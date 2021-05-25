До творчого тандему вчителів української мови Кремінського ліцею №5 входять натхненниця театральної студії «КЛАС» (клуб любителів і аматорів сцени) Лідія Щолок, заступниця директора, вчителька профільних класів української філології Ольга Назарко, керівниця дослідників української мови в межах Малої академії наук України Тетяна Токар та керівниця секції «Українська література» очно-заочної школи Луганської філії Малої академії наук учнівської молоді Тамара Уманська. Разом ми виростили не одне покоління палких шанувальників та знавців рідної мови на Донбасі.

«КЛАС» демонструє клас

Лідія Щолок у своєму арсеналі має безліч педагогічних інновацій, зокрема театральну педагогіку. За допомогою яскравого колоритного художнього слова та виконавчої майстерності її вихованці мають прихильників не лише в Україні, а й у Європі, бо серед них є переможці та лауреати Міжнародного фестивалю в Польщі «Парад зірок» (Краків, квітень, 2020).

Студія існує 20 років, і весь цей час вихованці пані Лідії виступають на сценічних майданчиках Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (м. Київ), Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ, до війни 2014 року), об’єднань ВУТ «Просвіта» (м. Львів, м. Кремінна), Національної спілки письменників України (м. Київ), Будинку дитячої творчості, Центру дозвілля, центральній площі міста, біля барельєфа Тараса Шевченка на алеї Героїв України (м. Кремінна), у храмах (м. Кремінна, м. Львів, с. Крехів, м. Жовква). Вони постійні учасники міських та районних заходів, як-от День Прапора України, День миру, День Соборності, День пам’яті Героїв Небесної Сотні, Шевченківські дні, ювілеї української поетеси Ганни Гайворонської.

Мінівистави студія «КЛАС» представляла перед воїнами та волонтерами, учасниками відкриття Музею янголів, заходів ГО «Громадянський корпус», на відкритті Хреста єдності-2016. Виконавською майстерністю, артистизмом, яскравою самобутністю студійців у межах їхніх гастролей «Схід і захід разом» (літо 2015), проєкту «Виховуємо національно свідому особистість засобами театрального мистецтва в інноваційному освітньому просторі», програми обміну освітніми просторами між Львівською та Луганською областями «Змінимо країну разом» захоплювалися сотні глядачів Кремінщини, Луганщини, Києва, Львова, Жовкви, Крехова.

Про сучасні події на Луганщині повідали кремінці у Народному домі «Просвіти» села Козьова Стрийського району та академічній гімназії міста Сколе Львівської області. Свої надбання колектив презентував у творчій майстерні «Моя душа в полоні слова» (листопад 2018 року), звітному концерті — театральній подорожі «Від Києва до Диканьки», у другому проєкті «Плекаємо загальнолюдські та національні цінності засобами театральної педагогіки в інноваційному освітньому просторі» (2019). Цього року юні театрали вдосконалилися у виконанні творів Тараса Шевченка та Лесі Українки, навіть виконали репбіографію Лесі Українки в межах Усеукраїнського флешмобу «Слово, чому ти не твердая криця?»

Улітку 2015 року студійці та лідери учнівської країни «СХІД» започаткували акцію із підписами прапорів України «Воїне, напиши слова побажання на прапорі українській дитині». Цей стяг подорожував Україною і нині зберігається в Кремінському краєзнавчому музеї. Згодом діти вирішили й самі писати побажання воїнам на прапорах і передавати їх на передову, зокрема в 58 ОМБР. Під час освітнього обміну 2018 року до кремінських гімназистів приєдналися однолітки із Львівщини. Тож два прапори України лідери учнівського самоврядування країн «СХІД» і «ЗАХІД» передали у військову частину, яка дислокується на Луганщині, вихідцям зі Львівщини.

Рідне слово

Не залишиться байдужим до краси рідного слова будь-хто, якщо він хоч раз побував на дивовижних уроках української мови і літератури вчительки вищої кваліфікаційної категорії Ольги Назарко. А її колега старша вчителька Тетяна Токар разом з учнями полюбляє досліджувати походження кремінських прізвищ, порівнювати мову східноукраїнської письменниці Ганни Гайворонської та західноукраїнської Марії Матіос, які гідно представлені на обласному та всеукраїнському рівнях. Педагогиня виховала не одного переможця конкурсів знавців української мови імені Петра Яцика і Тараса Шевченка.

Авторка опікується траєкторією розвитку обдарованої особистості, тому підготувала переможців обласних і всеукраїнських конкурсів-захистів дослідницьких робіт МАН з української літератури з вивчення поетичної мови Ганни Гайворонської, когнітивної лінгвістики, гендерного літературознавства. Можу з гордістю сказати, що серед них лауреат президентської стипендії за 2021 рік Ярослав Тарасов.

Однак лише театральною педагогікою, проєктами, дослідницькою роботою діяльність словесників Кремінського ліцею №5 не обмежується. Передусім для нас важливо виплекати унікальну мовну особистість. Тому серед наших вихованців — переможці обласних етапів олімпіад, конкурсів учнівської творчості, присвячених Шевченківським дням, регіональних конкурсів «Чому я поважаю професію військового?», «Борітеся — поборете», «Солов’їні далі».

Тамара УМАНСЬКА,

вчителька української мови і літератури,

для «Урядового кур’єра»