Щорічно напередодні Нового року в Україні заготовлять майже 500 тисяч ялинок. І це тільки офіційні дані державних лісових господарств, тобто Державного агентства лісових ресурсів, яке обліковує і маркує такі ялинки.

Скільки обрядових дерев заготовляють і продають нелегально — достеменно не відомо, способів порахувати цю кількість фактично нема, хоч незаконні вирубування контролюють. За даними Держлісагентства, торік було виявлено близько 700 порушень і складено адміністративні протоколи за незаконну заготівлю понад тисячі дерев. З порушників було стягнуто штрафи на суму понад 250 тисяч гривень.

Є спосіб відстежити, чи легальна ялинка, яку ви маєте намір придбати. Цим збережете багато пухнастих красунь від варварського знищення й убезпечите себе від придбання новорічного дива з Чорнобильської зони.

Донедавна Держлісагентство, якому підпорядковуються близько 70% лісгоспів, було зобов’язане маркувати ялинки на підставі Тимчасової інструкції з електронного обліку деревини від 2012 року. Тепер дещо змінилося: 4 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених».

До таких лісоматеріалів належать і новорічні ялинки. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів». Він визначає механізм проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів за допомогою інструментів електронного обліку і передбачає обов’язковість його ведення всіма лісокористувачами України.

Цей проєкт уже отримав неофіційну назву «Ліс у смартфоні». На державних лісогосподарських підприємствах, що входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (7,6 мільйона га лісів, або 73% лісового фонду України), систему електрон­ного обліку деревини повністю введено.

Торік перевірка законності ялинки була доступною на сервері Держліс­агентства open.ukrforest.com. Для цього можна було ввести через комп’ютер номер бирки на ялинці чи товарно-транспортної накладної, лісорубного квитка, навіть номер автомобіля, що привіз ялинки.

Тепер Державне агентство лісових ресурсів України запровадило ще й додаток для смартфона yalynka.info, який дасть змогу будь-якому громадянинові перевірити походження новорічних ялинок та отримати інформацію про постачальника і продукцію за допомогою даних на бирці дерева. Про це поінформував днями на брифінгу заступник генерального директора ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Юрій Сотник, повідомляє УНІАН.

Він зауважив: «Для мінімізації створення тіньового ринку наше підприємство розробило механізм і запровадило систему, яка запобігає формуватися тіньовому ринку. Суть програмного забезпечення в тому, що кожен громадянин або організація, перебуваючи в місцях реалізації новорічних ялинок, можуть відсканувати або ввести номер бирки у програму і отримати інформацію».

«Новорічні ялинки обліковують у системі електрон­ного обігу. Тобто вони мають спеціальне маркування. І ми як покупці можемо дізнатися всю інформацію про дерево. Де його зрубали, звідки привезли і де саме воно росло. Можна переконатися, що ця ялинка не з Чорнобильської зони», — додав представник розробника мобільного додатка Володимир Молочко.

«Розроблені нашим підприємством інструменти дають змогу державі контролювати кожний етап від моменту заготівлі до реалізації новорічних ялинок», — зауважив Віктор Мельниченко, генеральний директор ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр».

За словами Юрія Сотника, якщо ялинку зрубали на спеціальних новорічних плантаціях держпідприємства, то у програмі буде інформація про постачальника продукції, місце заготовки, породу та її якісні характеристики. Якщо ж у базі додатка немає ялинки з таким номером, то її зрубали незаконно, завдавши шкоди природі.

Система дає змогу отримати інформацію лише про ялинки, вирощені в Україні. Щодо імпортних новорічних дерев — на них теж мають бути бирки і вказано місце вирубування. А чи законно їх рубають там — хай там і відстежують. За кордоном щодо цього контроль жорсткий.

І ще одне: завантажити нову програму можна на мобільний пристрій, що має операційну систему Android. У Держ­агентстві лісових ресурсів роз’яснюють: щоб перевірити легальність вирубування новорічного дерева, потрібно поставити спеціальну програму на телефон і сканувати бирку. Щоправда, для багатьох такі пристрої не доступні через високу вартість, але можна, як і раніше, перевірити законність вашої пухнастої красуні через інтернет. Планують відкрити «гарячу» телефонну лінію, куди кожен громадянин зможе повідомити про помічені ним факти незаконних вирубувань.