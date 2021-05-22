Уже понад рік Україна бореться з COVID-19. З березня 2020-го щотижня під головуванням Президента проводять наради Національного штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, щоб координувати діяльність усіх органів влади в боротьбі з коронавірусом. Українці пережили не один жорсткий карантин, звикли до варіацій адаптивного, триває вакцинація проти COVID-19. Боротьба з коронавірусом триває.

Торік у жовтні парламентарії затвердили постанову «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) й захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз». Вона стала для уряду дорожньою картою боротьби з COVID-19. Під час традиційної Години запитань до уряду у Верховній Раді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль докладно відзвітував про виконання Кабінетом Міністрів цього документа.

У постанові прописано організацію діяльності Нацштабу. За словами Прем’єра, штаб постійно збирає дані, аналізує й надає повну інформацію для ухвалення рішень. Видано понад дві сотні розпоряджень керівника штабу, члени урядової команди вже 435 днів постійно збираються для швидкого реагування на всі загрози. До роботи долучаються фахівці-епідеміологи й інші науковці, які консультують уряд з найважливіших питань протистояння пандемії коронавірусної хвороби.

«Докладаємо максимум зусиль, аби виконати дорожню карту, яку окреслили народні депутати. Ця постанова — настільний документ у моїй роботі. Абсолютна більшість прописаного в постанові виконується або виконано», — запевнив народних депутатів Денис Шмигаль. Але додав, що як реаліст бачить дуже багато проблем у медичній галузі. Тому перед новим профільним міністром поставлено значні амбітні завдання і в питаннях протидії пандемії, і в питаннях трансформації медицини, які слід виконати.

Без черг і затримок

Очільник уряду зауважив, що на виконання постанови 2 листопада 2020 року розпочав роботу всеукраїнський контактцентр Міністерства охорони здоров’я з протидії поширенню коронавірусної хвороби. Кожен громадянин може зателефонувати й отримати необхідну інформацію, яка його цікавить. Від початку роботи контактцентру до нього звернулося майже 520 тисяч людей. Зокрема надано десятки тисяч консультацій з діагностики коронавірусної хвороби, направлення на тести, опрацьовано десятки тисяч звернень щодо самоізоляції. У контактцентрі можна записатися в чергу на вакцинацію. Там працюють фахівці Фонду соцстрахування.

«Налагоджено систему тестувань. Забір біоматеріалів для тестувань за місцем проживання осіб з підозрою на COVID-19 незалежно від наявності в них декларації із сімейним лікарем здійснюють мобільні бригади, коли: пацієнти — діти до 10 років; особи віком понад 65 років; особи з інвалідність 1—2 груп; особи, що не можуть самостійно пересуватися. Парламент визначив, що потужність системи тестувань має становити понад 100 тисяч тестів на добу. Цей пункт виконано спільними зусиллями Президента, уряду, ОДА, міських голів. Ідеться про реальну можливість робити за потреби 120 тисяч тестів на добу. Нині немає ні черг на тести, ні черг на видачу підсумків. Є ефективні експрестести для швидкої діагностики хвороби сімейними лікарями. Це корисний інструмент для контролю над пандемією», — підкреслив Прем’єр.

За його словами, в Україні розгорнуто майже 76 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, з них майже 90% забезпечено киснем. Надають додаткові кошти на оснащення мобільних госпіталів. Ростуть зарплати лікарів, здійснюють доплати для тих, хто лікує недужих на коронавірусну хворобу. Не залишаються без фінансової підтримки й родини лікарів, які поклали життя в боротьбі з пандемією. Соціально незахищені громадяни, які перебувають на самоізоляції, можуть звертатися до органів соцзахисту для отримання соціального супроводу.

План вакцинації незмінний

Щодо пункту постанови про вакцинацію, то, за словами Дениса Шмигаля, це одне із критичних питань. «У постанові не визначено кількості чи відсотка людей, яких треба вакцинувати. Але за домовленостями з виробниками, Україна має отримати 34 мільйони доз вакцин, ще 8 мільйонів доз очікуємо в межах програми COVAX. Нині у країну поставлено 2,5 мільйона доз. Провакциновано понад мільйон українців, з них 970 тисяч — першою дозою, понад 50 тисяч — другою. Минулої доби (на 20 травня. — Ред.) провакциновано 18 тисяч осіб, а протестована спроможність становить понад 80 тисяч щодня. План залишається незмінним: вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року.

Усіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо безкоштовно. Парламентарії спрямували на це 10 мільярдів гривень із державного бюджету. Є угода зі Світовим банком на 90 мільйонів доларів, з яких частину спрямують на закупівлю вакцин. Ще 50 мільйонів євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку для проведення вакцинації», — уточнив очільник уряду.

Загалом разом із поставками від COVAX Україна має отримати 21,2 мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech, 10 мільйонів — Novavax, понад 10 мільйонів — AstraZeneca і майже 2 мільйони — Sinovac.

За словами Прем’єра, за ініціативою COVAX до кінця травня очікуємо постачання 350 тисяч доз від Pfizer, у другому кварталі — 500 тисяч, інші постачання — у третьому — четвертому кварталах відповідно. Novavax — 4 мільйони доз у серпні, потім по 2 мільйони щомісяця, AstraZeneca від виробника — по 500 тисяч у травні, червні, липні, 1,2 мільйона — від Польщі й по 100 тисяч обіцяють країни-партнери. Sinovac: кінець травня — 500 тисяч, ще 200 тисяч — початок червня.

Денис Шмигаль пояснив, чому Україна не закупить російську вакцину Sputnik: «Не пройдено третю стадію клінічних досліджень, нема даних про ефективність і безпечність. А на світовому ринку є альтернативи з надзвичайно високим перевіреним, зрозумілим ступенем ефективності, безпеки. Ключове питання: не закуповуватимемо вакцину у країни-агресора».

Насамкінець Денис Шмигаль повідомив, що в Україні, згідно з підсумками соцопитувань, зросла частка громадян, які готові вакцинуватися. На початок року 30—40% громадян були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ засвідчило, що таких уже 63%.