Уряд затвердив план заходів з реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік. Мета заходів — підвищити рівень підтримки українцями державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та довіри до НАТО як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення.
Демократичні цінності спільні з НАТО
Протягом року центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО, повинні висвітлювати на прес-конференціях, брифінгах і на веб-сайтах актуальні питання співпраці України з Альянсом.
Заплановано дві інформаційно-роз’яснювальні кампанії для донесення до громадян змісту й засад взаємодії України з НАТО та роль Альянсу в зміцненні міжнародної стабільності й безпеки. Висвітлюватимуть і те, що зробила Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо впровадження глибинних демократичних реформ. Ще одну інформаційно-роз’яснювальну кампанію розраховано на громадян держав-членів НАТО та держав-партнерів НАТО. Мета — сформувати позитивне ставлення до України як до держави, що має з державами-членами Альянсу спільні демократичні цінності.
Щоб визначити ставлення громадськості до вступу України в НАТО та відстежити зміни у ставленні суспільства до Альянсу й державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції, проведуть два загальнонаціональні кількісні соціологічні дослідження. За їхніми підсумками визначать подальші заходи з інформування громадян України про її євроатлантичний курс.
Реалізуватимуть затверджений урядовий план за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Держкомтелерадіо в державному бюджеті України на 2019 рік за бюджетною програмою 1701390 «Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері». До реалізації плану заходів передбачено залучити фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових структур.
На шляху до Євросоюзу
Кабінет Міністрів затвердив план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у галузі європейської інтеграції на 2018—2021 роки, щоб підвищити рівень підтримки громадянами України державної політики у цьому надважливому напрямі реформ.
План передбачає проведення трьох інформаційних кампаній. Першу присвятять успішним практикам з упровадження європейських стандартів у всіх сферах життя українців та історіям успіху українського бізнесу, науки, культури, громадських ініціатив у Європі.
Друга інформуватиме українців про підсумки впровадження реформ та інституційних перетворень у нашій державі як складової євроінтеграційного процесу в різних галузях: енергетиці, інфраструктурі, цифровому ринку, торгівлі та митних питаннях тощо. Третю інформаційну кампанію розраховано на громадян держав-членів ЄС, а також на українську громаду за кордоном.
Вона висвітлюватиме переваги співпраці України з Євросоюзом. У межах кампаній заплановано виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних і регіональних теле- та радіоканалів, в інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.
Упродовж року планують широко висвітлювати стан виконання заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, а в обласних центрах для підвищення рівня поінформованості громадян про європейські цінності провести Дні культури країн Євросоюзу. План передбачає організацію та проведення прес-турів, освітніх та інтерактивних заходів для студентської молоді й молодіжних громадських організацій.
Виконавці заходів — центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації у співпраці з громадськими організаціями та об’єднаннями. Реалізуватимуть заплановане, як і попереднє рішення, за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Держкомтелерадіо у держбюджеті-2019 за вищеназваною бюджетною програмою із залученням фінансових можливостей вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових об’єднань.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»