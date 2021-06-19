Хто такий сучасний експерт? Які функції й навички передбачає ця професія? Серед визначень цього поняття, які надає українське законодавство, — високий професіоналізм, глибокі знання досліджуваного предмета і великий досвід. «А ще, — каже директор Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Василь Аксьонов, — додав би важливу складову високопрофесійного експерта — його незалежність.

До незалежності експерти йшли десяток років. Нині експертно-криміналістичний центр акредитовано як експертну установу. Цього року всі експертні підрозділи у структурі МВС України отримали необхідну акредитацію за євростандартами. Вимоги цих стандартів такі, щоб заклади могли давати незалежну оцінку та висновки». Саме тому на своїх експертизах працівники центру можуть ставити знак євростандарту.

За окремими напрямами фахівці виконують експертизи й за межами України. По-перше, з-за кордону звертаються, щоб дослідити наприклад зброю. Такі дослідження високо цінують за межами нашої країни. По-друге, тут використовують тільки ліцензоване обладнання. По-третє, поняття лабораторної установи передбачає окремі оснащені приміщення — центр забезпечено лабораторними комплексами, є кімнати для зберігання об’єктів дослідження, до яких належать наркотичні речовини, зброя й інші матеріали. Усе це відповідає вимогам збереження, перебуває під сигналізацією.

Спираючись на новітні досягнення науки і техніки

Дуже велике значення в нинішніх реаліях має устаткування. На це звертають пильну увагу. Майже щороку, за словами керівника, арсенал експертів поповнюється новим приладом. Особливо розвиваються ті напрями, в яких центр отримує нові спеціалізації. Наприклад, недавно придбали спеціальний прилад для дослідження металів і сплавів, тривають останні приготування, щоб запустити його в роботу. Планують на початку наступного року отримати допуск з експертних досліджень металів і сплавів. Тобто будь-хто зможе звернутися до центру й перевірити якість, наприклад, виробів із золота чи інших металів. Паралельно це використовуватимуть під час проведення криміналістичних, товарознавчих експертиз. Такого устаткування, як тут, в області одиниці. Більшість приладів із хімічних досліджень використовують під конкретні завдання, приміром у дослідженні наркотичних речовин.

Ми в одній із кімнат науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Тут уздовж стіни у залізних шафах зберігають десятки тисяч зразків відстріляних гільз та куль із тієї зброї, яка офіційно є на території області. А поряд працює диво техніки — балістична ідентифікаційна система «Балскан», яка відцифровує кожен такий зразок та формує базу даних. Цією базою може скористатися правоохоронець із будь-якої області та знайти, кому належить зброя, з якої стріляли.

А в іншому кабінеті досліджують сліди зламування. Завідувач сектору трасологічних досліджень Віктор Герішенко налаштовує новий стереомікроскоп «Лейка» й пояснює, які сліди залишають на поверхні інструменти зловмисника, що їх не можна приховати від пильного ока приладу. Тут же стенд зі зразками різноманітних пломб, які ставлять на лічильники, а внизу на столі — електролічильник, який досліджують. Чи не намагався хтось відкрити апарат?

А ось кабінет, де з допомогою сучасних приладів можуть визначити хімічний склад та кількість будь-якої речовини. Усі апарати тут найсучасніші, пояснює завідувач відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Сергій Шкурдода. Один з апаратів заворушився, сам узяв пробірку й завантажив в аналізатор. Це хроматомасспектрометр, призначений для проведення досліджень органічних речовин з подальшою ідентифікацією. Найчастіше тут досліджують зразки наркотичних засобів, вибухових речовин, сильнодіючих отруйних лікарських засобів, спиртовмісних рідин.

Прилади працюють цілодобово. Одне таке диво техніки опрацює близько ста проб за дві доби й визначить, яку речовину досліджували. Експерт повинен розшифрувати результат і зробити правильний висновок.

Нещодавно розслідували отруєння клофеліном, і цей апарат дуже допоміг розкрити злочин, створивши доказову базу проти злочинців. У самому пристрої закладено бібліотеку щодо 100 тисяч до мільйона різних речовин, з її допомогою він і визначає, що у пробірці.

Часті гості в лабораторіях — студенти двох державних вишів Черкас — національного і технологічного університетів. Дехто з випускників цих закладів виявляє бажання прийти сюди на роботу. Майже 80% тих, кого беруть в експерти, — випускники цих університетів. До речі, заклади почали розвивати спеціальності, які потрібні НДЕКЦ. Це екологія, землеустрій та інші. А дехто з експертів має вже по три вищі освіти, адже намагається розвинути й поглибити знання. Здобутого, наприклад, юридичного фаху не вистачає, щоб бути експертом у галузі комп’ютерно-технічних досліджень. Це саме стосується й автотехніки.

Допомогли вийти на слід злочинців

У НДЕКЦ приймають замовлення на експертизи від фізичних та юридичних осіб, але все-таки тут проводять найбільше криміналістичних експертиз: дактилоскопічну, трасологічну та інші. Зросла кількість товарознавчих експертиз, адже треба визначати кількість завданої шкоди у грошовому еквіваленті, а також експертиз із будівництва. Збільшується число судових експертиз. Адже щоб встановити істину, часто потрібне додаткове дослідження. Одна зі сторін або й сам суддя може поставити таку вимогу. Часто це почеркознавчі, психологічні експертизи (в цьому напрямі довелося брати на роботу ще одного фахівця, бо була потреба), визначення моральної шкоди, мистецтвознавчі дослідження (предмети антикваріату, контрабанда історичних цінностей). Паралельно мистецтвознавці працюють у напрямі оцінки контенту на наявність порнографічних матеріалів. На добу в області проводять майже 200 експертиз транспортних засобів. Щоб виконувати весь цей комплекс досліджень, необхідно постійно розвиватися й додавати нові спеціалізації.

«Майже щодня підписую висновки експертиз, а за ними — чиїсь долі, фінанси, іноді навіть мільйонні збитки. Така відповідальність часто тисне на фахівців, але всі вони досвідчені, тому глибоко усвідомлюють вагу своїх висновків. А виокремити найбільш резонансний випадок досить складно, — розповідає Василь Аксьонов. — Однак навіть мене вразив злочин проти таксистки, яку шукали у всій країні кілька років тому. А на слід її вбивць допомогли вийти саме наші експерти.

А ви помітили, що патрульні поліцейські в Черкасах стали швидше оформляти ДТП? У цьому є й наш вплив. Два роки тому ми звернулися до керівництва патрульних у місті із пропозицією навчити їх якісно фіксувати основні сліди події, щоб зменшити час фіксування, отже й уникнути заторів. За годину-дві до початку чергування наші фахівці проводили навчання й інструктажі.

Ця ініціатива дала результати. Лави патрульних поповнюються, і щороку повторюємо навчання, аби закріпити навички патрульних. Тут головне, що різні служби — експерти й патрульні — працюють разом».

Професійні якості формуються не один рік

Поняття адміністративного тиску нині мінімізувалося до нуля, наголошує керівник. Тепер експерти — цивільні особи в державній установі, акредитованій за багатьма стандартами. Сюди максимально обмежили доступ сторонніх осіб. Це не відвертає уваги, фахівець працює, має для цього всі необхідні інструменти, витратні матеріали й засоби.

На відповідальність експерта, яка залишилася на високому рівні, позитивно впливає система якості, запроваджена в установі. Додає впевненості й те, що кожну експертизу перевіряють кілька разів, будь-яку можуть узяти на рецензування в Київ і дати оцінку висновкам наших експертів, так би мовити, перевірити вже перевірене. Наприклад, молоді спеціалісти кілька років консультуються зі старшими співробітниками, які мають відповідні допуски. Професійний експерт формується протягом п’яти років після того, як отримує спеціалізацію. Маючи такий досвід, може спиратися на власні сили.

Звичайно, набагато зручніше було б працювати, кажуть у колективі, якби була власна простора будівля. Нині завдяки порозумінню з міською владою та ГУНП вдалося розширити робочі площі, в нових приміщеннях тривають ремонти. Звернулися до міської та обласної влади, щоб так як інші правоохоронні служби, отримати певні субвенції.

Хоч роботу установи на перший погляд нібито й не помітно, трапляється, що завдяки експертизам мільйони гривень повертаються у бюджети держави й міста. Профільне міністерство не випускає з поля зору матеріальне забезпечення, але є певні витратні матеріали, придбання яких пришвидшить проведення експертиз, зробить їх якіснішими. Розробляють програму розвитку експертної служби, яку планують подати на розгляд депутатів обласної ради. Сподіваються на їхнє розуміння.

Насамкінець. Певний час Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр був на 18-му місці в рейтингу споріднених підрозділів. Однак уже другий рік поспіль він тримається у трійці найкращих в Україні. Це заслуга всього колективу. Авторитет служби, який напрацьовували роками, тепер на високому рівні. Тут 125 працівників, 110 з яких — експерти. Є підрозділи в Умані, Звенигородці, Корсуні, Каневі та Золотоноші — це наближає послуги до споживачів, прискорює проведення експертиз.

Однак життя не стоїть на місці, й те, що ще вчора було новаторством, сьогодні — звичайна, буденна робота. На порядку дня нині розвиток нових напрямів експертизи, над якими працюють фахівці. Немає сумніву, що чутливий до новинок колектив блискуче впорається з цим завданням.