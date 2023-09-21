Україна робить усе, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну, а перетворення на зброю (вепонізація) необхідно стримувати. На цьому зокрема наголошував Президент України Володимир Зеленський, виступаючи під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-­Йорку.

Агресор перетворює на зброю все

«Історія демонструє, що саме росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990­х роках. І росія заслуговує на це зараз — терористи не мають права володіти ядерною зброєю», — наголосив глава держави.

Як зауважив Володимир Зеленський, навіть без застосування ядерної зброї держава­терорист перетворює на зброю все, до чого має доступ: продовольство, енергетику і навіть українських дітей з окупованих територій.

«Доки ядерна зброя не застосовується, масове знищення набирає обертів. Агресор перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовують не лише проти нашої країни, а й проти всіх вас», — цитує слова глави держави Офіс Президента.

Володимир Зеленський констатував: існує багато конвенцій, які обмежують озброєння, але не існує реальних обмежень вепонізації (англ. weaponization). Одним із прикладів такої загрози Президент України назвав вепонізацію росією ядерної енергетики.

«Вона не лише поширює свої ненадійні технології будівництва атомних електростанцій, а й перетворює електростанції інших країн на справжні брудні бомби. Подивіться, будь ласка, що росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією. Обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших витоками радіації. Чи є сенс скорочувати ядерну зброю, коли росія перетворює на зброю атомні електростанції? Страшне питання», — наголосив глава держави.

Президент акцентував, що мета нинішньої російської війни проти України — перетворити нашу землю, людей і ресурси на зброю проти міжнародного порядку, заснованого на правилах.

«Як відбувається стримування ядерної зброї, так само має стримуватись агресор і всі його інструменти та методи війни. Кожна війна сьогодні може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не спалахне знову», — зазначив глава держави.

На його переконання, гарантувати нову епоху без війн може лише відкрита робота всіх народів заради миру, а не якийсь діалог між так званими великими державами десь за зачиненими дверима.

Володимир Зеленський зауважив, що запропонована нашою державою формула миру передбачає кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що застосувала росія проти України та інших країн і можуть використати інші агресори.

«Доки росія штовхає світ до останньої війни, Україна робить усе, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю необхідно стримувати. За воєнні злочини має бути покарання. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на свою землю. Ми повинні бути об’єднані, щоб досягти цього. І ми це зробимо», — наголосив Президент.

Є можливості убезпечити продовольство

Володимир Зеленський у межах роботи Генасамблеї ООН взяв участь у саміті Цілей сталого розвитку.

У виступі він акцентував, що Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки.

«Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод й надати більше простору для Чорноморської зернової ініціативи, а також гуманітарної ініціативи «Зерно з України». Результати справді вражають», — зазначив Президент України. За його словами, український експорт продовольства досягає всіх куточків світу, це загалом 32 мільйони тонн їжі, які допомагають запобігти потрясінням на світовому продовольчому ринку.

Тут, за словами глави держави, Україна пропонує дуже чіткі дії: «Можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки. Ми вже почали переговори про такі можливості. Хоч би якою була проблема, співпраця може дати рішення».

На його думку, світ має всі необхідні ресурси, щоб розв’язати всі проблеми й водночас підштовхнути глобальний розвиток. Якщо сама Україна в умовах війни показує чудові результати, то світ у співпраці може зробити набагато більше.

Про зерно і формулу миру

У Нью-­Йорку Президент України провів зустріч із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Глава нашої держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері. Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою­агресором іранських безпілотників для атак на портову й агропромислову інфраструктуру України.

Володимир Зеленський та Президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили стан виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо членства України в ЄС. Глава держави поінформував Президента Європейської ради про ситуацію на полі бою. У цьому контексті сторони наголосили на важливості оборонної підтримки України від ЄС.

Під час зустрічі із Прем’єр­міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорено важливі двосторонні питання, зокрема співпрацю у царині цивільної оборони та захисту життів людей. Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема з використанням дронів іранського виробництва. Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею росії та Ірану. Глава Української держави запросив Ізраїль підтримати українську формулу миру. У цьому контексті Володимир Зеленський розповів про підготовку Глобального саміту миру.

На полях сесії Генасамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся із Президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Український лідер відзначив важливість участі ПАР в робочих групах щодо української формули миру. Було відзначено необхідність відновлення функціонування зернового коридору в Чорному морі для гарантування світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів в Африці.

«Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію», — наголосив Президент України.

Під час зустрічі із Президентом Республіки Кенія Вільямом Руто обговорено зокрема підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів держав. Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення зернових хабів у Кенії. Президенти наголосили на важливості стабільного забезпечення регіону українською сільськогосподарською продукцією.

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«Урядового кур’єра»