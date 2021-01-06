Днями біля головної міської ялинки у Львові на площі перед оперним театром розпочався щорічний фестиваль льодових скульптур. Протягом двох днів митці із крижаних брил створювали витвори мистецтва. Організатори кажуть, що цього року свідомо відмовилися від великих форм, проте кожна скульптура символічна та особлива. Львів’яни й численні гості міста, попри примхи погоди, фотографуються біля скульптури бика — східного символу нинішнього року, серця, янголів, крилатого лева, літери Я та жіночого силуету — уособлення доби Відродження. Саме тематика Ренесансу провідна для цьогорічного фестивалю. Тож у своїх роботах скульптори передали власні внутрішні сублімації на цю тему.

Цього разу в проєкті взяли участь шість митців: львівська художниця Дарія Альошкіна, скульптор і майстер-лірник Гордій Старух, Юрій Царенко, Сергій Жолудь, Володимир Семків та Денис Шиманський.

«Роботи простоять за плюсової температури тиждень, а якщо буде мінусова, то й до двох тижнів», — розповіла Укрінформу скульптор Дарія Альошкіна.

А кригу для роботи надала львівська компанія «Зимна вода», де її виробляють за супер технологією, завдяки чому вона прозора, з нею легко працювати і скульптури довше зберігаються.