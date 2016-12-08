Костянтин КРИВЧЕНЯ, м. Миколаїв: Які пільги можуть отримати багатодітні сім’ї та як підтвердити багатодітний статус?
Консультує юрист ВБФ «Горєніє»
Артем ФОМЕНКО
— Багатодітна сім’я — це родина, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі та виховує трьох або більше дітей, а також один батько чи одна мати, що проживає разом з трьома або більше дітьми та самостійно їх виховує. Перелік встановлених пільг багатодітним сім’ям передбачено ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства». Вони такі.
— 50% знижка на квартплату в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в цьому приміщенні, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
— 50% знижка на комунальні послуги та скраплений балонний газ для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. Знижка надається на 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає у приміщенні, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;
— 50% знижка на паливо в межах норм, визначених законодавством, якщо будинок не має центрального опалення;
— позачергове встановлення квартирних телефонів з абонплатою 50% затверджених тарифів.
Також є пільги дітям із багатодітних сімей. Це:
— безоплатні ліки за рецептами;
— щорічне медобстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, компенсація витрат на зубопротезування;
— першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;
— безоплатний проїзд в усіх видах міського пасажирського (крім таксі), автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, залізничного і водного транспорту приміського сполучення, а також у приміських, міжміських, районних та міжобласних автобусах незалежно від відстані та місця проживання;
— безоплатні послуги з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
— 50% плати за харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах. Сім’ї, чий середньомісячний сукупний дохід нижчий від гарантованого мінімуму в розрахунку на одну особу, звільняються від плати за перебування та харчування дітей у цих закладах. Це передбачено урядовою постановою від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;
— безоплатна позашкільна освіта згідно із статтею 26 Закону «Про позашкільну освіту»;
— безкоштовні запрошення на новорічні та різдвяні свята.
Для підтвердження багатодітного статусу необхідне посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї. Їх можна отримати у структурних підрозділах районних держадміністрацій, виконавчих органах міських та районних у містах рад за місцем реєстрації. Для переселенців — за місцем фактичного проживання, що вказане у довідці ВПО.
Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»