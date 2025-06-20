Захід організувало Міністерство розвитку громад та територій разом із Групою Світового банку, яку представляв глобальний директор з питань міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів Мін Чжан.

У вступному слові віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що в умовах повномасштабної війни питання житлової політики пріоритетне: «Сьогодні у центрі уваги — житлова політика. Не як окрема галузь чи документ, а як питання, що стосується мільйонів людей у всіх регіонах України. Це не лише про будівництво чи фінансові механізми. Це відповідь на складну реальність, у якій ми живемо вже четвертий рік поспіль, в умовах повномасштабної війни.

Саме тому житлова політика має змінити фокус. Маємо створити відкрите, чесне, збалансоване поле, де кожен — молодь, військові, родини з дітьми, ветерани, внутрішньо переміщені родини — розуміє, які є можливості, як ними скористатися і що гарантує держава».

Він повідомив, що важливим компонентом Державної стратегії житлової політики буде програма компенсацій для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та учасників бойових дій.

«Важливий фокус Мінрозвитку — житлова політика щодо ветеранів війни та людей із тимчасово окупованих територій. Нині вони не мають доступу до компенсації втрат житла. Ці люди фактично вилучені з чинних механізмів, і тому нам слід діяти вже. Днями у нас була зустріч зі Світовим банком, де обговорили початок спільного розроблення програми для підтримки ВПО із тимчасово окупованих територій. Наша ініціатива передбачає надання житлових ваучерів, які можна буде використати для купівлі житла, першого внеску за іпотекою або погашення частини кредиту. Спільно зі Світовим банком маємо напрацювати механізми проєкту та презентувати на загал», — зазначив Олексій Кулеба.

Своєю чергою Мін Чжан висловив готовність підтримати Україну в розробленні Державної стратегії житлової політики.

«Цей захід — не просто початок розроблення стратегії. Це заклик до дії для всіх. Світовий банк має досвід підтримки урядів різних країн у формуванні житлової політики й готовий поділитися знаннями та експертизою. Ми згодні підтримати Україну на цьому шляху як фінансово, так і аналітично, технічно та стратегічно», — сказав глобальний директор Світового банку з питань міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів.

Заступниця міністра Наталія Козловська презентувала напрацювання структури майбутньої стратегії, розробленої спільно з міжнародними партнерами та представниками уряду. Вона має враховувати:реальну доступність житла — через розвиток орендного ринку, впровадження ефективних фінансово-кредитних інструментів, удосконалення іпотечних програм; справедливу участь держави у вирішенні житлових питань для ветеранів, військових, ВПО, багатодітних родин, молоді; розвиток інституційної спроможності місцевої влади — громади мають отримати дієві інструменти для реалізації житлової політики на місцях; залучення міжнародних партнерів, бізнесу, експертного середовища — для формування збалансованої, сталої моделі; відкритість у житловій політиці, що зокрема передбачатиме створення єдиної електронної інформаційно-аналітичної житлової системи.

Під час воркшопу відбулися чотири панельні дискусії, де обговорили: ключові проблеми і виклики житлової політики, а також заходи щодо прозорості процедур доступу до житла; потреби у відновленні житлового фонду та реформи у сфері управління багатоквартирними будинками; формування нових підходів до містобудування і розвитку громадського простору; справедливу участь держави в забезпеченні окремих категорій населення доступу до житла.

Крім команди Мінрозвитку та Групи Світового банку, участь у воркшопі взяли представники Верховної Ради, Асоціації міст України, офісу Ради Європи та Єврокомісії, представництва ООН та інших міжнародних організацій.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій