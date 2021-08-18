У Національному заповіднику «Софія Київська» відкрито виставку «Раритети Української козацької держави — Гетьманщини XVII—XVIII ст.: До 30-річчя Незалежності України». До 14 листопада кияни та гості української столиці зможуть побачити унікальні експонати, зокрема оригінал латиномовної Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Першу українську Конституцію було ухвалено на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 1710 року.

Цей знаковий для України документ прибув зі Швеції на територію нашої держави вперше з нагоди святкування 30-річчя її Незалежності. У Швеції він перебував 311 років, тобто із часу створення. Документ фактично проголошував в Україні незалежну республіку із протекторатом шведського короля замість підданства московському цареві, що було великим кроком уперед у політичній думці того часу.

Хоч реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки її укладали на чужині, а творці не мали змоги повернутися на батьківщину, в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, що вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

Документ містить преамбулу, 16 статей і присягу гетьмана. Конституцію було укладено у двох примірниках: українською й латинською мовами. Є дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі. Україна має три копії Конституції.

«Щонайменше 13 років тривали переговори зі Швецією про те, щоб оригінал Конституції потрапив в Україну. Ми пам’ятаємо візит королівської родини 2008 року, і вже тоді хотіли, щоб оригінал був в Україні, але привезли тільки копію. І ось неможливе стало можливим», — заявив під час відкриття виставки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС, повідомляє Укрінформ, додав, що українська сторона вирішувала велику кількість питань під час перевезення Конституції. Зокрема, її було заборонено перевозити літаком.

Шведська сторона була готова надавати лише копії документа. Але завдяки наполегливій роботі МЗС, Посольства України в Королівстві Швеція, Міністерства культури та інформаційної політики Національний архів Швеції погодився надати оригінал тимчасово.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко констатував: «Те, що ця виставка відбувається в Софії, свідчить, що цій країні не 30 років, а багато століть. Цей проєкт слугує прикладом надзвичайно цікавої міжнародної колаборації, щоб ми могли побачити Конституцію, в якій дуже багато символів. У ній ідеться про кордони України включно із Кримським ханством. І про те, що це окрема країна, відділена від Московії. І в дні святкування нашої 30-ї річниці дуже символічно, що люди впродовж трьох місяців зможуть побувати в Софії та побачити це».

Генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська зазначила, що Конституція Пилипа Орлика 1710 року — це перша у світі Конституція. Потім були американська, польська та інші. А разом з унікальним документом прибув ще один давній раритет — булава Івана Мазепи, яка потім, за переказами, належала Пилипові Орлику.

Крім цих раритетів, представлено п’ять універсалів 1687—1702 років, які видав у Батурині гетьман Іван Мазепа, з Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В. Вернадського, клейнод Івана Мазепи, що доводить тяглість від гетьманської України до Української Народної Республіки.

Місце виставки обрано не випадково. Саме у Софії Київській народжувалась Українська держава, саме тут Володимир Хреститель з Ярославом Мудрим споруджували Софійський собор. Із Пилипом Орликом пов’язана сама Софія. Тут він працював писарем у канцелярії митрополита.

На виставці застосовано новітні технології. Завдяки QR-коду можна заглибитися в історію кожного експоната.

До слова, історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю Радіо Свобода називав Конституцію Пилипа Орлика одним з якорів української ідентичності. Він наголошував: «Для українців ХХІ сторіччя цей документ слугує і дороговказом, адже в ньому багато положень, актуальних досі. Виклики для влади і для суспільства часом аналогічні тим, які були на початку XVIII століття. Ця Конституція промовляє нам, що ворогом України споконвіку була і залишається Московська держава, яка нападає, пригнічує, обкрадає Україну і обмежує її права. Попри те що цьому документу понад 300 років, він нас змушує замислитися, що ті старі виклики нікуди не щезли й сьогодні».

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»