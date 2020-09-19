Ще й досі після двох тижнів навчального року тривають дискусії про убезпечення учнів та педагогів і працівників шкіл від підступного вірусу COVID-19. Звісно, існують відповідні протоколи та інструкції, які, і в це віриться, безперечно, виконують у всіх закладах освіти. Проте статистика першої декади навчального року насторожує. На 10 вересня, за інформацією міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в Україні 145 класів із майже 200 тисяч відправлено на самоізоляцію.

І це ще лише перші тривожні сигнали. Адже, як стверджують експерти-епідеміологи, на тлі загального в Україні зростання кількості хворих на коронавірусну недугу динаміка поширення пандемії COVID-19 у навчальних закладах цілком прогнозована і невідворотна. Якщо не вжити кардинальних превентивних заходів.

На будь-який виклик — адекватна відповідь

Перестороги фахівців особливо актуальні для регіонів «червоної» та «помаранчевої» зон, де щодня з’являються хворі. У Харкові, який належить до «помаранчевої» зони, сповна розуміють загрозу викликів, спричинених пандемією, і шукають ефективні механізми адекватних відповідей на них. Окрім введення дуже жорсткого контролю за дотриманням рекомендацій МОЗ, міська влада Харкова задовго до початку навчального року розпочала пошук власних шляхів боротьби з поширенням коронавірусу у школах. З ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса було впроваджено пілотний проєкт, реалізація якого дасть змогу вдосконалити систему температурного скринінгу.

Він запрацював у тестовому режимі ще в серпні. У ліцеї №89 та гімназії №116 встановили два види систем безконтактного контролю доступу зі скринінгом температури тіла, які змонтували і безплатно передали місту харківські фірми. Сучасні електронні пристрої, різні за характеристиками і функціональним призначенням, мали спростити вимірювання температури кожному відвідувачеві. Адже використовуючи звичайний термометр чи навіть безконтактний ручний пристрій, на цю процедуру витрачали чимало часу і людських ресурсів. Як засвідчила практика, ефект застосування автоматизованих систем перевершив, за словами учасників проєкту, всі сподівання.

Вірус не пройде

До гімназії № 116, розташованої в самому центрі Харкова, пересічному відвідувачеві потрапити дуже складно. Навіть, можна сказати, неможливо. І не лише тому, що тут дуже ретельно дотримуються інструкцій МОЗ, якими заборонено доступ у навчальні заклади сторонніх осіб, а ще й тому, що такого гостя просто не впустить електронна система безконтактного контролю доступу. Тож з директоркою гімназії Оксаною Бугаковою ми зустрілися за попередньою домовленістю у просторому вестибюлі.

В очікуванні керівника адміністрації школи під пильним наглядом охоронця розглядаю не бачений раніше невеличкий монітор на кшталт дисплея великого смартфона, який встановлено між колонами вестибюля на вході до коридора. Здогадуюся, що це і є один з компонентів системи.

Фактично в абсолютній тиші, оскільки тривають уроки, лунає дверний дзвінок і охоронець виходить до дверей, щоб з’ясувати, хто посеред навчального процесу вирішив завітати до гімназії. До вестибюля зайшли мама з дівчинкою, на вигляд 5-6 класу і, пояснюючи, що були у травматолога, попросили дозволу для школярки зайти на останні уроки. Дівчина підійшла до пристрою, який відразу відреагував звуком і написом на екрані. Система ідентифікувала школярку і відразу видала дані про її температуру, яка була в нормі. Однак охоронець, пославшись на розпорядження директора пропускати до класу учнів після хвороби чи відвідин медзакладу лише за наявності довідки від лікаря, попросив зачекати представника адміністрації.

Оксана Володимирівна, зайшовши до вестибюля, нагадала мамі про «помаранчеву» зону і правила й попросила принести довідку.

Розповідаючи про роботу системи безконтактного контролю доступу зі скринінгом температури тіла, вона зауважила, що обладнання дає змогу без особливих зусиль і затрат часу проводити фейсконтроль і виявляти підвищену температуру школярів і всього персоналу гімназії. Заздалегідь до початку навчального року в базу системи було внесено всю необхідну фотоінформацію про кожного учня, педагога, працівника. Тестування новітнього обладнання розпочали ще у серпні, тож до 1 вересня встигли і з наповненням бази, і з розкладом занять так, щоб на вході не створювати черги.

«Уся інформація про візити дітей і персоналу до школи, температуру кожного містяться на сервері. Я як директор отримую на свій смартфон щопів години з 9-ї і до 10-ї, смс-повідомлення про кількість учнів, педагогів, працівників харчоблоку тощо, які зайшли у школу, а також інформацію про температуру кожного, — розповідає Оксана Володимирівна. — Ось ця дівчинка, яка запізнилася через відвідування травматолога, у нас уже є в базі. Тож я зовсім не здивувалася, побачивши її з мамою».

За словами директорки гімназії, за пропозицією дирекції в систему було внесено додаткову функцію, завдяки якій батьки школярів також отримують смс-повідомлення про прихід учнів у школу й температуру кожної дитини. Як розповідає мама третьокласниці Юлія Сабадаш, усі батьки в захваті від цього нововведення, адже можна контролювати, о котрій годині дитина зайшла у школу, яка в неї температура. І хоч на сьогодні така функція доступна поки що не всім батькам, розробники системи постійно вносять у неї корективи відповідно до зауважень та побажань педагогів.

Хоч перший тиждень тестування, зізналася Оксана Володимирівна, був дуже тяжким, у гімназії вже значно скоротили час заходу учнів у приміщення навчального закладу і зменшили розрив між початковою і середньою школою. На запитання, чи за ці два тижні виявляли підвищену температуру в когось із школярів чи персоналу, директорка з полегкістю зітхнула.

«Лише раз в однієї дитини скринінг зафіксував високу температуру, — згадує Оксана Бугакова і розповідає, що відразу на це зреагували медсестра і заступник директора школи, які щодня чергують, коли учні йдуть на заняття. — Повідомили батьків, школяра помістили в ізолятор, але, на радість, все обійшлося. У дитини виявили звичайне простудне захворювання».

Крім гімназії №116, ще одну систему безконтактного контролю доступу зі скринінгом температури тіла тестують у ліцеї №89. Вони різні за технічними характеристиками, але виконують однакові функції. Кожен із приладів оснащено системою розпізнавання облич і можливістю безконтактного вимірювання температури тіла: в ліцеї — на руці, в гімназії — на обличчі.

За словами радника Харківського міського голови з інформаційних технологій Олександра Попова, у школах встановлено різні системи для точнішого збирання інформації про тестування. За умовами пілотного проєкту їх повністю обслуговують за рахунок фірм-підрядників.

Повного карантину не буде

За інформацією міськради, тестування систем проводитимуть до жовтня і, можливо, навіть у другий місяць осені. А потім, як розповів Олександр Попов, напрацюють організаційні питання з керівництвом шкіл, визначать найвдаліші рішення для запобігання чергам на вході до школи і переглянуть та змінять розклади уроків.

У планах міської влади — поетапне встановлення в інших школах пристроїв, які за підсумками випробувань найкраще зарекомендують себе під час експлуатації в тестовому режимі. Усі роботи проводитимуть за рахунок бюджету міста.

А доки тривають тести, у міськраді напрацьовують інші механізми запобігання поширенню коронавірусу в школах. Адже попри жорстке дотримання вимог адаптивного карантину, 12 класів міста, в яких виявили хворих на COVID-19, переведено на самоізоляцію і діти навчаються дистанційно. Як сказала директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко, повністю на карантин школи не закриватимуть.

Одним із дієвих заходів боротьби з поширенням пандемії, як стверджують фахівці, стала дезінфекція шкільних приміщень. Її розпочали 12 вересня за розпорядженням міського голови, і вона триватиме до кінця жовтня. Такий термін дасть змогу охопити всі заклади середньої освіти міста. Цим займуться фахівці громадської організації «ЗооКонтроль», які вже мають достатній досвід обробки приміщень гарячим туманом. У своєму протиепідемічному арсеналі вони мають потужну зброю: генератор гарячого туману, заряджений концентрованим деззасобом «Бланідаз-актив». Розчин під високим тиском розпилюють у вигляді мікрокрапель, що нагадують туман, потрапляючи в кожну найдрібнішу щілину. Через пів години після обробки приміщення стає стерильно чистим. Насамперед дезінфекцію фахівці проводять у тих школах, де виявлено хворих на коронавірусну недугу.

Комплекс заходів, яких вживають в освітніх закладах Харкова, вселяє надію і в педагогів, і в батьків на те, що підступний вірус не пробереться до шкільних класів. Більша тривога виникає у зв’язку з ігноруванням дорослими карантинних вимог у громадському транспорті, під час масових зібрань з приводу родинних свят, у побуті. Це реальна загроза для їхніх дітей.