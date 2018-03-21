З 1 січня 2018 року набрали чинності зміни до законодавства щодо оподаткування митними платежами товарів, які громадяни переміщують через митний кордон України, та ставок єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон. Новації введені в дію Законом України від 07.12.2017 року №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Нові законодавчі вимоги не стосуються підакцизних товарів та особистих речей, а також повітряного перетину кордону.

Так, підпункт 191.2.3 пункту 191.2 ПКУ (щодо зміни бази оподаткування ПДВ) доповнено абзацом такого змісту:

«У разі ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті».

Підпункт 196.1.18 пункту 196.1 статті 196 ПКУ (щодо визначення операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ) викладено в такій редакції:

«196.1.18. ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;

ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин».

Статтею 370 Митного кодексу України визначено перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян. Всього понад 20 найменувань.

Серед них: товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки; одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні; особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні; один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера; переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук; стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери; переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів та багато іншого.

За словами Голови Державної прикордонної служби Петра Цигикала, під статтю 201 Кримінального кодексу потрапляє переміщення через державний кордон зброї, вибухівки, культурно-історичних цінностей. До кримінальної відповідальності не можна притягнути контрабандистів, які незаконно переміщують через кордон цигарки, продукти харчування, бурштин. За такі порушення настає адміністративна відповідальність. Що ж до предметів старовини, які мають історичну цінність, передусім намагаються вивезти ікони та картини.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, упродовж 2017-го та від початку 2018 року з питань митної справи на урядову «гарячу лінію» від громадян надійшло понад 400 звернень. 10 % з них стосувалися питань переміщення товарів через кордон.

Найчастіше заявників турбували питання вивезення особистих речей з території АР Крим в Україну, перевезення домашніх тварин через кордон, правила та документи, необхідні для перевезення товарів.

Так, на урядову «гарячу лінію» через веб-сайт Центру звернувся киянин, який цікавився правилами ввезення на територію України домашньої тварини (кішки), яку купив у США. Нині він планує поїхати з нею в Україну, а через декілька місяців – назад до Сполучених Штатів, залишивши кішку в Україні. Тварині три роки, ніякої племінної чи іншої цінності вона не має.

Фахівці Київської міської митниці ДФС надали роз’яснення, яке, можливо, стане у пригоді іншим власникам домашніх тварин. Так, згідно із частиною 5 статті 379 Митного кодексу України, дозволяється тимчасове ввезення на митну територію нашої держави домашніх тварин у кількості не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб без застосування до них заходів гарантування, передбачених МКУ. Крім того, живі тварини мають проходити ветеринарно-санітарний контроль. Завершення митного оформлення здійснюється з дотриманням норм, передбачених ст. 374 МКУ.

А заявник з Новоселицького району Чернівецької області просив роз'яснити, як він може вивозити і продавати м'ясо кролів власного виробництва на території Румунії.

Фахівці Чернівецької митниці ДФС повідомили, що статтею 371 Митного кодексу визначені умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України. Товар «м’ясо кролятини» зазначений у переліку товарів, що підлягають ветеринарно-санітарному контролю у разі вивезення через митний кордон України. Для підтвердження його проходження слід отримати міжнародний ветеринарний сертифікат, який видають фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За період з 12 по 19 березня по 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 46 587 дзвінків, а також 987 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua