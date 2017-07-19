У цьому році на Черкащині завдяки зусиллям робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення легалізовано понад 360 тисяч гривень доходів працівників. Про це розповіли у департаменті соціальної політики Черкаської міської ради. На недавньому засіданні цієї робочої групи звітували керівники тих підприємств, на яких середньомісячна заробітна плата нижча від встановленого законодавством мінімального рівня.

Підприємці з ТОВ «Тайгер Трейдинг Ко» та ТОВ «Керамбуд Групп» змушені були пояснювати причини низької заробітної плати. З’ясовано, що недотримання встановленого законодавством мінімального рівня платні на цих підприємствах сталося через переведення працівників на неповний робочий день (тиждень) у зв’язку з браком обсягів робіт.

На багатьох підприємствах Черкас і області так звана неформальна економіка й незадекларована праця процвітають, перешкоджаючи економічному й соціальному розвитку. І не лише на Черкащині. За даними Держстату, неформальна зайнятість уже досягла 26,2% кількості усього зайнятого населення.Тенденція останніх років свідчить, що частка неформальної зайнятості у формальному секторі поступово збільшується.

Боротьба з неформальною зайнятістю

У межах проекту Міжнародної організації праці «Зміцнення системи інспекції праці й механізмів соціального діалогу» на Черкащині стартувала інспекційна кампанія з подолання незадекларованої праці. Кампанію проводять також у Львівській, Одеській, Херсонській областях. Мета проекту — не лише виявити тіньову зайнятість, а й з’ясувати причини, що її зумовлюють. Пілотну інспекційну кампанію проводять для того, щоб розширити вплив органів Державної інспекції з питань праці на неформальний сектор економіки України. Фахівці працюватимуть у тісній взаємодії з органами державної влади, соціальними партнерами, громадськими організаціями, роботодавцями й найманими працівниками. На підставі одержаних результатів і висновків напишуть рекомендації для подолання незадекларованої праці на всій території України.

За даними Держстату, неформальна зайнятість уже досягла 26,2% кількості усього зайнятого населення. Тенденція останніх років свідчить, що частка неформальної зайнятості у формальному секторі поступово збільшується.

На першому етапі пілотної кампанії управління Держпраці в Черкаській області реалізовує інформаційний блок, що передбачає інформування роботодавців, працівників та інших груп населення про намір проведення інспекційної кампанії й надання пропозицій і консультацій роботодавцям щодо оформлення трудових відносин належно.

У межах наступного інспекційного блоку проводитимуть інспекційні відвідування підприємств. Особливу увагу приділятимуть галузі сільського господарства і торгівлі, щоб виявити факти незадекларованої праці. На Черкащині ці галузі обрано для проведення кампанії, оскільки, за статистичними даними, саме в них виявлено значний відсоток нелегальної зайнятості.

Орієнтир — на молодь

А тим часом ситуація показує, що не все так критично на ринку праці. Щоденно Державна служба зайнятості України працевлаштовує майже 3 тисячі громадян. За словами в. о. голови служби Валерія Ярошенка, у зв’язку з рішенням уряду щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень простежується тенденція до підвищення економічної активності підприємств, активізується ринок праці, налагоджується співпраця з новими роботодавцями, а отже можливість для людини знайти роботу.

— Протягом першого півріччя цього року кількість вакансій у базі даних служби зросла на 19% (до 571 тисячі одиниць). Працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості збільшилося на 10%, їхня частка становить 426 тисяч. До тимчасової зайнятості шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 135 тисяч осіб, — підкреслив Валерій Ярошенко. — За направленням служби проходили професійне навчання 108 тисяч безробітних, що на 3% більше, ніж за відповідний період торік. Збільшення обсягів професійного навчання безробітних відбулося у більшості регіонів.

Посадовець звернув увагу, що саме завдяки збільшенню частки працевлаштованих ще до набуття статусу безробітного кількість безробітних станом на 1 липня порівняно з відповідною датою торік скоротилася на 15% та становила 330 тисяч. Число безробітних зменшилося в усіх регіонах. А це свідчить про те, що потреба в робочих руках є. На самому ж початку головне — спростити шлях пошукача вакансії до роботодавця.

Для цього Державна служба зайнятості спільно з Міністерством соціальної політики розробила зміни до законодавства про зайнятість населення, якими запропоновано нові механізми, форми й методи сприяння зайнятості.

— Наші фахівці постійно шукають нові сервіси для шукачів роботи і для підприємств, які надають вакансії, — каже Валерій Ярошенко. — Акцент — на молодь, яка користується багатьма ресурсами інтернету. Це й дистанційне навчання, і профорієнтація, опис вакансій на відео, що можуть переглянути не тільки безробітні, а й ті, хто має роботу, але хоче розвиватися, будувати кар’єру. На це спрямована й реорганізація в службі зайнятості: ми хочемо вивільнити наших фахівців, наприклад, від бухгалтерської роботи, адміністративних функцій, натомість більше надавати допомогу працедавцеві знайти потрібного працівника.

Працедавці ж мають розуміти: якщо вони хочуть знайти високоосвіченого фахівця, то й рівень оплати праці має бути близьким до оплати у країнах-сусідах. Один з важливих чинників — створення хороших умов для роботи. На мою думку, багато людей їдуть за кордон, щоб виправити матеріальне становище і повернутися, чимало українців здобувають за кордоном кваліфікацію, а потім привезуть знання на Батьківщину. Тому в процесах трудової міграції, яка є в кожній країні, можна бачити і позитив.

Серед першочергових завдань у роботі служби на друге півріччя, як наголошували на всеукраїнській нараді, — ефективне сприяння створенню робочих місць, зокрема сучасних сервісних майданчиків, де зустрічаються шукач роботи і роботодавець, який потребує працівника. Та не менш важливо, щоб роботодавці були соціально відповідальними і сплачували зароблене офіційно, а не в конверті. Подолати цю проблему, сподіваємося, допоможе МОП.