Кожен із вдячністю згадує рідне село, селище, місто, в якому минуло дитинство. Не випадково знову повертаємося до тих берегів, де промайнули найкращі роки. Повертаємося і думками, і вчинками.
Бажанням, щоб мала батьківщина процвітала, керувалися закарпатці, які створили в обласному центрі громадську організацію «Тячівське земляцтво в Ужгороді». Пішов десятий рік її існування і, на відміну від багатьох інших подібних організацій, земляки з Тячівщини утвердилися. Вони спілкуються в тісному колі.
Ось лише кілька штрихів, які проливають світло на минуле земляцтва. За час існування його члени видали кілька книжок з історії населених пунктів Тячівського району. Провели заходи з нагоди державних і релігійних свят, відзначень ювілеїв поетів, художників, державних діячів родом із Тячівщини. Що й казати про активний відпочинок — подорожі Карпатами, сплав Тисою на катамаранах.
На недавній у часі зустрічі земляки-тячівці підбивали підсумки 2019 року. Про них коротко розповів беззмінний за останні роки голова організації Віктор Мацола. Почесний член організації, в минулому політв’язень Іван Коршинський розповів про свою нову книжку. У ній, четвертій за рахунком, 91-річний ветеран згадує про поневіряння у сталінсько-беріївських таборах, нелегкі трудові будні. Адже 17-річним його заарештували органи МВС СРСР за «антибільшовицьку діяльність». Після тривалого ув’язнення, повністю реабілітований, завдяки наполегливості вивчився на лікаря. Усе життя успішно лікував людей. Захистив кандидатську дисертацію, а в 1990-ті став народним депутатом України ІІ скликання. Йому присвоєно звання заслуженого лікаря України. Книжку з автографами «Про незабутнє» подарував присутнім.
З побажаннями на рік 2020-й до земляків звернувся колишній український дипломат, багаторічний посол нашої країни в Чехії, генеральний консул у Польщі Іван Грицак. Він закликав молодих членів земляцтва виявляти свої найкращі якості й активно сприяти зміцненню державності України.
Ексголова Тячівської районної ради історик Михайло Данилюк розповів про свої дослідження, присвячені селам Тячівщини, видані й підготовлені до друку книжки.
З Новим роком і Різдвом учасників зустрічі привітав заступник голови правління земляцтва ужгородський адвокат, кандидат юридичних наук доцент Петро Немеш. А краяни привітали Петра Федоровича з ювілеєм.