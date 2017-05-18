Урядовий проект змін до законів України щодо підвищення пенсії (інфографіка)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Уряду 17 травня представив основні положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій», що пропонує Уряд у рамках пенсійної системи, яка має запрацювати після ухвалення українським Парламентом з 1 жовтня 2017 року.

У ході презентації Глава Уряду відзначив, що завданням Кабінету Міністрів був і залишається розвиток національної економіки та можливість віддати українським громадянам те, «що належить їм по праву».

Саме тому з початку року в Україні було підвищено мінімальну заробітну плату, а зараз обговорюється рішення про збільшення пенсій.

«За рік ми вдвічі збільшили мінімальну заробітну плату, зараз підвищимо пенсії для українських пенсіонерів. Будемо рухатися далі, накопичувати кошти для того, щоб віддавати більше людям. Пенсія не повинна бути милостинею - це має бути гідна плата за те, що людина гідно працювала. Відновлення цієї соціальної справедливості і відміна зрівнялівки, яка абсолютно усіх демотивує», - наголосив Глава Уряду.

Він зауважив, що вже зараз Уряд закладає можливість щорічної і автоматичної індексації пенсій, що сприятиме росту добробуту громадян та відчуттю турботи про людей праці.

«Наше головне завдання - віддати належне тим, хто сьогодні працює і виробляє національний продукт, хто своєю працею розвиває національну економіку. При цьому ми не повинні забувати про тих, хто десятиріччями працював на благо нашої країни і сьогодні знаходиться на заслуженому відпочинку, але на превеликий жаль, у складних і скрутних умовах», - наголосив Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що запропоновані Урядом зміни – це системна робота, яка змінює механізми, що існували раніше, та закладає нові фінансові й соціальні основи відносин між державою та громадянами. Разом з тим Володимир Гройсман подякував Президенту України Петру Порошенку та екс-прем’єр-міністру Арсенію Яценюку за їх внесок у стабілізацію економічної ситуації в країні, що дозволило сьогодні проводити необхідні реформи.

У ході засідання Уряд схвалив проект запропонованих змін і направив його для подальшого розгляду до Національної Ради Реформ. Глава Уряду звернеться до Президента України з проханням якнайшвидше провести таке засідання. Далі проект закону буде направлено в Парламент для обговорення та ухвалення – як того вимагає План дій Уряду та обов’язки України, закріплені в програмі співпраці з міжнародними партнерами.

«Після ухвалення цього закону я беру на себе повну відповідальність за запровадження цього закону і за позитивний результат для українських пенсіонерів. Готовий нести за це абсолютно повністю свою персональну політичну відповідальність», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Представляючи законопроект, Глава Уряду наголосив, що система пенсійного забезпечення, за якої більшість пенсіонерів знаходяться за межею бідності, потребує негайних змін. Так, з 12 млн пенсіонерів 8 млн отримує тільки мінімальну пенсію 1312 грн (з травня цього року), яка становить лише близько 50% вартості «споживчого кошику» фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Середній розмір пенсії по Україні становить 1828 грн (станом на 1 квітня 2017 року).

Крім того, система нарахування пенсій є несправедливою. Формула розрахунку, яка включає застосування коефіцієнтів, доплат надбавок, суми індексації, є незрозумілою, і це не дозволяє людям розрахувати свою майбутню пенсію і негативно впливає на стимули сплачувати внески. Також повністю втрачена диференціація розмірів пенсій в залежності від заробітку. На даний час 8 млн осіб призначається доплата до мінімальної пенсії. Також спостерігається дискримінація за роком виходу на пенсію.

Існуюча система також продукує дискримінацію за роком виходу на пенсію. Останнє осучаснення пенсій проводилось у травні 2012 року, тоді як мінімальну зарплату підвищували 9 разів. Як результат, має місце дискримінація пенсіонерів за роком виходу на пенсію – розмір пенсій за однакової кількості страхового стажу та заробітку може відрізнятися більш ніж у 3 рази, а пенсіонери біднішають з часом.

Несправедливість при сплаті внесків для формування майбутнього пенсійного забезпечення породила низький рівень охоплення пенсійним страхуванням зайнятого населення, 25% зайнятого населення не сплачує ЄСВ (16,3 млн осіб – зайняте населення). Із 26 млн населення віком від 18 до 60 років страхові внески на постійній основі самі сплачують 10,5 млн, за 1,5 млн - сплачує держава.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ