У червні цього року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, згідно з яким українська медицина має змінюватися на краще. Це проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів». Головний акцент змін – відмовитися від адміністративного керування фінансування медицини і перейти на зручну модель фінансування – гроші за пацієнтом. Цю норму визнано усім світом.

Згідно з цим законопроектом, оплата праці лікарів і фінансування лікарень здійснюватимуть на конкурентних умовах (плата за конкретно надану послугу):

♦ пацієнти отримуватимуть прямі виплати від держави на лікування;

♦медичні заклади перейдуть на нову форму господарювання – некомерційні підприємства, що належать громадам;

♦Міністерство охорони здоров’я розроблятиме медичну політику, а її реалізація перейде до повноважень новоствореного державного органу – Національної служби здоров’я України;

♦ сільська медицина стане доступною та зручною.

Нині сільська медицина – це дуже болюче питання для нашої держави. Адже у сільських лікарнях немає якісних медичних послуг, доступних медичних препаратів та лікарських засобів, бракує досвідчених і фахових лікарів.

Тому в законопроекті уряд подбав про старше покоління. Медична реформа приділяє велику увагу сільській медицині. Заплановано організацію амбулаторій, при яких буде житло для лікарів і транспорт для громадян. Фельдшерсько-акушерські пункти не закриватимуть, але фельдшери в них мають співпрацювати із сімейним лікарем, який отримуватиме платню за кожного вилікуваного пацієнта.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 600 звернень, пов’язаних з наданням медичної допомоги жителям сільської місцевості, серед них численні подяки, адресовані працівникам закладів охорони здоров’я та швидкої медичної допомоги. Основні питання, які селяни порушували у зверненнях, стосувалися: діяльності закладів охорони здоров’я, роботи станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, зокрема стосовно відмови у виїзді, затримки прибуття, зміни/припинення діяльності, закриття закладів охорони здоров’я та припинення діяльності станцій швидкої медичної допомоги.

Житель с. Підвисоке Кіровоградської області звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням госпіталізувати брата, який з 11.06.2017 року почав проявляти ознаки поведінки психічнохворої людини: залишав металеві предмети, одяг та взуття на розпаленій плиті, виходив на вулицю без одягу. Поведінкою хворий порушував громадський спокій та безпеку громадян. Заявник здійснював виклик медиків за тел. 103, однак у допомозі було відмовлено за браком вільних автомобілів. Після розгляду цього звернення Новоархангельською районною державною адміністрацією Кіровоградської області брата заявника госпіталізовали до Кіровоградської обласної психіатричної лікарні 12.06.2017 року.

Жителька із с. Горенка Київської області повідомила, що з 19 години викликала швидку допомогу для чоловіка, який перебуває у вкрай тяжкому стані, проте на 20 годину 15 хвилин медиків так і не дочекалися. Стурбована дружина попросила фахівців урядової «гарячої лінії» забезпечити термінове прибуття карети швидкої допомоги, адже без надання медичної допомоги її чоловік може померти. Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації розглянув звернення громадянки і вжив усіх заходів, щоб допомогти їй. Її чоловіка було терміново госпіталізовано до Києво-Святошинської центральної районної лікарні о 21 годині 50 хвилин того самого дня.

На урядову «гарячу лінію» надійшло чимало подяк працівникам медичної сфери.

Наприклад, громадянка із с. Лази Закарпатської області висловила вдячність сільському фельдшеру, який не лише надав їй якісні медичні послуги, а й посприяв поїздці до лікаря-онколога в смт Воловець, надавши медичний транспорт. Воловецька районна державна адміністрація Закарпатської області розглянула це звернення і фельдшеру на загальній нараді оголосили подяку за високопрофесійне надання медичної допомоги і доброзичливе ставлення до пацієнтів.

Отже, на сільську медицину чекають великі зміни на краще. Уряд держави намагається піклуватися про кожного громадянина і в перспективі зробити надання медичних послуг у селах нічим не гіршими, ніж у містах.

За період з 24 по 30 липня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 76 376 дзвінків, а також 975 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua