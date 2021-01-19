Пандемія COVID-19 зачепила суспільства у всьому світі, втім літні люди зазнають надмірного її впливу. Доступ до лікування та інших послуг, ситуація в спеціалізованих установах, обмеження відвідувань та контактів, вплив ізоляції на літніх людей, — це деякі з викликів, пов’язаних з пандемією. Особлива вразливість літніх людей спонукає Уряд України вживати заходів, спрямованих на їх підтримку в умовах пандемії, зокрема підвищення рівня пенсійного забезпечення, системи державних соціальних стандартів та гарантій.

В Урядовому контактному центрі проаналізували, які саме проблеми, пов’язані з пенсійним забезпеченням, турбували громадян протягом 2020 року, зокрема, з початку введення карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19. Так, на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 71 тисячі звернень з питань пенсій. На розгляд органам виконавчої влади надіслано майже 42 тисячі звернень, на понад 29 тисяч — надано консультації працівниками Центру. З-поміж наданих консультацій найчисленнішими були питання щодо порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій.

У зверненнях, надісланих органам виконавчої влади, заявниками найчастіше порушувалися питання нарахування пенсійних виплат. Найбільше звернень надійшло від мешканців Дніпропетровської області, м. Києва, а також Харківської, Донецької, Одеської та Запорізької областей, у тому числі щодо:

- підвищення пенсії;

- проведення індексації;

- нарахування основного розміру пенсії.

Актуальними залишаються питання виплати пенсії (Донецька область, м. Київ, а також Дніпропетровська та Луганська області). Нагальним для заявників-пенсіонерів також стало питання припинення фінансування Фондом соціального страхування окремих видів страхових виплат та медичних і соціальних послуг на період дії карантину

Так, заявник із м. Запоріжжя на початку грудня минулого року звернувся на урядову «гарячу лінію» з приводу страхових виплат за дружину, яка померла на виробництві. Пройшов вже рік з дня її смерті, але досі кримінальна справа не просунулася.

У відповіді Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області щодо невиплати одноразової допомоги у разі смерті на виробництві зазначається, що відповідно до пункту 2 частини п’ятої прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 р. № 553-ІХ , визначено здійснення Фондом соціального страхування страхових виплат на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них призупинено здійснення Фондом витрат на одноразову допомогу у зв’язку зі смертю потерпілого.

Схоже питання турбувало і жительку Кобеляцького району Полтавської області. Зателефонувавши на урядову «гарячу лінію» у листопаді 2020 року, вона повідомила, що відділ соціального страхування міста виплачував її чоловіку — особі з інвалідністю 1 групи, який отримав виробничу травму, соціальну допомогу. Проте, з квітня 2020 року затримується виплата коштів. Жінка просила сприяння у відновленні виплати соціальної допомоги її чоловікові.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Полтавській області повідомило, що 26 листопада 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до підпункту 2 пункту 5 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 941-IX, прийнятий Верховною Радою України 03.11.2020 року.

Документом відновлено фінансування Фондом соціального страхування медичних і соціальних послуг, одноразових страхових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювань, осіб з інвалідністю (членів їх сімей).

Громадяни також зверталися на урядову «гарячу лінію» стосовно перерахунку пенсії (Дніпропетровська область, м. Київ, а також Харківська, Донецька, та Запорізька області), зокрема наймасовішими були звернення громадян стосовно перерахунку при зміні заробітної плати та стажу і перерахунку у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

З-поміж порушуваних заявниками питань щодо призначення пенсії (Дніпропетровська, Донецька, Харківська області та м. Київ) вирізнялися актуальністю, особливо у квітні-травні минулого року, звернення стосовно труднощів подання документів до територіальних підрозділів Пенсійного фонду для призначення або перерахунку пенсійного забезпечення у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Так, наприклад, за роз’ясненнями щодо призначення пенсії за віком на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька м. Запоріжжя. ЇЇ пенсійний вік настав 1 травня 2020 року. Через карантинні обмеження жінка не мала можливості надати документи у встановлений законодавством строк. Тому вона надала пакет документів 15 жовтня 2020 року до підрозділу Пенсійного фонду України у м. Запоріжжя. Від співробітників Пенсійного фонду отримала інформацію: граничний строк подання документів на призначення пенсії подовжено в межах дії карантину. Чому ж тоді дату призначення пенсії призначили з 15.10.2020 р., а не з 01.05.2020 р.?

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області 9 листопада 2020 року повідомило, що згідно з п. 1 ст. 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку, а саме: пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Законом України від 17.03.2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачено, що з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Розмір пенсії в подальшому буде переглядатися відповідно до змін законодавства.

Заявниця з м. Чорноморськ Одеської області — особа з інвалідністю ІІІ групи, отримує пенсію по-інвалідності, яку нараховує Управління Пенсійного фонду м. Чорноморськ. Жінка повідомила, що з 08.10.2020 року по 30.10.2020 року має пройти перекомісію. Тому вона просила надати роз'яснення, чи буде автоматично подовжено нарахування пенсії, оскільки перекомісія припадає на період карантину.

У відповіді Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області зазначається, що відповідно до ст. 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться тільки за їх заявою. У разі якщо інвалідність встановлена по 31.10.2020 року., то виплата пенсії буде проводитись по жовтень включно.

Згідно із п. 14-6 Розділу XV Прикінцевих положень Закону у разі пропуску в період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності не зупиняється до закінчення терміну дії зазначених заходів з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої пенсії на підставі заяви та результатів переогляду особи з інвалідністю.

Як свідчать результати моніторингу, не втрачали гостроти звернення, що стосувалися нарахування та виплати пенсіонерам доплат (м. Київ, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Полтавська області), зокрема щодо: надбавки на догляд, за понаднормовий стаж, дітям війни. Актуальним із квітня минулого року й нині залишається питання щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 500 гривень особам, які отримують пенсію і яким виповнилося 80 років і більше.

Так, житель Полтавського району Полтавської області (1939 р. народження, стаж роботи 58 років) просив посприяти у доплаті до пенсії по досягненню 80-річного віку.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області надали таку відповідь.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 року № 251 встановлено, що з 1 квітня 2020 року особам, які отримують пенсію і яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2019 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру.

Таким чином, з 1 квітня 2020 року заявнику було встановлено щомісячну компенсаційну виплату до пенсії у розмірі 500 гривень.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38(044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю —1539

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua