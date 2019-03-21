Успішним назвав старт Нової української школи Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, представляючи звіт роботи Кабінету Міністрів за 2018 рік.

За його словами, минулого року за новими стандартами почали навчання понад 448 тисяч першокласників. Більше 105 тисяч вчителів працюють за новими методиками, понад 5 тисяч шкіл отримали обладнання для природничо-математичних кабінетів.

Серед головних компонентів формули нової школи: новий зміст освіти, оснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві; педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

Нова українська школа – одна із найбільш підтримуваних у нашому суспільстві реформ. До її реалізації долучилися міжнародні партнери, одним з яких є Фінляндія.

З досвідом фінської системи освіти варто ознайомитися, оскільки за міжнародними дослідженнями фінські школярі демонструють найвищий рівень знань у світі. Дітям з першого класу пояснюють їх права, зокрема право скаржитися на дорослих соціальному працівнику. Батьки мають розуміти, що їх дитина – самостійна особа, ображати яку заборонено як словом, так і ременем. Також фінське трудове законодавство унеможливлює приниження учнів педагогами, оскільки всі вчителі заключають контракт тільки на 1 рік з можливим (або ні) продовженням.

Фіни вважають, що школа має навчити дитину головному – самостійності та успішності в майбутньому житті. Також шкільні вчителі не втручаються в конфлікти учнів, надаючи їм можливість підготуватися до життєвих ситуацій всебічно та розвинути вміння постояти за себя.



Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 1,5 тис. звернень з освітньої тематики.

У кожному третьому зверненні, що стосувалося діяльності закладів загальної середньої освіти, найчастіше оскаржувалася неналежна організація навчально-виховного процесу та непрофесійні дії педагогів щодо відношення до дітей. Найбільше проблем з цього питання виникало у заявників з Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Так, батьки учнів повідомляли про невідповідність кваліфікації вчителів; проблеми із спілкуванням з дітьми, непоодинокими є повідомлення про фізичний та психічний вплив на учнів, упереджене ставлення до них через відмову сплачувати кошти на потреби класу, а також про навмисне заниження оцінок та вимагання коштів для їх підвищення. Громадяни почали частіше повідомляти про байдужість та бездіяльність вчителів, зокрема при появі конфліктних ситуацій між учнями.

Крім того, батьки стурбовані забороною відвідування закладів освіти нещеплених від кору дітей, яких не допускають до занять, зокрема у Волинській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Ось деякі приклади звернень на урядову «гарячу лінію».

Жителька міста Фастів Київської області звернулася зі скаргою на класного керівника сина, який навчається в 7 класі ліцею-інтернату міста. За словами жінки, педагог здійснює психологічний тиск на дитину, принижує його честь і гідність у присутності інших учнів. Зокрема, на виховній годині педагог заявила, що не вважає його людиною. Заявниця неодноразово намагалася поспілкуватися з класним керівником, однак, та уникає зустрічі. Наприкінці минулого року, під час відсутності вчителя, який поїхав на олімпіаду, а замінити його не було ким, у класі сталася бійка. Мати пояснює причину бійки тим, що один з учнів почав ображати сина, а той захищався.

У зв’язку з цим заявниця просила посприяти та вжити заходів до класного керівника, який цькує її дитину та не забезпечує виховну роботу серед учнів.

У Департаменті освіти і науки Київської обласної державної адміністрації повідомили, що згаданий у скарзі ліцей-інтернат є закладом загальної середньої освіти для обдарованих дітей. За результатами розгляду звернення було з’ясовано, що класний керівник недостатньо працює учнями, не гуртує колектив та не попереджає конфлікти серед дітей. Педагога звільнили від виконання обов’язків класного керівника. Також адміністрації закладу було вказано на недоліки в організації освітнього процесу.

На урядову «гарячу лінію» зателефонував житель міста Кременчук Полтавської області та повідомив, що його син навчається в 11-му класі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня. Він зазначив, що з 21 січня 2019 року протягом двох тижнів не здійснювалося викладання української мови та літератури. З цього питання заявник звертався до завуча школи, яка не роз’яснила причину конфлікту. У зв’язку з цим батько старшокласника просив покарати винних за невиконання навчальної програми.

У відповіді Кременчуцької райдержадміністрації зазначається, що вчитель української мови та літератури у цей час перебувала на лікарняному. Здійснити рівноцінну заміну уроків української мови та літератури не було можливості, оскільки хворіли 4 з 22 педагогічних працівників. Відставання по навчальній програмі з української мови та літератури буде ліквідовано найближчим часом.

Заявниця з м. Херсон розповіла про ситуацію, яка склалася у навчально-виховному комплексі (НВК) міста, де навчається її син. За її твердженням він є жертвою цькувань та насмішок з боку однокласників. На думку завуча школи, дитина провокує інших учнів до порушень дисципліни, за таку поведінку вона погрожує виключити його зі школи. Жінка просила сприяння у вжитті заходів щодо завуча та проведенні соціально-педагогічної профілактики серед учнів школи.

За результатами розгляду звернення щодо поведінки заступника директора з навчально-виховної роботи в управлінні освіти Херсонської міської ради повідомили, що відповідно до законодавства організацію освітнього процесу забезпечує керівник закладу освіти. У зв’язку з цим директору школи доручено з'ясувати ситуацію, яка склалося, знайти шляхи вирішення конфлікту та прийняти оптимальне рішення, у першу чергу, на користь дитини. Водночас керівнику наголошено на дотриманні усіма учасниками освітнього процесу та працівниками закладу освіти морально-етичних норм, що відповідатимуть очікуванням громадськості й забезпечуватимуть довіру батьків.

За період з 13 по 19 березня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 24 396 звернень, з них телефоном – 22 419, через інтернет – 1 977.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.