Одного дня в залі Ради Безпеки ООН неодмінно скажуть, що війна росії проти України завершена: не заморожена, не призупинена, не забута — по-справжньому завершена. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на засіданні високого рівня Радбезу ООН. Він зазначив, що війна завершиться тому, що запрацює Статут ООН. Глава держави додав, що саме для цього потрібно підготувати другий Саміт миру, і запросив усіх, хто поважає Статут ООН, приєднатися.

«Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо із країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру», — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що є все для досягнення справедливого миру: формула миру, Статут ООН та необхідні для втілення сили. Потрібна лише рішучість.

Президент також сказав, що росія не може посилатися на Статут ООН, щоб пояснити те, що вона робить проти нас, проти України, народу України. У свій збочений спосіб у своєму спотвореному світі вона таки посилається на Статут ООН, але це просто безумство.

«росія зберігала мовчання, бо не могла пояснити, чому нещодавно російська ракета влучила в судно із зерном, що прямувало до єгипетського порту через Чорне море. росія або мовчить, або бреше про те, чому її дрони й ракети виявляють у повітряному просторі Польщі, Молдови, Румунії. Щодня українці зазнають поранень і гинуть. Щодня. російські бомби знову влучили в житлові будинки. Навіть звичайний хлібозавод став мішенню. Що такого загрозливого для росії у виробництві хліба? путін не має відповіді. І росія ніколи не має чесної відповіді на запитання, чому її армія вбиває дітей в Україні, «перемагає» школи й лікарні, б’ється не за справедливість, а за знеструмлення сусідньої нації. путіну нічого сказати, якщо запитати в нього, чому він намагається втягнути білорусь у війну, чому його пропагандисти погрожують народам Кавказу чи Центральної Азії або чому росія інвестує найбільше не в розвиток людства, а в ненависть. У росії немає жодної законної причини — абсолютно — для того, щоб робити Іран і Північну Корею де-факто спільниками у своїй злочинній війні в Європі, коли їхня зброя вбиває нас, вбиває українців і допомагає путіну красти нашу землю в нашого народу».

Звертаючись до учасників засідання високого рівня Радбезу ООН, Володимир Зеленський наголосив: «Ми всі знаємо, що треба зробити, якщо ми чесно оцінюємо ситуацію та справді хочемо зупинити війну росії. А найголовніше — діяти. Разом, звісно. Звісно, в єдності. Без створення нових і непотрібних поділів світу на блоки чи регіональні групи. Єдність завжди працює на користь миру».

Обговорили втілення формули

У Нью-Йорку Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Ішлося про ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та міжнародну співпрацю. Володимир Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК.

Глава Української держави ознайомив співрозмовника з тим, на якому етапі перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

На зустрічі обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій галузі. Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території росії.

Лідери також обговорили, які саме міжнародні зусилля потрібні заради досягнення тривалого й справедливого миру для України, і роль Глобального Півдня в цьому процесі.

Під час зустрічі Володимира Зеленського із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України.

Лідери докладно обговорили реалізацію формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту формули щодо продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.

У Нью-Йорку Президент Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Глава нашої держави подякував за оборонну підтримку та укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив, що важливо забезпечити її практичну реалізацію. Президент висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, в якій посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.

Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами.

Також Президент України зустрівся із Президентом Гватемали Бернардо Аревало. Глава Української держави подякував за особисту участь першої леді Гватемали Лукресії Пейнадо в четвертому Саміті перших леді та джентльменів, а також відзначив участь країни в першому Саміті миру й підтримку спільного комюніке.

Головною темою зустрічі була реалізація формули миру. Володимир Зеленський розповів про робочі групи, створені на основі окремих пунктів формули, а також тематичні конференції, під час яких учасники обговорюють конкретні кроки для досягнення необхідного результату.

«І тому я хотів би попросити вас подумати, щоб приєднатися до однієї з цих груп, можливо, взяти участь у пункті щодо українських дітей, яких депортували до росії, щодо того, як їх повернути», — сказав Президент України.

Громада допомагає зберігати увагу США до України

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілися з українською громадою та оглянули виставку «Олександра Екстер: сцена — це світ» в Українському музеї. Серед учасників зустрічі були керівники та лідери провідних українських громадських організацій, культурних і фінансових установ, науковці, освітяни.

«Дякуємо нашій громаді за цю можливість не тільки поспілкуватися, а й, буду відвертим, за це задоволення. Часу на мистецтво зовсім мало, і хочу вам подякувати за ці хвилини. Задоволення від того, що це справді велика промоція української ідентичності», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський відзначив, що українська громада весь час допомагає зберігати увагу США до України, і закликав продовжувати цю роботу. Президент розповів про кроки, які робить Україна заради перемоги та відновлення справедливого миру, а також про мету візиту у Сполучені Штати і питання далекобійності.

«Спочатку всі боялися про це говорити, потім, коли ми порушували це питання, нам легко натякали, що невчасні питання й дуже небезпечні. А сьогодні ми вже, правду кажучи, приїхали по позитивні відповіді. Хоча здається, що це неможливо. А я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб відкрити цей шанс», — заявив він.

Також під час зустрічі обговорили підсумки операції в Курській області та її стратегічні цілі, враження від візиту у США, зокрема відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, і майбутнє України в НАТО.

«Я вважаю, що Україна ще ніколи не була так близько до Альянсу, як сьогодні. Це правда. Трішки ще рішучості — і все вийде», — підсумував Володимир Зеленський.

Джерело:

Офіс Президента