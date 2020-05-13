«Урядовий кур’єр» радить, як не натрапити на недобросовісних продавців в інтернеті і зробити вдалу покупку

Торгівля в інтернеті й раніше була доволі поширеною в нашій країні, адже вітчизняна у традиційному вигляді не завжди виявляла належну оперативність. Товари, які виготовляли в одному місті України, далеко не завжди можна було знайти в іншому або можна, але за істотно відмінною ціною.

Так само відбувалося і з речами закордонного виробництва. Скажімо, телевізор, який продавався і в Києві, довелося замовляти зі Львова. І навіть із вартістю пересилання виходило набагато дешевше.

В умовах карантину для онлайн-торгівлі настали золоті часи, адже потреба у непродовольчих товарах нікуди не зникла, а задовольнити її інакше, як у такий спосіб, було дуже важко. Та й тепер, коли карантинні обмеження частково знято, ті заклади торгівлі, що відкрилися, не ваблять покупця низькими цінами. Крім того, міський транспорт все ще не працює.

Отже, різноманітні форми інтернет-торгівлі й надалі динамічно розвиваються. Але так само сприятливі часи настали і для інтернет-шахраїв.

Тож поговорімо про те, як робити покупки онлайн безпечно і не стати здобиччю нечистих на руку ділків. Певна річ, стовідсоткової гарантії безпеки не дадуть і наші поради, однак можна значно знизити ризики.

Передоплата чи післяплата?

Траплялося, що продавці брали гроші передоплатою, а самого товару не надсилали. У такому разі найпростіший спосіб — замовити товар з оплатою у пункті видачі транспортною кампанією після огляду. Така схема хоч на вигляд і надійніша, проте має недоліки.

Передовсім такий спосіб доставки дорожчий і, якщо товар сам по собі недорогий, виходить невигідно. Крім того, виявити приховані несправності у складному технічному чи електронному пристрої за допомогою зовнішнього огляду важко, подекуди й неможливо. Набагато дієвіше буде з’ясувати чесність продавця. На те є поради.

Відкрий личко!

Насамперед зверніть увагу, де вашого продавця зареєстровано. Певна річ, ви не матимете змоги поїхати особисто до його офісу для з’ясування стосунків. Його адреса реєстрації потрібна для іншого — це теж індикатор чесності.

Законодавство вимагає, аби на сайті продавця було обов’язково зазначено, чи це юридична особа, чи ФОП, адресу реєстрації та ідентифікаційний або реєстраційний код. Але дуже багато продавців цієї вимоги не дотримуються: або зовсім не дають жодних відомостей, або вказують хибні.

Так, кілька різних продавців вказують своєю адресою Майдан Незалежності у Києві, а доставку пропонують з інших міст. Це не обов’язково означає, що усі вони шахраї, але ймовірність цього велика.

Маркетингові дослідження показують, що 2017 року свою юридичну адресу вказували 60% інтернет-магазинів. Потім, 2018-го, коли подивилися, що за її відсутність не карають, цей відсоток впав до 35%. Але коли з’ясувалося, що на це звертає увагу частина покупців, кількість свідомих зросла до 50% — як бачимо, до рівня 2017-го все одно не дотягують.

До речі, державні органи не в змозі відстежити всіх продавців, ім’я ж їм —легіон. Тож допоможіть їм: побачите продавця без належних ознак і контактних даних — повідомте Держпродспоживслужбу, так зробите добро і собі, й іншим.

Індикатори чесності

Якщо продавець вимагає обов’язкову передоплату, це не завжди означає, що він відвертий шахрай. Можливо, отримавши вашу передоплату, продавець за неї купить товар у когось іншого дешевше, а вам перепродасть дорожче. Але у будь-якому разі це вам не треба.

Коли продавець пропонує лише один спосіб доставки — як правило, поштою, хоч він нібито перебуває у вашому ж місті, або обов’язково кур’єром, яким часто виявляється сам продавець за чималу додаткову плату, тут так само є сумнів у його порядності.

Ще одне: часто дешеві розпродажі — це фікція. Досить подивитися на ціни того самого товару в інших покупців. Утім, інколи справді трапляються дешеві розпродажі й істотні знижки, але все одно тут треба бути пильним. Якщо ціна на явно дорогий товар аж занадто низька, можливо, тут якесь шахрайство: або отримаєте дешеву низькоякісну підробку, або зовсім нічого не отримаєте.

Не бійтеся ставити питання. Адже дуже часто продавець надає недостатньо інформації про товар, не вказує його елементарні характеристики, виставляє картинку, на якій важко щось розібрати тощо. Якщо продавець не відповідає тривалий час — це теж індикатор чесності. Шукайте іншого.

Так само — інструкція до товару, який продається в Україні, має містити текст українською мовою. Якщо його нема або є, але іноземною — значить, товар завезено контрабандою і обміняти його чи відремонтувати за гарантією ви не зможете. Варто повідомити про це Держпродспоживслужбу.

Голос народу

І ще важливо: звертайте увагу на відгуки покупців. Але на справжні відгуки, адже часто підозрілі розпродажі супроводжують так само підозрілі відгуки від аж занадто щасливих покупців, написані однаковим, дуже красивим стилем і з гарними кольоровими фото усміхнених людей, що нагадують рекламні плакати деяких релігійних спільнот. Чи вони справжні, з’ясувати неважко: спробуйте пошукати, чи є змога додати на сайт ваш власний відгук. Якщо ні — це все суцільний обман.

Варто також пам’ятати, що деякі інтернет-магазини модерують відгуки на своїй сторінці. Один незаслужено популярний магазин інтернет-торгівлі цього навіть не приховує, а попереджає одразу: негативні відгуки видаляють. Насправді ж зовсім без незадоволених обійтися неможливо, завжди знайдуться люди, не задоволені всім, навіть самим життям. Тобто якщо колонка відгуків аж занадто позитивна, це має вас насторожити.

Крім того, поважні портали електронних покупок, які об’єднують багатьох продавців, самі стежать за репутацією своїх підопічних, виставляють їм рейтинги за підсумком позитивних та негативних оцінок, а ненадійних вилучають. Тож варто користуватися такими порталами, ніж зв’язуватися із продавцями напряму.

Такі портали гарантують за певних умов повернення грошей у разі невиконання зобов’язань продавцем. Щоправда, є й винятки — такі, що зовсім нічого не гарантують, хоч гроші на рекламу витрачають чималі. Натомість знані закордонні торговельні інтернет-майданчики відповідають за своїх продавців і повертають гроші у разі їхньої неналежної поведінки, хоч за українськими законами і не зобов’язані це робити.

Гарантія: що в цьому слові?

До речі, про гарантію: деякі продавці про неї ані пари з вуст, навіть якщо йдеться про складні технічні товари. Багато хто відмовляється забрати назад бракований товар, а відправляють до сервісного центру. Тож варто поцікавитися, чи дає продавець гарантію на свій товар, і яку саме. Адже на додачу до законної гарантії виробника останнім часом з’явилося нове поняття, жодними законами не передбачене: гарантія продавця. Це фільчина грамота, яка у кращому разі дає право звернутися до сумнівного сервісного центру, де працює знайомий або родич продавця, а то й він сам. Якщо там полагодити не зможуть — тоді прощайся і з покупкою, і з грошима…

І в будь-якому разі навіть законна гарантія недійсна без фіскального чека. Тож вимагайте його у продавця.

А наостанок ще одна корисна інформація. Усім відомо, наскільки прискіпливо ставляться до якості споживчих товарів у країнах ЄС. Тож можете перевірити якість товару, який плануєте придбати, на сайті Системи швидкого оповіщення RAPEX, який веде Європейська комісія. Однак інформацію в ньому подано мовами країн ЄС, тож мусите володіти або англійською, або польською тощо.

А ось універсальна порада, знайома усім з дитинства і повсякчас актуальна: довіряй, але перевіряй! Хоч покупець в онлайн-торгівлі може ніколи не побачити продавця, але дещо з’ясувати про нього цілком можливо.