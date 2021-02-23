На початку березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила коронавірус пандемією. Згідно з критеріями організації, пандемією можна вважати поширення нового захворювання у світових масштабах.

Кризова ситуація, викликана пандемією COVID-19, стала випробуванням не лише для українського суспільства, але й для всієї світової спільноти. Найбільш негативні наслідки через обмеження пересування, самоізоляцію, запровадження режиму карантину у нашій країні відчули представники малого та середнього бізнесу.

Незабаром виповнюється рік, як в Україні запроваджено карантин у зв’язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Які проблеми турбують на сьогоднішній день представників бізнесу із різних сфер свідчать звернення громадян на урядову «гарячу лінію». В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення цієї тематики.

Так, з початку 2021 року на «гарячу лінію» для підприємців за телефоном 1648, урядову «гарячу лінію» 1545 та веб-сайт Центру надійшло майже 2 тисячі звернень від суб’єктів підприємництва. Найнагальнішими для них є питання, пов’язані з труднощами ведення бізнесу в умовах карантинних обмежень, що призвели до значних збитків для підприємців практично в усіх сферах діяльності. Найчастіше зверталися підприємці із Хмельницької області, м. Києва, а також Дніпропетровської, Львівської, Донецької, Одеської та Харківської областей.

Проблемні питання, що порушувалися заявниками-підприємцями, передусім стосувалися: державної підтримки під час карантину, зайнятості та безробіття; діяльності посадових і службових осіб; корупції; коронавірусу; оподаткування; пенсійного забезпечення, провадження підприємницької діяльності.

Так, незважаючи на закінчення 31 грудня 2020 року терміну подання заяв на отримання державних соціальних виплат, передбачених Законом України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», продовжують надходити звернення з даної проблематики. Найчастіше в цих зверненнях порушуються питання щодо затримки виплати та відмови у наданні одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам.

З січня цього року масово почали надходити звернення щодо припинення надання суб’єктам господарювання допомоги по частковому безробіттю під час карантину. На початку лютого 2021 року Уряд затвердив новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю та розширив коло підприємств — учасників державної програми (постанова Кабінету Міністрів від 03 лютого 2021 р. № 74).

На думку урядовців, ця допомога дозволить людям зберегти роботу, а бізнесу почуватися більш впевнено в майбутньому та відновитись після вимушеного простою.

Тематика звернень, пов’язаних із коронавірусом, для суб’єктів підприємництва була актуальною першочергово в частині отримання роз’яснень стосовно карантинних обмежень та заходів, що стосуються бізнесу, зокрема щодо видів діяльності, дозволених під час посиленого карантину у січні цього року.

Актуальними для підприємців залишаються податкові питання, з-поміж них: прохання про податкові пільги у зв’язку із карантином, скарги на недоліки функціонування електронного кабінету платника податків (зокрема, повідомлялося про невідображення сплаченого підприємцями єдиного податку), прохання про надання роз’яснень щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування, необхідності застосування РРО тощо.

Суб’єктів підприємництва також турбують питання адміністрування та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема стосовно умов списання несплаченої недоїмки з ЄСВ. Крім того, підприємці зверталися з проханнями надати роз’яснення стосовно звільнення від сплати ЄСВ на період карантину.

Чимало звернень стосуються питань державної реєстрації/реєстрації припинення підприємницької діяльності, що, в свою чергу, найчастіше спричинено непроведенням реєстраційних дій після подання заяв через портал «Дія».

Ось декілька прикладів звернень.

На урядовій «гарячій лінії» 27 січня цього року було зареєстровано звернення від громадської організації Хмельницької області в інтересах члена організації — фізичної особи-підприємця, який є застрахованою особою відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

На заяву до міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості щодо виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину підприємець отримав відмову з посиланням на відсутність кошторисних призначень за даною статтею видатків. Він просив Державний центр зайнятості скасувати рішення про відмову та зобов’язати Хмельницький обласний центр зайнятості прийняти рішення про призначення та виплату допомоги.

У відповіді Хмельницького обласного центру зайнятості зазначається, що у разі передбачення коштів на допомогу по частковому безробіттю на період карантину в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 2021 рік, заявнику буде повідомлено для повторної подачі документів протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.

Жителька Турійського району Волинської області повідомила, що 8 січня, використовуючи Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», відправила заяву на реєстрацію фізичної особи-підприємця та отримала відповідне підтвердження того, що заява в роботі. Пізніше вона отримала електронний лист, в якому було зазначено, що ФОП зареєстровано і заявниця може перевірити дані про реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у вкладці «Результат надання адміністративних послуг». Проте, станом на 25 січня заявниця не може отримати виписку з використанням коду, оскільки їй відповідають, що документи за даним кодом доступу відсутні. Почалося ходіння по замкненому колу: між Мін’юстом та Дією. Жінка задає питання: Як у цьому процесі знайти крайнього? Хто відповідальний за реєстрацію її заяви? Хто відповідальний за те, що вона два тижні з моменту реєстрації свого ФОП не може отримати виписку про надану їй послугу?

У Міністерстві цифрової трансформації відповіли, що заява стосовно отримання послуг з державної реєстрації фізичної особи — підприємця, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань формується на Порталі Дія відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Заяву заявниці стосовно державної реєстрації фізичної особи-підприємця 11січня 2021року розглянуто державним реєстратором Ковельської міської ради. Виписка за вказаним кодом формується на сайті Міністерства юстиції України. Тому їй запропонували звернутися за роз’ясненнями до Мін’юсту.

Заявниця з Пустомитівського району Львівської області просила надати роз’яснення, чи має право продовжувати торгівлю ритуальними товарами на період посиленого карантину з 8 по 24 січня 2021 року. Вона має магазин ритуальних товарів у Львові, як ФОП займається двома видами діяльності: основний КВЕД 47.19, ще один — 96.03.

У Департаменті економічного розвитку Львівської міської ради поінформували, що постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» визначено перелік заборонених видів економічної діяльності під час «карантину зимових канікул». У додатку до постанови вид діяльності — надання ритуальних послуг відсутній.

На урядову «гарячу лінію» звернулася жителька м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Вона повідомила, що 10 грудня 2020 року подала заяву до Головного управління ДПС у Хмельницькій області на списання недоїмки з Єдиного соціального внеску (ЄСВ) згідно з Законом №1072-IX від 4 грудня 2020 року, а також звіти з ЄСВ за 2017-2020 роки та заяву на припинення підприємницької діяльності. Жінка занепокоєна, що станом на 5 січня 2021 року відповіді на заяву не отримала, камеральна перевірка не проводиться. Виконавча служба продовжує стягнення коштів у розмірі 20% з пенсії по інвалідності. Заявниця просила сприяння у вирішенні питання.

У відповіді Головного управління ДПС у Хмельницькій області повідомлено, що 8 січня 2021 року заявниця отримала лист Головного управління, у якому зазначено, що скасування недоїмки, штрафних санкцій і пені по єдиному соціальному внеску, які несплачені станом на 1 грудня 2020 року та виникли за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року, буде проведено згідно з вимогами пункту 9-15 розділу VIII Закону України від 8 липня 2010 року №2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Висновок про списання недоїмки, штрафних санкцій та пені по єдиному соціальному внеску в сумі 22349,50 грн. передано 31.12.2020 року до підрозділу по роботі з податковим боргом, до компетенції якого належить списання недоїмки штрафних санкцій та пені з єдиного внеску.

Фізична особа-підприємець з м. Новоград-Волинський Житомирської області звернувся з проханням надати роз’яснення, чи повинен він був оплачувати оренду торгових площ на ринку в період карантину вихідного дня.

У Департаменті агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації поінформували, що відповідно до Закону України від 04.12.2020 р. № 1071 -IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» передбачається звільнення суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у цей період, від сплати орендної плати за договорами оренди державного або комунального майна.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю —1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua