Матеріальне становище населення характеризується, зокрема, станом виплати заробітної плати. Заборгованість з виплати заробітної плати є порушенням конституційного права громадян (стаття 43 Конституції України) на своєчасне отримання винагороди за працю згідно з законодавством України та міжнародними нормами. Адже заробітна плата залишається головним, переважно єдиним доходом працюючої людини. Внаслідок цього, несвоєчасна її виплата суттєво впливає на фінансове становище українських родин. Працівники, яким затримується зарплата, не можуть реалізувати своє право на соціальний захист – вони не є звільненими, не отримують допомогу і не можуть оформити субсидію, бо офіційно мають дохід від зайнятості.

Міжнародним законодавством, у тому числі частиною ІІІ Конвенції Міжнародної організації праці №173, передбачений механізм захисту заробітної плати працівників збанкрутілих підприємств шляхом створення інституту гарантування. За інформацією Міністерства соціальної політики України, у відомстві створена робоча група з напрацювання законодавчих ініціатив щодо задоволення вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця.

У квітні 2018 року Міністерство юстиції України розпочало кампанію з примусового стягнення заборгованості з виплати заробітної плати. За повідомленням відомства, рішення судів про виплату заробітної плати не виконувалися роками, проблема мала системний характер. Тому Мін’юстом було, зокрема створено: антирейтинги підприємств-боржників у всіх регіонах України, центральний та регіональні штаби з ліквідації заборгованості по зарплаті, до роботи яких залучено спеціалістів міністерства; розроблено технологічну картку для державних виконавців щодо роботи з боржниками, які перебувають у процедурі банкрутства (можна ознайомитися за посиланням.

Водночас, варто нагадати, що органи місцевої влади також мають змогу вирішувати проблемні питання у частині виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. Для недопущення утворення заборгованості з цих виплат потрібно відповідально ставитися до розподілу ресурсу, який вони додатково отримують внаслідок бюджетної децентралізації.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом І півріччя 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 9 тисяч звернень з питань оплати праці. Найбільше їх зареєстровано у травні та червні 2019 року, що пояснюється зростанням кількості громадян, які незадоволені порушенням вимог щодо строків і періодичності виплати зарплати, інших гарантійних і компенсаційних виплат. Побільшало повідомлень про заборгованість з виплати лікарняних коштів, переважно вони надходили з м. Києва, Дніпропетровської, Донецької та Львівської областей. Громадяни обурювалися невиплатою основної заробітної плати, здебільшого такі скарги отримані від жителів м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Одеської областей. Питання, порушені у зверненнях, стосувалися також несвоєчасної виплати коштів за виконану роботу працівникам освіти (переважно з Харківської, Одеської областей та м. Києва) та охорони здоров’я (головним чином з Івано-Франківської та Одеської областей).

Значна частина скарг стосувалася невиплати заборгованої зарплати та розрахункових коштів при звільненні працівників, найбільше таких порушень у м. Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Часто такі повідомлення фіксувалися від громадян, які здійснювали трудову діяльність без належного оформлення трудових відносин, за вимогою роботодавця при влаштуванні на роботу.

Ось деякі приклади звернень.

На урядову «гарячу лінію» звернувся працівник одного з підприємств Чернігівського району Запорізької області з проханням посприяти у виплаті заборгованих лікарняних та відпускних коштів. У відповіді Головного управління Держпраці у Запорізькій області зазначається, що за результатами інспекційного відвідування підприємства було складено акт, а голові правління видано припис на усунення порушень трудового законодавства. Також вживаються інші заходи щодо притягнення посадових осіб підприємства до відповідальності.

Зі схожою скаргою звернувся працівник державного підприємства Новомиколаївського району Запорізької області. Він також просив допомогти у виплаті йому заборгованої заробітної плати за березень, квітень та травень 2019 року.

У Головному управлінні Держпраці у Запорізький області повідомили, що після інспекційного відвідування підприємства було встановлено, що заробітна плата заявнику виплачується з порушенням вимог ч.1 ст.115 Кодексу законів про працю України та ч.1 ст.24 Закону України «Про оплату праці». За результатами перевірки складено акт, на усунення виявлених порушень директору підприємства видано припис.

Дружина водія шкільного автобуса одного з навчальних закладів Попаснянської районної ради Луганської області повідомила, що її чоловік написав заяву на звільнення за власним бажанням, але бухгалтерія школи відмовляє у нарахуванні розрахункових коштів, висуваючи звинувачення у надмірній витраті пального. Жінка просила сприяння у позитивному вирішенні питання.

У Попаснянській районній державній адміністрації з’ясували ситуацію та поінформували, що наказом директора навчального закладу водія було звільнено та здійснено повний розрахунок відповідно до чинного законодавства.

На урядову «гарячу лінію» телефонують заявники з проханням надати роз’яснення щодо спірних питань, які виникають між працівниками та роботодавцями.

Так, житель Вінницької області звернувся від імені сина, якого призвано на строкову військову службу, та просив роз’яснити причини зменшення йому суми середньої заробітної плати за місцем роботи у відділенні поштового зв’язку АТ «Укрпошта». Управлінням Держпраці у Вінницькій області розглянуто звернення та повідомлено, що в травні 2019 року із нарахованої сину заявника зарплати утримано військовий збір за жовтень - грудень 2018 року, який не утримувався через збій в роботі програми нарахування зарплати підприємства. Також зазначається, що в червні 2019 року здійснено перерахунок щомісячних виплат відповідно до режиму роботи підприємства за період із жовтня 2018 року по травень 2019 року.



За період з 8 по 16 липня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 27 317 звернень, з них телефоном – 25 260, через інтернет – 2 057.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».