсягу споживання.

«Одна з особливостей нашого регіону — те, що він входить до енергетичної мережі Бурштинської ТЕС, а з 2002 року енергосистема Закарпаття працює фактично відокремлено від Єдиної енергетичної системи України і водночас інтегрована у європейську енергетичну систему», — додав керівник області.

Про важливість проведення форуму, особливо у контексті енергетичної дотаційності Закарпаття та вартості енергоносіїв для краян, висловився голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.

Точка неповернення

На тому, що інтеграція українського ринку в європейський енергетичний ринок — точка неповернення для України, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко: «Іншого шляху в нас немає, рухатимемося до кінцевого результату».

«Майже всі країни Європи мають дати згоду, щоб Україна синхронізувалася. І щоб цей процес ішов активно, нам потрібен діалог з європейськими політиками, їхня підтримка. Особливо важлива позиція сусідів України — Польщі, Словаччини, Румунії. І нині ми починаємо цю роботу», — висловився голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Герус. Він наголосив, що європейське право передбачає конкуренцію на енергетичному ринку.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк акцентував на потребі синхронізації дій з європейськими партнерами. Він зазначив: «Без упровадження нової моделі ринку, над чим Україна нині працює, інтеграція її в європейські енергосистеми неможлива. Так, вона складна, але потрібна, щоб приєднатися до Європи. Має відбутися насамперед фізичне об’єднання системи».

На особливостях інтегрування української енергосистеми в європейську, яку заплановано завершити 2023 року, зупинився голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, значну частину цього процесу переважно завершено. Зокрема, налаштовано систему управління на блоках енергостанцій, розбудовано мережу на сході України, щоб безпечно від’єднатися від російської енергосистеми. Розбудовано інтерфейс на західному кордоні, що дає змогу приєднатися до європейської енергосистеми.

«Триває процес обговорення із секретаріатом Енергетичного співтовариства погодження сертифікації, — зазначив Володимир Кудрицький. — Наступні кроки — необхідність отримання від європейців восени цього року підсумків їхніх досліджень про те, за яких технічних умов може відбутися фізичне об’єднання, а також проходження ізольованого режиму 2022-го для тестування в режимі реального часу без приєднання до енергосистеми Росії. А 2023 року ми повинні об’єднати енергосистеми України та Європи».

Заручившись підтримкою

Зацікавлено ставляться до питання інтеграції української енергосистеми в європейську й сусіди. Директор секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач зауважив, що це технічно складний і великомасштабний процес. І наріжне питання — сертифікація Укренерго. Проте він сподівається, що невдовзі її буде успішно здійснено.

«Один з важливих елементів — поєднання можливостей транспортування на кордоні з ЄС. І ми зробимо все можливе, щоб почати нашу роботу у другій половині наступного року», — зазначив Янез Копач.

«Інтеграція в європейські енергосистеми йде швидко, і ми вже починаємо відчувати результати, — вважає керуючий партнер ТОВ «Енергетичні ресурси України» Ярослав Мудрий. — Це ми бачимо з точки зору ринку газового транспортування і ринку електроенергії. Торік упровадження режиму дало змогу закачати в українські підземні сховища мільярд кубометрів газу. Це профінансував бізнес, хоч раніше ця функція лежала лише на державному Нафтогазі.

Україна, маючи можливості для транзиту, отримає кошти за це і може говорити про додаткову незалежність не тільки для себе, а й для європейських гравців і ринків».

За словами Ярослава Мудрого, інтеграція з європейськими ринками не забезпечить низьких цін, але забезпечить справедливі, конкурентні ціни. «І ми повинні готуватися до цього й усвідомлювати це», — резюмував він.

Організаторами форуму виступили Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг разом з депутатською групою з міжпарламентських зв’язків зі Словацькою Республікою.